¿Qué es el fentanilo arcoíris? Píldoras de colores generan nuevas advertencias sobre la droga más letal en EE.UU.

(CNN) — Una nueva ola de preocupación se ha extendido por todo Estados Unidos por las píldoras, polvos y bloques multicolores de “fentanilo arcoíris” — que se parecen a caramelos o tizas en las aceras — que se venden y usan en varios estados y que potencialmente presentan una amenaza para los jóvenes.

Los padres de menores, sin embargo, no deberían entrar demasiado en pánico; el surgimiento de este nuevo producto es una pequeña parte de la actual crisis de opiáceos.

El fentanilo arcoíris viene en colores brillantes y se puede usar en forma de píldoras o polvo que contienen fentanilo ilícito, un poderoso opioide sintético, lo que los hace extremadamente adictivos y potencialmente mortales si alguien sufre una sobredosis mientras trata de lograr un subidón de las drogas.

Este fentanilo multicolor puede atraer a los jóvenes o engañarlos para que piensen que es seguro, pero los expertos dicen que el fentanilo ilícito se ha estado escondiendo en lo que parecen ser otros productos durante mucho tiempo, y el fentanilo es fentanilo: todo es peligroso, arcoíris o no.

"Las píldoras de fentanilo de colores han existido durante algunos años. Por lo general, han sido píldoras azules con la etiqueta 'M30' para falsificar la oxicodona, que es un opioide mucho más débil", explicó Joseph Palamar, profesor asociado en el Departamento de Salud de la Población de NYU Langone Health, que ha estudiado las tendencias del fentanilo ilícito, en un correo electrónico a CNN.

"Creo que la gran diferencia que preocupa a la gente es con respecto a la ingestión accidental. A la gente le preocupa que sus hijos tomen una de estas pastillas pensando que es otra droga o incluso pensando que es una especie de dulce", dijo Palamar. "No creo que el color de las pastillas aumente mucho el peligro para las personas que no usan fentanilo, pero siempre existe la posibilidad de que alguien que usa fentanilo deje sus pastillas al alcance de los niños".

"Debemos tener en cuenta que estas píldoras cuestan dinero, por lo que la gente no las tirará al suelo para que los menores las encuentren. No creo que la gente las regale como dulces de Halloween", agregó.

Donde se originó la advertencia de fentanilo arcoíris

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. emitió una advertencia en agosto informando al público sobre esta "tendencia emergente alarmante" de "fentanilo de colores disponible en todo Estados Unidos".

En ese momento, la agencia dijo que ella y sus socios encargados de hacer cumplir la ley incautaron el fentanilo de colores brillantes y las píldoras de fentanilo en 18 estados. El fentanilo sigue siendo la amenaza de drogas más letal que enfrenta la nación, según la DEA.

Pero la DEA no especificó en su anuncio si el fentanilo arcoíris había provocado sobredosis o muertes entre los jóvenes.

"El fentanilo arcoíris (píldoras y polvo de fentanilo que vienen en una variedad de colores, formas y tamaños brillantes) es un esfuerzo deliberado de los traficantes de drogas para generar adicción entre los menores y adultos jóvenes", dijo la administradora de la DEA, Anne Milgram, en el anuncio de agosto.

Desde entonces, algunos colegios y universidades advierten a los estudiantes sobre la presencia y los peligros del fentanilo arcoíris, y el Departamento de Salud Pública de California ha alertado a los administradores de las escuelas K-12 en el estado acerca de que el fentanilo arcoíris es "una nueva tendencia".

En el Children's Hospital Colorado en Aurora, los médicos han observado más exposiciones al fentanilo entre niños pequeños y adolescentes, dijo el viernes a CNN el Dr. Sam Wang, toxicólogo pediátrico del hospital. Si bien él y sus colegas están al tanto de las advertencias sobre el fentanilo arcoíris, no ha escuchado que ningún paciente o padre lo mencione.

Después de todo, la conclusión, dijo, es que el fentanilo es fentanilo, ya sea que se presente en forma de píldoras con los colores del arcoíris o simplemente como un polvo blanco.

"Simplemente está saliendo en una forma diferente para ser potencialmente más atractivo, más entre comillas 'divertido' de usar porque parece potencialmente divertido de tomar", señaló Wang, profesor asociado de pediatría en el campus médico Anschutz de la Universidad de Colorado.

Y cuando los jóvenes usan drogas ilícitas, a veces no saben lo que realmente contienen o cuán peligrosas pueden ser esas sustancias.

Cuando se trata del fentanilo arcoíris, "el fentanilo en sí será el mismo problema que el fentanilo farmacéutico falsificado. No sabemos cuánto contiene; puede variar. No sabemos el tipo de fentanilo", dijo Wang. "Y esas preocupaciones se transmiten, aún, a este producto. Ahora parece que tiene un peligro potencial para los niños pequeños y, además, será más atractivo para que la gente lo use y tendrá consecuencias".

El auge del fentanilo

Estados Unidos ha estado enfrentando una epidemia de sobredosis de opioides — y oleadas de muertes por sobredosis de opioides — durante décadas, comenzando con un aumento en las muertes por sobredosis de opioides recetados a principios de la década de 2000, seguido de un aumento en las muertes por sobredosis de heroína a partir de 2010 y, más recientemente, un aumento en las muertes por sobredosis de opioides sintéticos que comenzó en 2013, impulsado por el potente fentanilo.

El fentanilo farmacéutico es un opioide sintético destinado a ayudar a los pacientes, como los que tienen cáncer, a controlar el dolor intenso. Es de 50 a 100 veces más potente que la morfina y, por lo general, se receta en forma de parches para la piel o pastillas. Pero los casos más recientes de daño, sobredosis y muerte relacionados con el fentanilo en Estados Unidos están relacionados con el fentanilo fabricado ilegalmente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Los datos más recientes sugieren que las muertes anuales por sobredosis de drogas han aumentado un 44% desde antes de la pandemia de covid-19. Se informaron alrededor de 76.00 muertes en el período de 12 meses que finalizó en marzo de 2020. Los datos provisionales más recientes de los CDC muestran que más de 109.000 personas en Estados Unidos murieron por sobredosis de drogas en el período de 12 meses que finalizó en marzo de 2022.

Los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, estuvieron involucrados en más de dos tercios de las muertes por sobredosis en el año que finalizó en marzo de 2022. Las muertes relacionadas con los opioides sintéticos aumentaron en un asombroso 80% en los últimos dos años, según muestran los datos de los CDC.

El fentanilo arcoiris ha recibido atención debido a los colores brillantes de los productos, pero el fentanilo ilícito que contienen los productos representa una continuación de la epidemia de opioides en curso. La única diferencia entre el fentanilo arcoíris y los productos de fentanilo del pasado parece ser el color.

"La razón por la que está coloreado es solo para diferenciar los productos. Si tuviéramos un mercado regulado, se diferenciarían de diferentes maneras, no lo tenemos. No tiene nada que ver con el marketing para menores, punto, en absoluto", dijo Maya Doe Simkins, cofundadora de Opioid Safety and Naloxone Network y codirectora de Remedy Alliance, una colección de grupos de reducción de daños que trabajan para hacer que la naloxona sea más accesible.

Simkins comparó los diferentes colores del fentanilo de arcoíris con la forma en que la gente usaba colorantes alimentarios en la heroína en el pasado, y dijo que los colores a veces se usan para diferenciar lotes.

"Es solo una diferenciación entre su producto, mi producto o este lote y el próximo lote", explicó.

Aumento de las incautaciones de fentanilo

El fentanilo ilícito lleva mucho tiempo escondido en las drogas y su presencia parece ir en aumento.

Un estudio, publicado en la revista Drug and Alcohol Dependence en mayo, encontró que la cantidad de polvo y píldoras que contienen fentanilo incautadas por las fuerzas del orden en Estados Unidos aumentó entre 2018 y 2021.

El peso de las incautaciones de fentanilo en polvo aumentó de 298,2 kilogramos en 2018 a 2.416 kilogramos en 2021, y el número de pastillas incautadas pasó de 42.202 en 2018 a 2.089.186 en 2021, según el estudio, del que Palamar fue autor principal.

"Descubrimos que no solo han incrementado las incautaciones de fentanilo, sino que también ha aumentado la proporción de píldoras incautadas con respecto a las incautaciones generales de fentanilo. La proporción de incautaciones de píldoras aumentó del 14% a principios de 2018 al 29% a fines de 2021", escribió Palamar en su correo electrónico a CNN.

"No tenemos información sobre lo que supuestamente eran estas píldoras incautadas, pero creemos que muchas estaban disfrazadas de oxicodona o incluso de Xanax", escribió. "Las incautaciones de estas píldoras falsificadas han aumentado a un ritmo acelerado, lo que sugiere una mayor disponibilidad, y la disponibilidad seguirá aumentando".

Con este incremento, las píldoras falsificadas han sido más difíciles de identificar, pero Palamar dijo que las personas pueden usar tiras reactivas para detectar rastros de fentanilo ilícito si tienen dudas.

"La gente puede comprar tiras de prueba de fentanilo por tan solo un dólar. La mayoría de estas tiras están destinadas a pruebas de orina, pero pueden detectar la presencia de fentanilo si se usan correctamente", escribió Palamar.

"Recomiendo enfáticamente que cualquiera que planee usar una pastilla comprada ilegalmente o un polvo ilegal como la cocaína, pruebe la droga antes de usarla", agregó. "También hay cientos de nuevos análogos de fentanilo y otros opioides que pueden ser muy peligrosos y que las tiras reactivas no pueden detectar. Me preocupa que las tiras reactivas le den a algunas personas una falsa sensación de seguridad, pero son algo".

Nadia Kounang y Deidre McPhillips de CNN contribuyeron a este reporte.