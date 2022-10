Archiveros descubren el mapa de estrellas más antiguo conocido bajo un manuscrito cristiano

La explosión de una estrella asombra a la NASA y revela secretos del espacio 0:55

(CNN) -- Archiveros descubrieron una reliquia histórica perdida hace mucho tiempo y oculta bajo un manuscrito cristiano: el primer mapa conocido de las estrellas, según el Museo de la Biblia.

Se descubrió una copia del mapa estelar del astrónomo Hiparco debajo del texto sirio de la "Escalera de la Ascensión Divina" de Juan Clímaco, un tratado escrito alrededor del año 600 de la era cristiana, según un comunicado de prensa del Museo de la Biblia, con sede en Washington.

Los estudiosos conocían desde hace tiempo el catálogo estelar de Hiparco porque otros textos antiguos hacían referencia a él, pero sus búsquedas del documento en sí no tuvieron éxito.

"El texto recién descubierto es un avance notable que pone de relieve el uso creativo de la tecnología de imágenes multiespectrales para leer textos antes perdidos", dijo en el comunicado Brian Hyland, conservador asociado de manuscritos medievales del museo. "También atestigua la precisión de las mediciones de Hiparco".

Un cuidadoso análisis demostró que el antiguo pergamino se reutilizó varias veces, como si se tratara de un reciclaje a la antigua usanza.

publicidad

Primero, en el siglo V o VI, un escriba griego copió el "Catálogo de estrellas" de Hiparco. Hiparco trabajó como astrónomo, geógrafo y matemático griego durante las décadas comprendidas entre el 162 y el 127 a.C. Este científico precoz es considerado el padre de la trigonometría y uno de los mayores astrónomos de la antigüedad.

Luego, en el siglo X u XI, un escriba del monasterio de Santa Catalina, en el Monte Sinaí de Egipto, recicló el manuscrito más antiguo para escribir algo nuevo, dice el Museo de la Biblia.

El escriba egipcio debió reunir hojas de pergamino, también llamado vitela, de al menos diez manuscritos antiguos diferentes, dice el comunicado. Luego, el escriba habría raspado la tinta existente y lavado el pergamino antes de escribir una traducción al siríaco de la "Escalera de la Ascensión Divina".

Pero con el paso del tiempo, los restos de la tinta raspada empezaron a oscurecerse, por lo que los investigadores se dieron cuenta de que el documento era un palimpsesto, con capas de textos diferentes escritas en el mismo material.

El museo realizó imágenes multiespectrales de las hojas del manuscrito en 2013, 2015, 2017 y 2018, dice el comunicado. Luego enviaron el manuscrito a Tyndale House en la Universidad de Cambridge para estudiar el texto subyacente.

Los investigadores publicaron sus hallazgos este mes en la revista revisada por pares Journal for the History of Astronomy.

Además de confirmar que el texto de Hiparco estaba oculto bajo el tratado cristiano, los investigadores también descubrieron que las mediciones de Hiparco eran más precisas que las de su sucesor, el matemático y astrónomo Ptolomeo.

El Museo de la Biblia fue fundado por la familia Green, propietaria de la empresa privada de artesanía Hobby Lobby.