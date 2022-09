El perito independiente cuestiona las afirmaciones de Trump sobre la desclasificación de los documentos de Mar-a-Lago

Departamento de Justicia de EE.UU. avanza contra Trump 3:25

(CNN) -- El juez Raymond Dearie, el perito independiente que supervisa la incautación de los documentos de Mar-a-Lago, señaló este martes a los abogados del expresidente Donald Trump que si no comprueban que alguno de los documentos fue desclasificado, él determinará que son clasificados.



Fuera de los tribunales, Trump ha impulsado la afirmación de que desclasificó todos los documentos, y sus abogados han planteado esa posibilidad en los documentos judiciales, aunque nunca han argumentado explícitamente que fue así.

Los fiscales federales han argumentado durante semanas que los documentos incautados en Mar-a-Lago que contienen marcas de clasificación, como "alto secreto", deben ser tratados como si fueran clasificados.

Durante una audiencia este martes, Dearie esencialmente retó a Trump al señalar que los abogados de Trump aún no han proporcionado ninguna prueba de desclasificación.

"Si el gobierno me da pruebas evidentes de que son documentos clasificados, y usted no presenta ninguna declaración de desclasificación, me quedo con un caso prima facie de documentos clasificados, y en lo que a mí respecta, ese es el final", dijo Dearie.

El abogado de Trump, Jim Trusty, dijo que no están en condiciones de revelar plenamente su defensa o abordar específicamente la cuestión de la desclasificación hasta que vean los documentos.

Trump está ante el perito independiente después de demandar con éxito para obtener la revisión.

Su equipo había propuesto a Dearie como posible candidato para el puesto, y el Departamento de Justicia no se opuso.

Sin embargo, desde que Dearie asumió el cargo, el equipo de Trump ha señalado algunas objeciones a la forma en que había planeado abordar la revisión.

El lunes, los abogados de Trump señalaron en una carta a Dearie su resistencia a hacer ciertas revelaciones sobre cualquier movimiento para desclasificar los documentos en cuestión. La carta también sugería retrasar algunos de los plazos provisionales que Dearie había propuesto.

Dearie está encargado de revisar los 11.000 documentos que el FBI incautó en su allanamiento de Mar-a-Lago el mes pasado.

La jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon, que accedió a la petición de Trump para el perito independiente, también impidió que el Departamento de Justicia utilizara los materiales incautados en su investigación criminal mientras el perito realiza su trabajo. El Departamento de Justicia está pidiendo actualmente a un tribunal de apelación que suspenda parcialmente la orden de Cannon en lo que respecta a los aproximadamente 100 documentos marcados como clasificados que el FBI obtuvo en el registro.