¿Qué es la "garra charrúa" de Uruguay y por qué la camiseta de la selección es celeste?

Diego Lugano explica qué es la "garra charrúa" 1:24

(CNN Español) -- Parece que todo está perdido. Faltan pocos minutos para que termine el partido y el marcador está en contra. Los jugadores están exhaustos. Pero no se rinden. Sale a la cancha la "garra charrúa" y pelean con todas sus fuerzas hasta que el árbitro pita. Logran revertir el resultado y no queda duda para nadie que los esté mirando de que no dieron el 100%. Los uruguayos dieron el 110%.

La "garra charrúa" es un concepto que posiblemente todo uruguayo entienda, aunque tal vez no pueda explicarlo. Hay múltiples formas de definirla. Alfredo Etchandy, exsubsecretario de Deporte, decía que "es algo más de lo que se puede dar, es un ‘plus' que tienen los futbolistas uruguayos" gracias al cual "lograron victorias que parecían imposibles". Para el reconocido historiador Gerardo Caetano, se trata de un "factor anímico para sobreponerse a los momentos adversos".

La 'garra' es la fuerza, el empuje. ¿Pero por qué 'charrúa'? Los charrúas fueron uno de los grupos indígenas que habitó el territorio de lo que hoy es Uruguay antes de la formación del Estado. Hoy quedan pocos rastros de los charrúas, ya que desde que el territorio era colonia española se hicieron múltiples campañas militares para exterminar a grupos que, en visión del poder dominante, perturbaban la estabilidad. (De hecho en 1831, un año después de que Uruguay jurara su primera Constitución, se llevó a cabo una de las campañas de exterminio más recordadas en la que el entonces presidente convocó a los caciques a un arroyo y los emboscó, matando a los hombres y llevando prisioneros a niños y mujeres).

Por esta misma razón es que a los uruguayos se los llama "charrúas". Aunque, según Caetano, lo cierto es que si quisiéramos referirnos a una 'garra' precolombina lo más exacto desde el punto de vista histórico hubiera sido hablar de garra guaraní, porque "quienes habitaron el territorio de la banda oriental eran los guaraníes. Los charrúas eran una etnia pequeña".

La expresión se empezó a usar, según historiadores, temprano en el siglo XX. Y quedó sellada con el triunfo de Uruguay ante Brasil en el 50, el maracanazo.

El concepto, dice él según declaraciones citadas por la Academia Nacional de Letras, está asociado a la "anomalía de que un país pequeño pudiera triunfar ante sus vecinos gigantes en múltiples ocasiones, "reforzando esa idea de tener una fibra especial que le permitía, en los momentos adversos, poner las cosas a su favor".

La garra charrúa, "el compromiso con la causa"

"La garra, el temperamento, significa compromiso con la causa, compromiso muchas veces invisible, que excede los 90 minutos", explicó en 2019 a CNN en Español el excapitán de la selección Diego Lugano.

Lugano contó a Juan Pablo Varsky que bajo la dirección del 'maestro' Óscar Washington Tabárez, que estuvo al frente de la selección durante 15 años, era "condición" revertir la imagen de que "la garra charrúa era a veces ser violento". "Nunca fue eso", dijo. "Es lo que te lleva a hacer mucho sacrificio, a volverse competitivo a nivel mundial, a identificarte con la gente, a levantar un partido o a perderlo con dignidad, con hidalguía".

Uruguay obtiene su clasificación a Qatar 2022 en eliminatoria con Perú 1:54

¿Por qué la camiseta de Uruguay es celeste?

El celeste de la camiseta del seleccionado se remonta, según los reportes de medios y cuadros locales, a 1910.

Para ese entonces, Uruguay aún no tenía una camiseta fija, sino que había alternado entre distintos diseños, por ejemplo una blanca, una a rayas azul y blanca y una azul con una banda diagonal blanca.

El 10 de abril de 1910 se enfrentaban el cuadro local River contra los Alumni de Argentina, a los que se consideraba el mejor cuadro de la época. Ambos cuadros usaban camiseta roja y blanca, por lo que uno tenía que cambiar. Así fue que los 11 uruguayos se pusieron camisetas celestes sin saber que el color se convertiría en un símbolo del país.

River empezó perdiendo, pero logró dar vuelta el partido y finalmente triunfó por 2 a 1 contra el Alumni. En honor a esa hazaña fue que un dirigente de otro cuadro local, Wanderers, propuso que la selección vistiera de celeste.

El primer partido de Uruguay con la camiseta completamente celeste, según esta historia, fue contra Argentina el 15 de agosto de 1910 por la Copa Lipton. Los argentinos, según el recuento de River, habían ganado hasta entonces ese campeonato cuatro veces consecutivas. Pero esa vez Uruguay se impuso.