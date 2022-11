Pasaron años esperando justicia después de que dos niñas fueran asesinadas en un pueblo en Indiana. El momento parece haber llegado

Robot repartidor rueda por la escena del crimen 0:49

(HLN) -- Durante casi seis años, Delphi, Indiana, una pequeña ciudad a una hora al norte de Indianapolis, ha estado conteniendo la respiración por el asesinato de dos niñas. Y el lunes por la mañana, cuando el superintendente de la Policía Estatal de Indiana, Doug Carter, subió al atril para anunciar el arresto y la acusación contra Richard Allen, residente local, por dos cargos de asesinato, parecía que las familias de las víctimas y los casi 21.000 residentes del condado de Carroll podían finalmente exhalar.

Y cuando el sol salió el martes, 22 horas después, significó una nueva realidad para la ciudad que se describe a sí misma como "vida de pueblo pequeño, aventuras de ciudad". Ahora conocen parcialmente lo que desconocían, y han respondido, en parte, a la pregunta por la autoría de los crímenes.

En el Stone House, un establecimiento sobre la calle principal y uno de los pocos restaurantes del pueblo, no se hablaba mucho del anuncio, pero el silencio parecía decirlo todo: alivio. Las preguntas incesantes desde que las adolescentes Abby y Libby fueron encontradas muertas cerca de un arroyo –a las afueras del pueblo– continuarán, pero por hoy, solo por un rato, se trataba de entender la nueva fase de un caso que ha atraído la atención mundial.

Mike y Becky Patty, los abuelos de Liberty German, dijeron que el anuncio del arresto presenta una bifurcación en el caso: ya no están a la búsqueda de un asesino, sino que han adoptado un papel nuevo que, por ahora, les ha generado muchas dudas.

"Creo que la realidad todavía se está asentando", dijo Mike Patty en una entrevista con Susan Hendricks, de HLN. "Y lo que es más importante, estamos tratando de averiguar cuál es nuestro camino a seguir, y eso es el procesamiento del caso".

La detención también proporciona un nuevo camino a seguir para los investigadores, que continúan pidiendo ayuda al público, y fueron categóricos durante su conferencia de prensa en que la investigación está lejos de terminar.

"Si hay algo por ahí que las fuerzas del orden no sepan, queremos que lo sepan. Y especialmente con esta detención, y esta persona acusada de esto", dijo Patty. "Ahora hay una cara para el 'tipo del puente'. Y un nombre asociado con el 'tipo del puente'".

"Todo cambia ahora"

Las autoridades no quisieron dar ningún detalle sobre la supuesta implicación de Allen en los asesinatos, y no está claro si Allen es de hecho el "hombre del puente", o la voz que pronunció la frase "está bajando la colina", grabada por el teléfono móvil de Libby poco antes del crimen.

Allen se declaró inocente en una audiencia inicial. Tiene programada otra audiencia previa al juicio en enero y la fecha de juicio está fijada para marzo. Los esfuerzos por encontrar un abogado que represente a Allen han sido hasta ahora infructuosos.

Las autoridades han pasado de pedir desesperadamente pistas al público a restringir la información que se divulga.

Nicholas McLeland, el fiscal del condado de Carroll, ha sellado los documentos de acusación y no ha dado a conocer detalles adicionales en torno a la detención.

"Ahora que se han presentado los cargos contra Allen, se acabaron los días de hablar de lo que tenemos", dijo el superintendente de la Policía Estatal de Indiana, Doug Carter, a Susan Hendricks, de HLN.

"Y todo cambia ahora".

Allen está alojado en la cárcel del condado de White, a casi 16 millas (25 kilómetros) del centro de Delphi. Durante el fin de semana, la casa de Allen estaba vacía, con las cortinas corridas, las luces apagadas y sin coches en la entrada.

Un sospechoso entre ellos

La noticia del arresto comenzó a circular en Delphi antes del anuncio del lunes, pero la confirmación de las autoridades fue el punto final de una oración que los lugareños llevaban tiempo esperando que se escribiera.

Lisa Greene, residente de Delphi y propietaria de un negocio en el centro de la ciudad, dijo que la noticia trae un sentimiento de tristeza no solo para las familias de las víctimas, sino también para la familia del acusado.

"Me rompe el corazón. Hay tantas familias afectadas por esto", dijo. "Y me siento mal por su familia y sus amigos, pero me alegro de que se haga justicia, espero".

"Creo que el pueblo tiene emociones encontradas, honestamente", dijo. "Saber que otra familia se ve afectada por esto nos rompe el corazón, y saber que formaba parte de esta comunidad, y que todos le queríamos y confiábamos en él y hablábamos con él a diario a veces, es un sentimiento un poco perturbador. Realmente lo es".

Allen, de 50 años, trabajaba en un CVS, una cadena de farmacias y mercados, en Delphi. En la parte trasera de la tienda, cerca del mostrador, hay un cartel de "Se busca" con la imagen del hombre del puente. Es un cartel que Allen probablemente veía todos los días en el trabajo.

Denise Rossi, una residente de Delphi que conocía a las dos chicas, dijo que estaba conmocionada por la noticia.

"Cuando me enteré de quién era, fue horroroso, y de lo cerca que vive de mi casa y de todos sus vecinos que son buenos amigos míos", dijo. "Hay un puñado de tiendas en Delphi. Él trabaja en CVS; todo el mundo va a CVS".

Esperando que comience la sanación

Por ahora, la ciudad de Delphi, al día siguiente del anuncio de la detención, permanece en gran parte tranquila y el trabajo de continuar la investigación queda en manos de los encargados de construir el caso.

"Estoy deseando contar al país la historia, presentando los hechos, lo que sabemos, frente a lo que pensamos", dijo Carter. "Espero que después de hoy, la gente empiece a curarse un poco y a confiar de nuevo".

Y para Becky Patty, la nueva fase de este caso sirve para recordar que, aunque su papel puede cambiar, su vida sin Libby no lo hace.

"Lo sientes, lo vives cada día", dijo. "Puede que no esté aquí con nosotros físicamente, pero la llevamos con nosotros a todas partes".