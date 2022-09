Suspenden por segunda vez el traslado a un domicilio del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo

¿Qué ocurre con Miguel Ángel Félix Gallardo en México? Lo que sabemos 1:53

(CNN Español) -- Un juez de México suspendió por segunda vez el traslado del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo de un penal de máxima seguridad en el estado de Jalisco, en el occidente del país, a una residencia, donde permanecerá bajo la figura de prisión domiciliaria, de acuerdo con un comunicado de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de ese estado.

Según la nota de prensa, Félix Gallardo no fue trasladado porque el juez pospuso la medida hasta que “se subsanen las fallas de la empresa que proveerá el brazalete electrónico” que deberá llevar el detenido.

Fue en respuesta a una petición de la Fiscalía General de la República, que había solicitado que Félix Gallardo fuese trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social en el estado de Morelos mientras se subsanaban esas fallas.

El juez negó esta última petición, de acuerdo con el comunicado.

Conocido como “el Jefe de Jefes”, Félix Gallardo fue uno de los líderes del narcotráfico con mayor influencia en México en la década de 1980.

CNN está intentando contactar a la Dirección de Prevención y Reinserción Social de Jalisco y a la Fiscalía para obtener más detalles.

Félix Gallardo, quien ha pasado casi 34 años en prisión por varios delitos contra la salud, crímenes relacionados al narcotráfico y por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, debía ser enviado a resguardo domiciliario el pasado 15 de septiembre, luego de que un juez de la Ciudad de México le concediera el beneficio.

Entonces, el director de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, dijo que el traslado no se realizaría porque la Guardia Nacional, que debía escoltarlo y resguardarlo en un domicilio particular de Zapopan, no contaba con la "capacidad" en ese momento para el traslado.

Con información de Belén Zapata y con aportes de Ivette Retana y Fidel Gutiérrez