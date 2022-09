Se forma la tormenta tropical Madeline frente a la costa occidental de México

(CNN) -- La tormenta tropical Madeline se formó en el océano Pacífico frente a la costa occidental de México el sábado por la tarde.

Con vientos máximos sostenidos de 72 km/h, la tormenta se encontraba a unos 450 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y ​​a 836 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, en la punta de Baja California.

Se espera que las bandas exteriores de la tormenta interactúen con los restos de la tormenta tropical Lester y produzcan aguaceros torrenciales. Más de 254 mm de lluvia son posibles en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

En áreas del sur de Nayarit y Jalisco, incluido Puerto Vallarta, los residentes podrían ver fuertes lluvias, ráfagas de viento y olas de hasta casi 4 metros de altura a lo largo de las costas.

Las lluvias de Lester y Madeline podrían provocar deslizamientos de tierra, elevar los niveles de agua en ríos y arroyos e inundar áreas bajas.

Se insta a los residentes a prestar atención a las advertencias del SMN (Servicio Meteorológico Nacional) y seguir las instrucciones de las autoridades estatales, dijo la Comisión Nacional del Agua de México. Se instó a los barcos a extremar las precauciones debido a los fuertes vientos y las olas en la costa.

Tropical Storm #Madeline forms over the eastern Pacific. There is a larger-than-normal amount of uncertainty in the track and intensity forecast at this time. Check https://t.co/Oy8uoeSibM for updates. pic.twitter.com/N56CcWJzHK

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) September 17, 2022