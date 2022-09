El colombiano Rigoberto Urán gana la etapa 17 de la Vuelta a España

(CNN Español) -- El ciclista colombiano Rigoberto Urán, del equipo EF Education-EasyPost, ganó este miércoles la etapa 17 de la Vuelta a España, que es una de las tres grandes carreras del mundo del ciclismo (junto con el Tour de Francia y el Giro de Italia).

Con esta victoria, Urán se unió al selecto club de ciclistas que han conseguido ganar etapas en las tres grandes carreras de este deporte.

La etapa 17 de la Vuelta a España, que va de Aracena al Monasterio de Tentudía y consta de 162,3 km, tuvo un emocionante cierre en el último kilómetro. Tanto el francés Quentin Pacher (segundo lugar) como el español Jesús Herrada (tercero) apretaron en esos mil metros restantes y llegaron a la meta con muy poco diferencia, pero el cierre de Urán fue apenas mejor que el de sus dos rivales.

Puedes revivir el final de la etapa 17 en el siguiente video:

