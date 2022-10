La hija de un estadounidense liberado en Venezuela arremete contra Rubio por sus críticas al canje de detenidos

7 estadounidenses detenidos en Venezuela vuelven a su país 5:13

(CNN) -- Una familiar de dos estadounidenses liberados el fin de semana en un intercambio de prisioneros con Venezuela arremetió este lunes contra el senador republicano Marco Rubio por sus críticas a la operación, tachando sus comentarios de "antipatrióticos y de poca ayuda" y cuestionando su apoyo a los siete ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente.

"Me parece que esos comentarios fueron extremadamente inútiles y desinformados. Me decepciona que un líder de nuestro país esté perpetuando este mito de que traer a nuestra gente a casa pone en riesgo a los estadounidenses", dijo a Alex Marquardt de CNN en "New Day" Alexandra Forseth, hija de Alirio Zambrano y sobrina de José Luis Zambrano, dos de los siete estadounidenses liberados.

Marquardt dijo que le diría a Rubio: "No has hecho absolutamente nada por mí o por mi familia o por la mayoría de estos hombres, y cualquiera de las familias puede decírtelo". "E incluso liberaron a un votante de su estado, y yo le preguntaría, ¿qué ha hecho usted por su familia? ¿Cómo los ha apoyado?".

"Sus comentarios me parecen poco patrióticos y de poca ayuda", dijo Forseth.

Este domingo, Rubio cuestionó la decisión de intercambiar a los siete estadounidenses injustamente detenidos por dos venezolanos encarcelados en Estados Unidos por conspirar para introducir cocaína en el país, ambos sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores. El senador de Florida advirtió que el canje "pone en peligro a los estadounidenses de todo el mundo".

"Quería que esas personas fueran liberadas tanto como el resto, pero cada vez que se hace esto, ahora, otros saben, 'puedo capturar estadounidenses, puedo retenerlos hasta que necesite algo como moneda de cambio'", dijo Rubio, el principal republicano en la Comisión de Inteligencia del Senado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, a Dana Bash de CNN en "State of the Union".

"Creo que siete rehenes estadounidenses inocentes a cambio de dos narcotraficantes convictos, que resultaron ser los sobrinos de (el presidente venezolano Nicolás) Maduro, es una gran victoria para Maduro y, desafortunadamente, pone a los estadounidenses de todo el mundo ahora en peligro", dijo Rubio.

Los estadounidenses detenidos en Venezuela

Los hermanos Zambrano, junto con Jorge Toledo, Tomeu Vadell y José Pereira, son cinco de los seis ejecutivos petroleros estadounidenses conocidos como los "6 de CITGO" detenidos en Venezuela hace más de cuatro años. Dos estadounidenses detenidos allí, entre ellos uno de los 6 de CITGO, fueron liberados en marzo tras la visita de dos funcionarios de alto rango del Gobierno estadounidense a Caracas. Los otros estadounidenses liberados el sábado son Matthew Heath, veterano de la Marina, que fue detenido en septiembre de 2020, y Osman Khan, que estaba detenido desde enero de 2022. Las siete personas fueron clasificadas por el Gobierno estadounidense como detenidas injustamente.

En agosto, Alirio Zambrano emitió una petición manuscrita al presidente Joe Biden para que actuara con decisión para liberarlo a él y a sus compañeros detenidos injustamente. En ese momento le escribió a Biden: "Tengo miedo de no volver a ver a mi familia nunca más."

"No sé cuánto tiempo más podremos esperar, pero conozco a personas que han muerto aquí, y temo que el mismo destino pueda ocurrirle a cualquiera de nosotros en cualquier momento", escribió en la carta, fechada el 28 de agosto.

Su hija dijo en "New Day" que enterarse del regreso de sus familiares fue el "mayor alivio y sentimiento de euforia que podría describir".

"Ha sido toda una prueba y una tribulación, pero estoy muy agradecida de que finalmente pudimos traerlos a casa", dijo Forseth.

Betsy Klein, Arlette Saenz y Jennifer Hansler de CNN contribuyeron a este reporte.