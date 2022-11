Capturan al sospechoso de ataque armado a 2 escuelas en Brasil que dejó al menos 3 personas muertas y 11 heridas, según Agencia Brasil

(CNN Español) -- Un ataque en dos escuelas del municipio de Aracruz, en el estado de Espíritu Santo, Brasil, dejó este viernes al menos tres personas muertas y 11 heridas, informó la estatal Agencia Brasil.

La Policía Militar de Espírito Santo, en Brasil, informó este viernes que detuvo a un sospechoso de ser el responsable del ataque a dos escuelas del municipio de Aracruz, que dejó al menos tres personas muertas y 11 heridas, según informó la estatal Agencia Brasil.

La Agencia dijo que por el momento no se han dado más detalles del presunto atacante y que será la Secretaría de Estado de Seguridad Pública la que brindará más información posteriormente.

El reporte agregó que la mayoría de las víctimas del ataque son maestros.

El atacante entró en la escuela pública Primo Bitti con una pistola y varios cargadores, dejando dos personas muertas y nueve heridas, agregó.

El reporte añadió que después entró en un vehículo que invadió la escuela Playa Coqueiral, efectuando nueve disparos que dejaron al menos una persona muerta y dos heridas.

El gobernador del estado de Espíritu Santo, Renato Casagrande, informó en Twitter que los equipos de seguridad alcanzaron al presunto agresor.

Manifestó también que declaró tres días de luto oficial “por las pérdidas irreparables”, y que da seguimiento a la situación.

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó sentir tristeza por lo que calificó como una “absurda tragedia”, y ofreció su solidaridad a las familias de las víctimas y a las comunidades de las escuelas, así como su apoyo al gobernador.

Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador @Casagrande_ES na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas.

— Lula (@LulaOficial) November 25, 2022