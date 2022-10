Martina Navratilova: "No creo que veas a otro tenista ganar 20 majors como lo hizo Serena"

Martina Navratilova nos habla de cómo sobrevivió al cáncer 2:27

(CNN Español) -- Martina Navratilova, leyenda del tenis femenino y ganadora de 167 títulos —incluyendo 18 Grand Slams individuales—, es una heroína no solo del deporte, también de la vida: es sobreviviente de cáncer y activista por los derechos de la comunidad LGBT. Elizabeth Pérez habló con ella sobre el tenis y la diversidad, las estrellas de las canchas y su legado.

Elizabeth Pérez: Eres una leyenda del deporte que dejó una gran huella en el tenis después de tu carrera de más de 30 años. ¿Cómo ha sido este viaje hasta ahora?

Martina Navratilova: Oh, bueno, he tenido un viaje increíble gracias al tenis. Literalmente sé que cuando empecé a golpear esa bolita —era una bola blanca en ese entonces, ahora es amarilla — aquí es adonde me llevaría. Pero he tenido mucha gente apoyándome a lo largo de los años y estoy muy agradecida y me siento muy, muy, afortunada y sigo aquí. Así que eso también es una victoria. Pero mi carrera en el tenis me ha dado muchas bendiciones.

Octubre es un mes muy importante para crear conciencia sobre el cáncer de mama. Hace 12 años recibías noticias que nadie quiere oír. Te diagnosticaron cáncer; una etapa temprana del cáncer de mama, gracias a Dios. Pero, ¿cómo reaccionaste por primera vez ante esa noticia y cómo superaste esa batalla?

Bueno, como atletas, estamos acostumbrados a poder rehabilitar nuestros cuerpos. Si tienes una lesión, te tomas un descanso; si te sometes a una cirugía, te rehabilitas y estás listo para comenzar. Pero con el cáncer no existe tal cosa. Estás en manos de los médicos. Así que cuando me diagnosticaron, mi mejor amigo dijo: “Oh, es positivo”. Y yo digo: “Oh, eso está bien”. Y luego me di cuenta de que lo positivo no es bueno cuando se trata del cáncer. Así que lloré unos 15 o 20 segundos, quizá. Y luego dije: “Vale, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos encontrar la solución? ¿Qué tiene que suceder?” Así que tuve mucha suerte. Me hicieron una tumorectomía y luego me hicieron 30 días de radiación, unos dos meses después. Y, ya sabes, salí del otro lado sin daños. Pero fue un shock para el sistema. Como atleta uno siente cuando se tiene una lesión. Esta cosa salió de la nada, en realidad. Y sí, estaba devastada. Pero de nuevo, como tenista, te metes en la solución. Así que lo hice y tuve un gran equipo de personas a mi alrededor, lo que también fue muy útil. Nueva York, 26 de agosto 2022 Martina Navratilova en una conferencia sobre el cuidado de la salud de la mujer. Navratilova sobrevivió a un cáncer de mama en 2010.(Foto Sarah Stier/Getty Images for Hologic WTA Tour)

Desde ese desafío te has convertido en una defensora de las detecciones tempranas en las mamografías. Veo que tienes el logo en la camiseta; tú y la WTA emprendieron una misión, ¿no es así?

Tenemos una misión. Sabes, no me hice una mamografía durante cuatro años. No me di cuenta de que iba a pasar tanto tiempo entre mamografías. Así que cuando me di cuenta de que había pasado tanto tiempo, pensé que realmente necesitaba hablar sobre las mujeres que cuidan su cuerpo mejor de lo que yo hice. Y con Hologic, este es el mismo mensaje que dan a las mujeres. Por favor, hágase una revisión. El equipo está ahí, los médicos están ahí, la atención está ahí. Pero cuanto antes descubras que algo va mal, mejor. Por eso estoy muy contenta de formar parte de esta asociación con la WTA y Hologic. Y creo que es una situación en la que todos ganan porque todos estamos en el mismo barco, con las mujeres. Y cuanto antes descubras que algo está pasando contigo, con tu cuerpo, mejor.

Te retiraste del tenis profesional hace 16 años. Sin embargo, sigues en el circuito en diferentes roles, y uno de ellos es el de comentarista. ¿Qué opinas del retiro de Serena Williams?

Oh, era de alguna forma esperado, pero sigue siendo impactante para el circuito, ya que Serena lleva 25 años en la gira de tenis con su mejor nivel de juego, en lo más alto de la clasificación y dominando. Y, bueno, sabíamos que iba a venir. El “padre tiempo” alcanza a todo el mundo eventualmente, pero aun así es un poco impactante. Creo que Serena tuvo una gran despedida en Estados Unidos. Ella aún no ha dicho que se va a retirar: dijo “evolucionar”. Pero creo que probablemente sea esto. Y Nueva York es más o menos el lugar donde empezó para ella. Y es un poco conmovedor que también acabe ahí. Tuvo una gran despedida y la electricidad que trajo al estadio fue increíble. Y nos perderemos esto porque cada vez que Serena entra en la cancha es un suceso. Y eso no va a pasar nunca más, por desgracia. Pero estoy segura de que encontrará otras formas de marcar la diferencia y hacer de este mundo un lugar mejor.

Y si echar de menos a Serena no fue suficiente, también Roger Federer se retira. Entonces, ¿qué crees que va a faltar en estos dos grandes jugadores del circuito?

Bueno, tenía que suceder tarde o temprano. Creo que el mundo del tenis está muy contento de que haya ocurrido mucho más tarde de lo que probablemente se hubiera esperado. Normalmente, la edad de los jugadores de tenis era de 30 años, quizás de 35, pero luego se acabó. Estos tipos han llegado a los cuarenta, así que creo que tuvimos suerte de tenerlos durante tanto tiempo. Y ahora la nueva generación está interviniendo tanto del lado de los hombres como de las mujeres, intentando recoger las piezas. Pero creo que el tenis femenino está en buenas manos, con Iga Swiatek en la cima y muchas jugadoras que quieren llegar a la cima. Y sí, creo que, ya sabes, no podemos reemplazar a Roger Federer o Serena Williams, pero podemos traer nuevas caras que nos hagan sentir mejor con nosotros mismos y nos mantengan entretenidos, con suerte durante las próximas décadas.

Un cambio de era y mentalidad

El tenis femenino ha cambiado y dentro de su crecimiento y evolución, las jugadoras ahora eligen el combinar su carrera profesional y personal. Algunas han tomado la decisión de ser madres y tener retiros temporales, para regresar al circuito y ser de nuevo protagonistas. Tal es el caso de Kim Clijsters, Victoria Azarenka y Serena Williams, por mencionar algunas.

Navratilova reconoce a Williams como una de las que allanó el caminopara hacer ambas cosas al mismo tiempo, pero definitivamente factores como una mejor remuneración económica ha contribuido a la permanencia de las tenistas por más tiempo en el circuito.

¿Y qué hay de esas caras nuevas que ahora vemos en el circuito, te recuerdan a ti cuando jugabas?

Sabes, en realidad no hay nadie que juegue como yo. Pero si hubiera nacido hace 20 años, no jugaría como hace 50 años, porque los tiempos han cambiado, el equipamiento ha cambiado. Así que jugaría más como Roger Federer o, ya sabes, con un gran saque, derecha y luego acercarme, no saque y volea como antes. Aun así lo haría, pero no tanto. Así que realmente el juego ha cambiado bastante, pero creo que lo más cercano habría sido Ash Barty. Y ahora creo que Ons Jabeur juega un juego más completo y todavía busca llegar a la red. Yo diría que es más imaginativo, pero ya sabes, en realidad solo había una Martina (entre risas).

¿Y por qué crees que no vemos jugadoras que tengan una carrera tan larga como la tuya?

No, creo que sí. Creo que ves que Venus y Serena Williams son el ejemplo perfecto de eso. Jugaron más tiempo que yo. Yo me retiré cuando tenía 38 años. Luego regresé y jugué dobles. Pero creo que con el dinero que hay en el tenis las personas pueden cuidarse mejor. Y, además, sobre todo, con el conocimiento que tenemos sobre cómo cuidar nuestro cuerpo. Un conocimiento mejor que puede prolongar las carreras de los jugadores; quizás no que jueguen tanto cada año, sino que jueguen más tiempo y con mejor calidad. Así que creo que la atención está ahí. La salud mental, todo eso se está abordando ahora mucho mejor que en mis días. Así que creo que veremos a más jugadores jugando hasta bien entrada la década de los treinta y tal vez algunas de las jugadoras elijan tener bebés a los veinte, principios de los treinta, y luego volver y jugar, porque para las mujeres era una decisión. Pero ahora Serena ha demostrado que puedes tener ambas cosas. Hay muchas otras madres en el tour a las que les ha ido muy bien. Así que creo que aún verás longevidad. Pero la razón principal por la que no lo vimos fue que había parejas en la que la atención no estaba, el dinero no estaba ahí. Y también las mujeres simplemente eligieron tener bebés y luego no regresaron. Pero ahora creo que eso allanó el camino para la maternidad y seguir siendo atleta. Así que ahora creo que verás a más y más mujeres jugando hasta bien entrada la década de los treinta, quizás hasta los cuarenta.

La lucha por la diversidad y la aceptación

Navratilova es una de las deportistas de élite y activistas más reconocidas en pro del reconocimiento de la comunidad LGBTQ. La ex número uno del mundo reconoce que el cambio socialmente ha sido masivo y que se puede hacer más; para ella, hace mucho tiempo que se venció el término "tolerancia"y se transformó en "aceptación".

Fuiste una de las primeras superestrellas que se pronunció sobre su sexualidad en una época en la que era difícil y estabas en lo más alto de tu carrera. ¿Qué piensas de lo que hemos ganado en términos de inclusión y diversidad hasta ahora?

Oh, es enorme. Los cambios han sido masivos en todo el mundo en el aspecto social. Matrimonio entre personas del mismo sexo, derechos LGBT, igualdad de derechos. Ya no puedes despedir a la gente por ser gay. Aunque en este país, en Estados Unidos, todavía puedes hacerlo en la mayoría de los estados. Por extraño que parezca. Así que no nos hemos deshecho de algunas de esas leyes. Pero en general, la aceptación, por supuesto, y la visibilidad, las personas no tienen que perder sus trabajos, su sustento o su base de seguidores si salen del clóset, ya sea en el deporte o en otros campos. Así que las cosas han cambiado mucho para bien. Parece que se están dando algunos pasos hacia atrás en este país, pero espero que nos quedemos con eso. Y las personas LGBT estarán felices. No se celebrará, pero se aceptará. Odio decir “tolerancia”. La gente dice: “Oh, tienes que tolerar esto”. No, no toleramos a las personas, aceptamos a las personas. Y la idea es que no importará de qué forma sea, siempre y cuando seas un buen ser humano y contribuyas al lugar de trabajo o con tu familia, etcétera...

Te retiraste en 2006 después de ganar 18 títulos individuales importantes y más torneos individuales, dobles o partidos que cualquier jugador masculino o femenino. ¿Qué es lo que más te enorgullece en el tenis? ¿Es la cantidad de títulos que tuviste o la duración de tu carrera?

Sabes, hay diferentes cosas que he hecho y que me hacen muy feliz. Creo que los nueve títulos de Wimbledon que no se volverá a romper. Mi racha de 74 partidos ganados, no creo que vaya a volver a suceder. Pero quizás lo que más me enorgullece fue ganar 80 veces individuales y dobles en el mismo torneo. Pero como la mayoría de los jugadores ni siquiera juegan dobles, sé que ese récord es seguro y demuestra la longevidad, además de jugar individuales y dobles, lo cual me encantó. Solo hubo dos torneos en los que no jugué dobles en toda mi carrera porque se producía automáticamente. Me encanta jugar dobles, me encanta estar en un equipo, así que quizás esa sea la marca que más me gusta.

Los números de Martina Navratilova