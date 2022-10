Sergio "Checo" Pérez: conseguir una victoria en México sería el momento más especial de mi carrera

Checo Pérez: Seguimos estando muy atrás de Europa 0:37

(CNN Español) -- Sergio "Checo" Pérez está de nuevo en México para correr ante su público y marcar un hito que ningún otro mexicano en la historia ha conseguido, ganar el Gran Premio de México.

A sus espaldas tiene el apoyo del mejor equipo de la grilla, Red Bull, que viene arrasando en la temporada, como también lo hizo en 2021. Pero más allá de ganar en casa, el "Checo" no pierde el horizonte para ser campeón del mundo. Esta es la charla que tuvo con Elizabeth Pérez, de CNN, en el Autódromo Hermanos Rodríguez con la estrella del automovilismo mexicano.

Elizabeth Pérez: Un gusto tenerte y un gusto compartir en la previa de lo que será esta carrera el Gran Premio de México. ¿Qué se siente ser parte de esta carrera?



Sergio "Checo" Pérez: Es increíble, la verdad. Este evento es único en nuestro país. Es un evento donde mostramos lo mejor que tenemos nuestra gente. Viene muchísima gente de Latinoamérica a conocer nuestro país, es un evento único.

Elizabeth Pérez: Eres uno de los pilotos que representa a los latinoamericanos, a los hispanos, pero para México es muy importante porque eres el único mexicano actualmente compitiendo. ¿Qué se siente ser parte de esa historia?



Sergio "Checo" Pérez: Es muy especial el poder estar aquí representando a todos los latinos, especialmente a los mexicanos. Es algo único, es un deporte complicado, es un deporte europeo. Entonces se demuestra que no solo hay un latino hoy en día, se demuestra lo difícil que es estar en este deporte.

Una afición fiel y única

México es uno de los mejores mercados para la Fórmula 1, en varias ocasiones el Gran Premio de México ha sido catalogado como el más alegre y colorido de la temporada y su reciente renovación ha sido motivo de orgullo para los aficionados mexicanos. El "Checo" valora mucho ese apoyo y ganar en casa para él, dice, sería el momento más especial de su carrera.

publicidad

Elizabeth Pérez: No todos los pilotos de la Fórmula Uno tienen esa afición tan fiel y tan fuerte que tú tienes acá en México, ¿qué tanto la valoras?

Sergio "Checo" Pérez: Muchísimo, soy consciente de que en la historia del automovilismo no se ha visto muchas veces este tipo de aficiones hacia un piloto. Entonces, contar con ese gran apoyo, contar con todo mi país detrás mío, es algo único para mí.

Elizabeth Pérez: Volviendo a la carrera, ¿cómo ves las posibilidades de ganarla, de hacer historia acá en tu tierra?

Sergio "Checo" Pérez: Bueno, nada sería más importante para mí que poder conseguir esa victoria. No sería algo único, sería algo inolvidable. Sería sin duda, el momento más especial de mi carrera.

Así recibió Guadalajara a Checo Pérez 0:37

Elizabeth Pérez: En la previa de este Gran Premio tuviste la oportunidad de estar en tu casa en Guadalajara, de hacer una exhibición y de ver ese cariño de la gente que tuvo que estar hasta 24 horas antes acampando para verte de cerca. Cuando tú ves eso, o ese niño que se te acerca en medio de una entrevista que atraviesa la seguridad, ¿qué sientes?

Sergio "Checo" Pérez: Es un orgullo, es una responsabilidad también. Muchas veces las nuevas generaciones ven a sus ídolos y quieren imitarlos en todo lo que hacen. Porque yo tuve ídolos. Es importante para mí darles un buen mensaje, darles, compartir esos momentos con ellos y al final mucha gente me ve como un ídolo, pero soy una persona normal, me gustan las mismas cosas que a ellos, que tengo las mismas aficiones, entonces para mí eso es importante.

Elizabeth Pérez: ¿Quiénes eran esos ídolos para ti?

Sergio "Checo" Pérez: Jugadores de fútbol. En su momento me gustaba mucho el fútbol. Iván Zamorano es uno de ellos que he tenido la oportunidad de conocerlo. De hecho, él fue así conmigo. Cuando yo lo conocí me invitó al camión (autobús) del América en su momento. Entonces fue algo especial y es algo con lo que te quedas por siempre, con esos recuerdos.

Hablando de fútbol y del Mundial de Qatar

Su afición por el fútbol la ha tenido desde niño, es oriundo de Guadalajara, pero el equipo de sus amores es el América de México. También es fiel seguidor de la selección mexicana y muy cercano a figuras como Javier "Chicharito" Hernández y Carlos Vela, por quienes abogó que deberían estar en el Mundial para despedirse por todo la alto de la selección.

Elizabeth Pérez: Estamos en año de mundial de fútbol. ¿Cómo ves a la selección?



Sergio "Checo" Pérez: Complicado. Es un año difícil para nuestra selección porque una generación llega a su fin. Seguramente es el último Mundial de muchos, de muchos íconos de nuestra historia del fútbol. Nada me daría más gusto que podamos tener el mejor mundial, porque es un ciclo que se cerraría en esa generación. Y bueno, que mejor que nada que empiece la nueva no, porque empieza. Creo que nos falta tener más jóvenes en nuestra selección.

Elizabeth Pérez: ¿Un recambio necesario?



Sergio "Checo" Pérez: Sí, es un es un recambio necesario, pero también es es el fin de una era de muchos. Sería increíble que puedan tener un excelente mundial.

Elizabeth Pérez: ¿Cuáles son tus jugadores favoritos a seguir en este Mundial?



Sergio "Checo" Pérez: Bueno, a mí me ilusiona mucho Chícharo (Javier Hernández), pero desafortunadamente no va a ir. Tenemos referentes como Memo (Guillermo) Ochoa, Héctor Herrera, me hubiera encantado Vela (Carlos) que fuera, Raúl Jiménez. Tenemos excelentes jugadores que los necesitamos, que son referencias. Chucky Lozano, que son, nos han dado tantas alegrías a nuestro país. Nada me daría más gusto que puedan cerrar este ciclo de la mejor manera y bueno que hubiera ido Chícharo o Vela. Creo que la selección, como regalo o agradecimiento, sería increíble que cerrara su ciclo en este Mundial, pero bueno, al final cada quien tiene sus razones.

Elizabeth Pérez: ¿Es una decisión equivocada del Tata Martino?



Sergio "Checo" Pérez: Bueno, yo estoy fuera y no puedo opinar (risas). No sé exactamente los detalles, no, pero yo como mexicano solo hablo como aficionado. Me encantaría ver a los íconos, a los ídolos que nos han dado tanto durante tantos años a nuestro país, como darles el último Mundial.

Una carrera con una celebración especial, el Día de Muertos



Elizabeth Pérez: Este año se cumple el aniversario 60 desde que llegó la Fórmula 1 a México y ya se conoce que han renovado la carrera hasta el 2025. ¿Qué opinas de eso?

Sergio "Checo" Pérez: Es increíble. Creo que es un evento que que necesita nuestro país. Es un evento que habla bien de México. Es un evento que demuestra lo bueno que somos y creo que es algo que tiene que continuar por muchos años más.

Elizabeth Pérez: ¿Cómo comparas a México con otros circuitos en cuanto a la alegría, el ambiente que se vive?

Sergio "Checo" Pérez: No hay otro, hay circuitos increíbles, hay aficiones muy buenas, pero no hay nada que se compare a lo que vemos aquí los domingos.

Elizabeth Pérez: Una de las características de esta carrera es que coincide en México con el Día de Muertos, una celebración muy especial y típica de este país. ¿Cómo lo explicarías tú?



Sergio "Checo" Pérez: Bueno, es una tradición en nuestro país, en nuestra cultura, una que quizá para otras culturas suene un poco raro, celebrar el Día de Muertos, pero es recordar a nuestros familiares, a nuestra gente cercana que se nos ha ido y es hacerles una fiesta.

Elizabeth Pérez: Esta carrera es muy importante porque no solamente vas a estar en tu país, sino también porque de ganar tendrías la posibilidad de superar y de quedar en un segundo puesto. Adelantar a Charles Leclerc, que ahora mismo es el segundo en el campeonato de pilotos. ¿Qué tanta ilusión te hace lograr ese uno-dos con tu compañero Max Verstappen?

Sergio "Checo" Pérez: Bueno, sería increíble. Sería la primera vez en la historia como equipo que lo logramos. Entonces sería algo muy especial para nosotros poder poder conseguir este resultado.

Ser campeón del mundo sigue siendo el sueño del "Checo"

En México, Sergio Pérez tendrá la oportunidad de recuperar el segundo lugar de la tabla general, dependiendo de lo que haga Charles Leclerc. Sin embargo, el objetivo para el piloto tapatío va más allá: ganar el campeonato mundial de pilotos es el objetivo permanente.

Elizabeth Pérez: Has tenido una temporada fantástica. ¿Qué balance saca el "Checo" Pérez de lo que ha hecho hasta ahora?

Sergio "Checo" Pérez: Ha sido una temporada positiva, ha sido una temporada complicada también. Tuve algunos altibajos en el año que me quitaron la oportunidad de seguir luchando por el Campeonato del Mundo. Pero al final ha sido increíble ganar el Campeonato de Constructores, como lo hicimos hace algunas semanas. Ha sido inolvidable.

Elizabeth Pérez: ¿Cuál tú crees que ha sido la clave para ese crecimiento sostenido que has tenido desde que comenzaste tu carrera hace ya más de una década?



Sergio "Checo" Pérez: Yo creo que siempre no dejar de aprender. No darme por vencido y siempre dar todo de mi, en cada circunstancia, en cada oportunidad que he tenido.

Elizabeth Pérez: Sé que has dicho que para ti lo más importante sería ganar el título del campeonato de pilotos. ¿Es algo que te quita el sueño?

Sergio "Checo" Pérez: Sin duda. Es por lo que estoy aquí. Es por lo que sigo trabajando muy duro y lo seguiré intentando el próximo año.

La salud mental y la preparación de un piloto

Elizabeth Pérez: Hay un tema importante en el deporte y que se ha puesto en la palestra y es el de la salud mental. Cómo piloto profesional de la Fórmula 1, ¿te preparas mental y físicamente para superar todos los retos que requiere esta carrera?

Sergio "Checo" Pérez: Es importante porque hoy en día cada vez la gente tiene más acceso a ti, especialmente con las redes sociales. Entonces muchas veces se siente con, por ser una figura pública, con la libertad de criticarte, de hablar mal de ti, de hablar mal de tu familia, porque están detrás de una computadora.

Entonces a veces puede impactar de diferentes formas. A algunos deportistas los impacta más que otros. Pero sí creo que es algo importante y ya es algo de que de lo que tienes que hablar, porque hay mucho más apoyo ahí afuera de lo que creemos muchas veces. De mi lado he tenido la fortuna de, bueno, crecí sin las redes sociales y hoy en día digamos que las uso a mi conveniencia y es como los deportistas lo deberían de manejar.

Elizabeth Pérez: Tienes casi 5 millones de seguidores en Instagram. ¿Cómo es esa interacción con esos seguidores?



Sergio "Checo" Pérez: El 99% de sus comentarios, siempre de apoyo, siempre de de lucha, de entrega, de darme cariño. Y es algo que valoro mucho, pero también cuando tengo un mal resultado tal la gente se puede llegar a meter más contigo o con tu familia mucho más de lo que de lo que deberían, porque al final somos seres humanos.

Elizabeth Pérez: ¿Eres tú el que publica?

Sergio "Checo" Pérez: El 98% y el otro 2% me ayuda porque tengo muchos compromisos de patrocinadores que al final yo no lo puedo llevar todo el tiempo. Pero digamos que controlo todo lo que publico.

Checo y Verstappen se baten a duelo de... tortillas 1:24

El mayor obstáculo para el "Checo" Pérez en su carrera profesional

Elizabeth Pérez: Publicaste recientemente un artículo en The Players Tribune The Good Crazy, que es hablando acerca un poco de todos los retos que has tenido que superar para ser un piloto y cumplir tu sueño de estar en la Fórmula 1. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido que superar para estar hoy acá?

Sergio "Checo" Pérez: Yo creo que irme a temprana edad a Europa a los 14 años, tener que irme a Europa, quedarme allá, luchar por mis sueños, cambiar mi vida, dejar toda mi vida que tenía en Guadalajara de un chavo normal de 14 años a un día de la nada amanecer 100% solo, no tener con quien jugar, no tener con quien platicar. Creo que esa ha sido la parte más difícil que he tenido que pasar.

Elizabeth Pérez: Cuál ha sido esa experiencia? Justamente de ese momento que viviste siendo niño, yéndote a Alemania. Sin conocer el idioma, dejando a tu familia que tú crees te ayudó a no tirar la toalla.

Sergio "Checo" Pérez: El hambre de luchar por mi sueño, las ganas que tenía de nuevo, de comprobar, de romper barreras en mi país, de yo crecí sin ningún piloto mexicano en la Fórmula uno --el último que hubo fue Pedro (Rodríguez) y teníamos más de 30 años--. Nunca me tocó verlo. Entonces eran barreras que teníamos como mexicanos, como país, de que bueno, lo que podemos hacer es correr en IndyCar, pero a Fórmula 1 es algo impensable para un mexicano. Entonces tener que romper esas barreras fue lo que me motivó a seguir.

Discriminación y racismo: "Algunas veces es fácil minimizar a los latinos. Son etiquetas que he tenido que quitar"

Elizabeth Pérez: Hablábamos de la salud mental y tocar el tema del racismo. Quizás te preguntarás y por qué en tu caso quizás no te ha afectado como le puede haber afectado a algún piloto en NASCAR o al mismo Lewis Hamilton. Pero, ¿te has sentido por ser latino, por ser mexicano, discriminado en algún momento?



Sergio "Checo" Pérez: Sí, algunas veces. Normalmente es fácil minimizar a los latinos, por nuestra cultura. Algunos piensan que de alguna manera que somos flojos o te ponen etiquetas, eres mexicano y eres flojo, o eres mexicano y no eres tan dedicado como un europeo, todos esas etiquetas las he tenido que quitar a lo largo de mi carrera y y sin duda siempre están ahí, ese tipo de cosas. Pero sin duda que la comunidad latina es muy grande y es increíble verla siempre tan unida.

¿Qué hará después de la F1?

Pérez en varias ocasiones ha dejado entrever que pronto se acerca su separación de la máxima categoría del automovilismo, pero lo cierto es que tiene un contrato con Red Bull por dos años más. Su explicación de cómo la Fórmula 1 absorbe el 100% de su tiempo le ha dejado claro que al terminar su carrera su prioridad es dedicarse a su familia, pero también nos confesó que tiene planes de negocios.

Checo Pérez revela las claves para el GP de México 2:53

Elizabeth Pérez: Has dicho que el retiro está cada vez más cerca. Tienes 32 años. ¿Te has planteado cuándo?

Sergio "Checo" Pérez: No, ahora tengo dos años más de contrato con Red Bull y estoy feliz. Es súper demandante la Fórmula 1 porque te quita el 100% de tu tiempo. Estás 100% entregado a tu equipo, a tus compromisos. Ttengo hijos pequeños y los quiero ver crecer sin duda. Pero ahora se compensa todo porque tengo un auto muy competitivo que nunca he tenido en mi carrera y tengo solo 32 años. Entonces creo que todavía quedan algunos años buenos por delante.

Elizabeth Pérez: ¿Qué vendría después? ¿Qué otro sueño te quedaría por cumplir?



Sergio "Checo" Pérez: Bueno, me enfocaré al 100% en mi familia. Obviamente no me voy a quedar ahí sentado todo el día en casa, pero quiero tener una vida alejada del deporte por algunos años, dedicarme a mi familia, aprender de otros negocios. El tema inmobiliario me gusta mucho, diferentes negocios en mi vida y tengo tantas cosas que aprender fuera del deporte. Lo más cómodo para mí sería quedarme aquí toda la vida y aquí puedo encontrar muchísimas oportunidades, pero quiero aprender de otros mundos.

Nota: esta entrevista ha sido editada para mayor claridad.