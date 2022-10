Sunak, Mordaunt, Boris Johnson y más: los posibles sucesores de Liz Truss como primer ministro del Reino Unido

(CNN) -- En una semana se llevará a cabo un nuevo concurso para ver quién será el nuevo líder del Partido Conservador, dijo Liz Truss en su discurso de renuncia en las afueras de Downing Street este jueves.

Graham Brady, el funcionario conservador responsable del proceso, anunció que los candidatos para reemplazar a Truss necesitarán al menos 100 votos de parlamentarios conservadores.

Si más de un candidato alcanza ese umbral, se someterá a los miembros conservadores en una votación en línea, y el nuevo primer ministro se anunciará el viernes 28 de octubre.

Este será el quinto primer ministro conservador en poco más de seis años, y el tercero dentro de esta legislatura. Pero, ¿quién podría ser el próximo líder? Estos son algunos de los principales contenedores y posibles candidatos.

Rishi Sunak

Sunak ha demostrado ser una especie de profeta de la desaparición del gobierno, ya que muchas de las predicciones que hizo durante el liderazgo de este verano sobre el plan económico de Truss se cumplieron.

publicidad

El ex Canciller de Hacienda (ministro de Finanzas) advirtió que los recortes de impuestos no financiados de Truss conducirían a una devaluación de la libra esterlina, pánico en el mercado de bonos y preocupación del Fondo Monetario Internacional. Tal vez incluso él se hubiera sorprendido por el ritmo con el que se dio la razón.

Sunak tiene experiencia en la lucha contra la crisis económica, ya que guió al Reino Unido a través de la pandemia de covid-19.

También obtuvo la mayor cantidad de votos de los parlamentarios en la última elección de liderazgo, superando cómodamente el nuevo umbral con 137 respaldos. Aunque Truss finalmente ganó el voto decisivo de los miembros, Sunak solo perdió por poco, con el 43% de los votos.

La confianza que tiene entre los parlamentarios, y la reivindicación que han ganado sus predicciones, puede convertirlo en el próximo grupo de manos más probable para dirigir el barco.

Penny Mordaunt

Es posible que la líder de la Cámara de los Comunes haya tenido un ensayo general para ser primera ministra esta semana, luego de reemplazar a Liz Truss, que estaba ausente, en un debate.

“La primera ministra no está debajo de un escritorio”, confirmó Mordaunt este martes, en una actuación que parecía tanto que se estaba presentando como ayudando a la primera ministra.

Mordaunt ocupó el tercer lugar en la última elección de liderazgo, perdiendo por poco para ser presentada ante los miembros. Con 105 votos de los parlamentarios en las últimas elecciones, se espera que ella también supere el umbral de las votaciones.

Se espera que tenga un buen desempeño entre los miembros del partido, en parte debido a sus credenciales militares. Mordaunt es reservista de la Royal Navy y sirvió un breve período como secretaria de Estado de Defensa.

Al igual que Sunak, pertenece al ala más moderada del partido. Incluso se habló entre los parlamentarios de que los dos formarían un boleto de "equipo de ensueño", aunque esto aún no se ha materializado, y no está claro si alguno aceptaría ser canciller en lugar de asumir el puesto principal.

Kemi Badenoch

Badenoch ocupó el cuarto lugar en las elecciones de liderazgo de este verano, obteniendo solo 59 votos de los parlamentarios, pero las encuestadoras la calificaron constantemente como favorita entre los miembros conservadores de base.

Badenoch, una de las parlamentarias más jóvenes en la carrera, ganó rápidamente el respaldo del gran líder conservador Michael Gove, quien la elogió como el “talento sobresaliente” en el partido.

Badenoch es de la derecha del partido Tory, y en su candidatura anterior al liderazgo sugirió que los objetivos climáticos del gobierno podrían resultar demasiado costosos.

Con los votos de Truss de los parlamentarios ahora en juego, Badenoch puede tener una oportunidad externa de despejar el umbral y llegar a la votación de los miembros.

Boris Johnson

Múltiples aliados han argumentado que Johnson podría ser un candidato de unidad que podría traer estabilidad al país, a pesar de que renunció en desgracia hace solo unos meses después de que se unieron una serie de escándalos que hicieron insostenible su posición.

Cuando CNN le preguntó cómo podrían justificar que Johnson volviera a ser primer ministro, un parlamentario que hizo campaña por Johnson en la campaña de liderazgo de 2019 dijo: “Los socialistas destruirán nuestra economía y si no entienden eso, entonces realmente temo por nuestro futuro".

Otro diputado que apoyó a Johnson en 2019 dijo que era el único candidato que podía ganarse cómodamente tanto a los diputados conservadores como a los miembros del Partido Conservador.

Los aliados más cercanos de Johnson dijeron que sabían que estaba siendo presionado activamente en las horas posteriores al discurso de renuncia de Truss, argumentando que él representaba la mejor oportunidad del partido para lograr la estabilidad a mediano plazo.

En su último discurso como primer ministro frente al número 10 de Downing Street, Johnson hizo una de sus características alusiones a la historia antigua. Dijo que "volvería a su arado" como el estadista romano Cincinnatus, lo que sugiere una vida más tranquila en los bancos traseros. Pero no fue así como Cincinnatus terminó sus días. Lo llamaron de su arado para que regresara a Roma por un segundo mandato, esta vez como dictador.

Algunos sospechan que el nuevo umbral de 100 votos es un intento del Partido Conservador de hacer imposible otro mandato de Johnson. Se esperaría que se desempeñara extremadamente bien en una votación de los miembros del partido, pero el alto umbral de votos de los parlamentarios significa que es poco probable que llegue a esa etapa.

Grant Shapps

Es una señal del desorden de los últimos días del gobierno de Truss que elevó a Grant Shapps a ministro del Interior, a pesar de no ofrecerle ningún cargo ministerial cuando asumió el cargo por primera vez.

Shapps se desempeñó como secretario de transporte bajo Boris Johnson. Se presentó para sucederlo en la elección de liderazgo anterior, solo para retirarse de la carrera tres días después, después de no poder asegurar los votos de los 20 diputados necesarios para pasar a la siguiente ronda.

Es probable que el nuevo umbral resulte demasiado alto para Shapps, pero sus críticas al gobierno de Truss desde el principio pueden haberle ganado el apoyo de más parlamentarios que la última vez.

Otros posibles sucesores que suenan

La renuncia de Suella Braverman como ministra del Interior el miércoles por la noche puede haber sido un precursor de una posible candidatura al liderazgo. La exfiscal general no se ha postulado antes, pero con su postura de línea dura sobre la inmigración, podría parecer que arrastrará al partido más hacia la derecha.

Tom Tugendhat emergió como un favorito sorpresa entre los miembros Tory y el público en general, a pesar de haber quedado quinto en la última elección de liderazgo. Al no haber sido miembro del gabinete antes de esa contienda, Tugendhat se distanció del caos moral del gobierno de Johnson y prometió un "comienzo limpio" para Gran Bretaña. Después de servir en Iraq y Afganistán, Truss nombró a Tugendhat ministro de Seguridad.

Ben Wallace, secretario de Defensa y otro exmilitar, fue elegido para suceder a Johnson en la última contienda por el liderazgo, con una muy buena puntuación entre los miembros conservadores. Sin embargo, nunca se postuló en esa elección y no está claro si su posición habrá cambiado desde entonces.

La ex primera ministra Theresa May también ha sido presentada como una posible candidata de “unidad” para suceder a Truss. May trató de unir a las alas enfrentadas del Partido Conservador sobre el brexit, en un movimiento que finalmente la reemplazó por Boris Johnson. Como la parte ha demostrado ser incapaz de resolver sus disputas esta vez, pronto podría estar en orden otro intento de compromiso.

-- Luke McGee de CNN contribuyó a este informe.