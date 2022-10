Una cara que solo una madre podría amar: una foto aterradora muestra cómo se ve una hormiga de cerca

Las mejores fotos microscópicas del concurso Nikon Small World 2022 1:10

(CNN) -- Esta foto no retrata a una de las nuevas criaturas de "House of the Dragon" de HBO. Tampoco se trata de una toma descartada de una película de terror: es una foto premiada de primer plano de... una hormiga.

La llamativa foto es una de las 57 Imágenes de Distinción en el Concurso de Fotomicrografía Small World de Nikon. El aterrador retrato fue capturado por Eugenijus Kavaliauskas, un fotógrafo lituano.

Este es el año 48 de la competencia, que busca "reconocer la excelencia en la fotografía a través del microscopio", según un comunicado de prensa compartido con CNN.

El concurso de 2022 recibió casi 1.300 entradas de 72 países, según Nikon.

Kavaliauskas trabajó anteriormente como fotógrafo de aves antes de pasar a los insectos, según su sitio web. Usó la luz reflejada para capturar el impactante primer plano de la hormiga, completo con ojos rojo oscuro y lo que parece ser una expresión de enojo.

Aunque la imagen recibió una acogida viral en Internet, Kavaliauskas no recibió el primer premio del concurso.

Ese honor fue para los fotógrafos suecos Grigorii Timin y Michel Milinkovitch, quienes produjeron una hermosa imagen fluorescente de la pata delantera del embrión de un gecko diurno gigante de Madagascar. Usaron un aumento de 63x para documentar las diminutas venas y huesos de la mano.