La cena de Acción de Gracias costará este año un 20 % más por la inflación

(CNN) -- La cena de Acción de Gracias costará un 20 % más que el año pasado debido a la inflación, según una nueva encuesta publicada este miércoles por la Federación de la Oficina Agrícola de Estados Unidos (AFBF, por sus siglas en ingés).

Un festín para 10 personas con 12 elementos de menú, incluyendo un pavo, relleno, arándanos, y la mezcla de pastel de calabaza costará US$ 64,05 en promedio, un aumento de US$ 10,74 desde el año pasado. Esto supone unos US$ 6,50 por persona, según la encuesta anual.

El precio de un pavo de 16 libras (unos 7 kilos) es de US$ 28,96 en promedio este año, un 21 % más que en 2021, según la encuesta. La inflación se enfrió el mes pasado, pero sigue siendo elevada, del 7,7 % para el año que termina en octubre.

"La inflación general que recorta el poder adquisitivo de los consumidores es un factor significativo que contribuye al aumento del costo promedio de la cena de Acción de Gracias de este año", dijo Roger Cryan, economista jefe de la AFBF.

Todo el que quiera un pavo debería poder encontrarlo este año, a pesar de casos de alguna escasez regional temporal en los estados del Medio Oeste en los que la gripe aviar fue frecuente este año. Los problemas de la cadena de suministro derivados de la guerra en Ucrania hicieron subir el costo de los productos del menú de Acción de Gracias, así como los costos de los insumos para los agricultores y ganaderos, como los piensos, el combustible y los fertilizantes.

Todos los productos de la comida de Acción de Gracias que la AFBF ha analizado han subido de precio este año, excepto uno: los arándanos rojos. Una bolsa de 12 onzas de arándanos frescos bajó un 14 % hasta los US$ 2,57. Los mayores aumentos de precio se produjeron en el relleno, que subió la friolera de un 69 %, y en las cortezas de las tartas y la nata montada, ambas con una subida del 26 %, según la encuesta.

La AFBF también ha elaborado un "menú navideño ampliado" con productos adicionales: jamón, patatas Russet y judías verdes congeladas, que añadirían US$ 17,25 más a una comida para 10 personas.

La encuesta fue realizada con 224 compradores voluntarios que comprobaron los precios en persona y en línea en tiendas de comestibles de los 50 estados y Puerto Rico del 18 al 31 de octubre. Los compradores buscaron los mejores precios posibles sin utilizar cupones ni ofertas de compra, dijo la AFBF. Los compradores de la parte occidental del país vieron los precios más altos, mientras que los del sur encontraron los artículos del menú de Acción de Gracias más asequibles.

Desde que se realizó la encuesta, ha habido algunas buenas noticias para todos los compradores: los precios de los pavos congelados están bajando alrededor de un 14 % esta semana, y la mayoría de las cadenas de tiendas de comestibles están ofreciendo ofertas, según un análisis de los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos realizado por la AFBF.