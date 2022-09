El rapero PnB Rock recibió un disparo mortal durante un intento de robo en Los Ángeles, según un informe

PnB Rock asiste al RHUDE SS22 Runway Show el 23 de junio de 2021 en Beverly Hills, California.

(CNN) -- El rapero PnB Rock recibió un disparo mortal durante un intento de robo en Los Ángeles el lunes, informó Los Angeles Times.

La policía respondió a un posible robo en el restaurante Roscoe's Chicken and Waffles en West Manchester Avenue a la 1:15 p.m., donde encontraron a una víctima con múltiples heridas de bala, dijo la capitana del Departamento de Policía de Los Ángeles, Kelly Muniz, durante una conferencia de prensa.

Los Angeles Times informa que fuentes policiales dicen que la víctima es PnB Rock. La policía de Los Ángeles aún no ha informado el nombre de la víctima.

Durante el incidente, al menos un sospechoso se acercó a la víctima y a una testigo femenina dentro del restaurante mientras comían y exigió "propiedad", dijo Muniz. No pudo decir qué tipo de propiedad exigió el sospechoso.

Después de un intercambio verbal, el sospechoso le disparó a la víctima varias veces y huyó en un auto en una dirección desconocida, según Muniz.

La víctima fue transportada a un hospital local y murió a la 1:59 pm, según Muniz. Ella dijo que nadie está bajo custodia, y hay muy poca información sobre la descripción del sospechoso en este momento.

PnB Rock se hizo famoso a fines de la década de 2010 con dos álbumes entre 2017 y 2019: "Catch These Vibes" y "TrapStar Turnt PopStar". Entre 2016 y 2019, PnB Rock tuvo ocho canciones en el Billboard Hot 100, cuatro de las cuales fueron en 2019.

El rapero de Filadelfia ha aparecido en éxitos como "Everyday We Lit" con el también rapero YFN Lucci en 2017 y "Dangerous" con el rapero Meek Mill y el cantante Jeremih en 2018. "Everyday We Lit" alcanzó el puesto 33 en el Billboard Hot 100 y "Dangerous" alcanzó el puesto 31.

En 2019, también colaboró con el cantante Layton Greene y los raperos Lil Baby and the City Girls en "Leave Em Alone", así como con Chance the Rapper y Ed Sheeran en "Cross Me".

Su última canción, "Luv Me Again", fue lanzada el 2 de septiembre.