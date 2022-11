Los chimpancés comparten experiencias entre sí, un rasgo que alguna vez se pensó que era solo humano

Chimpancés logran reconocer cráneos de su propia especie 0:44

(CNN) -- Un chimpancé no duda en dejar en claro cuando quiere atención. El primo más cercano de los humanos, esta especie de gran simio tiene formas efectivas de comunicar lo que necesita.

Los investigadores a menudo han observado chimpancés cautivos que señalan un objeto que quieren que sus cuidadores les den o chimpancés jóvenes en la naturaleza que tienen rabietas para llamar la atención de su madre.

Hasta ahora, estos comportamientos solo se han observado cuando un chimpancé quiere algo. Sin embargo, recientemente, los científicos documentaron imágenes de una chimpancé adulta salvaje que le mostraba una hoja a su madre, aparentemente solo para compartir la experiencia con ella, según un estudio publicado el lunes en la revista PNAS.

Se necesitan más ejemplos de tales interacciones para comprender mejor la intención detrás del gesto, dijeron los investigadores del estudio, pero la observación podría demostrar que los chimpancés poseen un comportamiento social que alguna vez se pensó que era específico solo de sus parientes humanos.

“Críticamente, no parecía querer que su madre hiciera nada con la hoja. … Parece que la muestra solo por mostrarla. Es como, 'mira, mira, esto es genial, ¿no?' Y eso es muy humano y algo que pensamos que era bastante exclusivo de nuestra especie", dijo la coautora del estudio Katie Slocombe, profesora de psicología en la Universidad de York en el Reino Unido.

Las chimpancés madre-hija, llamadas Sutherland y Fiona por los investigadores, son parte de la comunidad de chimpancés Ngogo en el Parque Nacional Kibale en Uganda. Slocombe y sus colegas estaban estudiando a Fiona y su bebé como parte de un proyecto separado en su grupo social más amplio, cuando capturaron imágenes de Fiona sosteniendo la hoja a su madre antes de volver a tomarla una vez que tuvo la atención de Sutherland.

“Este es el primer tipo de sugerencia prometedora de que este (comportamiento) podría no ser únicamente humano, y que los chimpancés podrían ser capaces y estar motivados para hacerlo”, dijo Slocombe.

Mostrar y contar

Fiona había estado involucrada en lo que los investigadores llaman "limpieza de hojas", un comportamiento común en el que un chimpancé acaricia y manipula una hoja. El razonamiento detrás del comportamiento es un misterio, pero Slocombe y sus colegas sospechan que podría ser para inspeccionar un ectoparásito, como una garrapata, en la parte superior de la hoja. A menudo, los chimpancés de los alrededores también se verán absortos en la acción, observando atentamente cómo se limpia la hoja.

“Cuando Fiona estaba haciendo esto, (Sutherland) no parecía realmente interesada; ella no estaba mirando y no le estaba prestando ninguna atención. Fiona luego le muestra la hoja para decir, 'mírala'”, dijo Slocombe. “Ella es realmente persistente en tratar de que su madre la mire, y solo cuando su madre realmente bajó la cabeza visiblemente para orientarse hacia la hoja (Fiona) parece satisfecha”.

Los investigadores examinaron 84 videoclips de chimpancés arreglando hojas para buscar posibles explicaciones de la divergencia del comportamiento típicamente observado. La muestra tenía un amplio rango de edad, con chimpancés machos y hembras observados.

En más del 75% de los casos, otro individuo se acercó al chimpancé que arreglaba las hojas o lo había observado muy de cerca, encontró el equipo de estudio. La gran mayoría de los videos mostraron que el aseo de las hojas no inició la actividad social, como acicalarse unos a otros, jugar juntos o incluso comerse la hoja, durante o después de la acción, lo que hizo que los investigadores creyeran que Fiona simplemente buscaba compartir una experiencia con otro simio.

“Los bebés humanos, a partir de los 10 meses de edad, comenzarán a traer cosas que les parezcan interesantes a sus cuidadores. … Al igual que hizo Fiona, extenderán su brazo con el objeto en su mano hacia la cara de su cuidador. Si el cuidador no reacciona, se reajustará y persistirá hasta que el cuidador lo mire”, dijo Slocombe.

Slocombe y su equipo siempre mantienen una distancia de 23 pies (7 metros) cuando observan a los chimpancés en la naturaleza, para no molestarlos. Esta práctica estándar descarta la posibilidad de que el comportamiento haya sido aprendido de humanos.

“Se ha observado que los chimpancés colocan ectoparásitos, que encuentran mientras se acicalan, en las hojas y luego intentan aplastarlos. En el clip, no puedo decir si este es el caso, pero Fiona parece sacarse (algo) de la boca y luego lo coloca en la hoja y se lo 'muestra' a su madre”, dijo Simone Pika, directora de el grupo de investigación Comparative BioCognition de la Universidad de Osnabrück en Alemania.

Pika no participó en el trabajo, pero su equipo también observa chimpancés en Ngogo y planea seguir buscando más pruebas y aclaraciones.

“Todavía estamos empezando a comprender completamente la complejidad comunicativa de los chimpancés y las implicaciones para la evolución del lenguaje y la cognición humanos”, dijo Pika. "Necesitamos muchos más datos para evaluar claramente si los chimpancés en la naturaleza usan gestos declarativos y cuál es la función".

Este estudio es la primera observación documentada de este comportamiento en la naturaleza que sugiere que los simios tienen una motivación para compartir experiencias entre sí, dijo Slocombe. Ella espera que anime a aquellos que trabajan con chimpancés, en libertad o en cautiverio, a buscar más ejemplos.

“Lo que realmente espero es que la publicación de este resultado catalice a otras personas que estudiaron a los chimpancés durante mucho tiempo, tal vez que tengan un montón de videos de ellos, para pensar, ‘Oh, espera. He visto a chimpancés hacer algo así antes, pero realmente no pensé que fuera significativo”, dijo Slocombe.

"Tal vez entonces, podamos comenzar a obtener múltiples ejemplos para probar mejor si la motivación de los chimpancés es similar a la de los humanos".