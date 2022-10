Sara Lee, exluchadora de la WWE y ganadora del reality 'Tough Enough', fallece a los 30 años

(CNN) -- Sara Lee, ganadora del reality show "Tough Enough" de lucha libre de World Wrestling Entertainment (WWE) en 2015, murió, según un comunicado de su madre compartido en las redes sociales. Tenía 30 años.

“Es con gran pesar que compartimos la noticia de que nuestra Sarah Weston se ha ido para estar con Jesús”, escribió su madre, Teri Lee, en un comunicado. “Todos estamos conmocionados y los arreglos no están completos. Le pedimos que respetuosamente dejen llorar a nuestra familia”.

Sara Lee estuvo casada con el exluchador de la WWE Westin Blake, con quien tuvo tres hijos.

CNN se ha comunicado con WWE en busca de comentarios.

“Creo que mis seguidores se pueden relacionar conmigo porque soy una chica normal”, dijo al periódico Midland Daily News en Midland, Michigan, después de ser votada por los seguidores como la ganadora femenina de “Tough Enough”. “Simplemente he sido yo misma”.

Según el periódico, Lee, del pequeño pueblo de Hope, Michigan, se graduó en 2010 de la escuela secundaria Meridian en Sanford, Michigan, donde estaba en el equipo de atletismo. También competía en levantamiento de pesas.

Lee ganó un contrato de US$ 250.000 de la WWE, pero fue despedida en 2016.

“Ningún tuit o cantidad de palabras puede traer de vuelta a este hermoso ser humano, pero todo mi corazón está con @TheWestinBlake y su familia. Extrañaremos mucho a Sara Lee”, tuiteó la luchadora Chelsea Green. “La foto de la izquierda es como siempre la recordaré: riendo, sonriendo, despreocupada”.

No tweet or amount of words can bring back this beautiful human, but all of my heart goes out to @TheWestinBlake & their family. Sara Lee will be missed greatly. ♥️

The photo on the left is how I will always remember her - laughing, smiling, carefree. pic.twitter.com/XLlLFXDOcF

— CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) October 6, 2022