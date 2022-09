¿Cómo me registro para votar en las próximas elecciones de Estados Unidos? Requisitos y plazos

(CNN Español) -- La carrera para las elecciones intermedias en Estados Unidos avanza, así como los plazos para registrarte y ejercer tu derecho al voto. Aquí, una guía sobre los requisitos y fechas límite en cinco estados con fuerte presencia hispana: Arizona, California, Florida, Nuevo México, Nueva York y Texas.

Cada estado fija sus propias reglas para el proceso electoral, por lo que la forma y los plazos para registrarte y votar en las elecciones del 8 de noviembre dependen del lugar donde vivas.

Una de las diferencias clave es la fecha límite para el registro en persona. En California y Nuevo México, por ejemplo, puedes hacerlo hasta el día de las elecciones incluido, mientras que en Arizona, Florida y Texas el límite está fijado en octubre. También hay variaciones en los mecanismos disponibles: en Texas no está habilitado el registro en línea, mientras que en los otros cuatro estados clave sí. En todos los casos puedes registrarte por correo o en persona.

En todos los casos la aplicación incluye brindar la información de alguno de tus documentos, por ejemplo la libreta de conducir, la tarjeta de identificación del estado o el número de Seguridad Social. Cada estado puede presentar diferencias en lo que refiere a los detalles de los documentos.

En términos generales, hay cinco requisitos que debes cumplir para poder votar este noviembre: ser ciudadano estadounidense, residir en el estado en el que te quieres registrar, haber cumplido los 18 años al día de las elecciones, no estar cumpliendo pena de cárcel por un delito y no haber sido declarado mentalmente incompetente para votar por una corte.

Si cumples con esos requisitos, debes completar una solicitud de registro en los tiempos previstos por las normas electorales de cada estado y, una vez aprobada, tienes la certeza de que podrás emitir tu voto.

Si tienes 16 o 17 años y cumples con los otros requisitos puedes hacer un preregistro que se actualizará de manera automática cuando cumplas 18.

Para el registro en línea, la fecha límite es el lunes 24 de octubre. Para el registro por correo, el sello postal debe ser previo a ese día. El registro en persona se puede hacer hasta el día de las elecciones, es decir el martes 8 de noviembre.

Puedes confirmar el estatus de tu registro en esta página.

La fecha límite para inscribirse en Florida es 11 de octubre, tanto si lo haces en línea o en persona. Si te inscribes por correo, el sello postal debe ser previo a ese día.

Puedes confirmar el estatus de tu registro en esta página.

La fecha límite para inscribirse en Nueva York es el 14 de octubre, tanto si lo haces en línea o en persona. Si te inscribes por correo, el sello postal debe ser previo a ese día.

Puedes confirmar el estatus de tu registro en esta página.

A diferencia de lo que sucede en California y Florida, donde con 16 ya puedes hacer el preregistro, en Texas te solicitan que tengas al menos 17 años y 10 meses en la fecha en que presentas tu solicitud de registro y que hayas cumplido los 18 para el día de las elecciones.

La fecha límite para el registro en persona es el 11 de octubre. Si te registras por correo, el sello debe ser previo a ese día.

Puedes confirmar el estatus de tu registro en esta página.

Arizona

Puedes registrarte en línea a través de esta página.

Puedes descargar una solicitud a través de este link o solicitar al condado que te la envíe y mandarla por correo a la oficina de registro del condado.

Puedes completar la solicitud en persona en esa oficina.

Para procesar la solicitud, el estado te pide la información de tu licencia de conducir o del número de tarjeta de identificación estatal. Si no tienes ninguno de los dos, el sistema te solicita poner tu número de seguridad social.

Plazos para el registro en Arizona

La fecha límite para el registro en línea y en persona es el 11 de octubre. Si te registras por correo, el sello debe ser previo a ese día.

Nuevo México Puedes registrarte en líneaa través de esta página.

También puedes conseguir en línea un formulario para enviarlo a la Oficina del Secretario de Estado de Nuevo México o a la Oficina del Secretario del Condado local. Plazos para el registro en Nuevo México Puedes registrarte en línea hasta el 11 de octubre. Si lo haces por correo, el matasello debe ser previo a ese día. El registro en persona, mientras tanto, puede hacerse hasta la fecha de las elecciones, el martes 8 de noviembre. Puedes confirmar el estatus de tu registro en esta página. Importante: completar la solicitud es el primer paso

En todos los casos que recuerda que completar la solicitud no implica que estés registrado, el proceso no es automático. Las oficinas locales revisan la información, por lo que debes esperar una comunicación que te confirme que el registro se completó exitosamente. También es posible que te contacten para pedirte información extra o que, si no cumples con los requisitos, te nieguen la solicitud de registro.