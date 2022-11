Cómo le ha ido al "Tata" Martino como seleccionador de México: títulos, estadísticas y más

Así llegan la Argentina de Messi y México al debut, según Varsky 6:30

(CNN Español) -- A sus 60 años Gerardo “Tata” Martino busca ser el hombre que catapulte a la selección masculina de México a donde nunca ha llegado: las semifinales de un Mundial.

Se trata de la participación número 17 del Tri en una Copa del Mundo, un equipo que no se ha perdido ninguna cita mundialista desde 1994.

Martino es el tercer técnico argentino en la historia de la selección mexicana. El primero fue César Luis Menotti (dirigió 16 partidos entre 1991 y 1992) y un viejo conocido de la afición, Ricardo La Volpe (71 encuentros al frente de la selección entre 2002 y 2006).

Antes de México, el “Tata” ha dirigido dos selecciones: Paraguay (66 partidos entre 2007 y 2011) y Argentina (29 partidos entre 2014 y 2016). Su mejor participación en un mundial hasta el momento fue con Paraguay en Sudáfrica 2010, donde los sudamericanos quedaron eliminados en cuartos de final contra España, que terminó ganando el torneo.

Su desempeño con México

Gerardo Martino fue nombrado el 7 de enero de 2019 tras el fracaso de la selección mexicana en Rusia 2018. Su vinculación con el Tri finaliza el 31 de diciembre de 2022, según Transfermarkt, lo que podría indicar que su futuro en el equipo depende exclusivamente del desempeño en esta Copa del Mundo.

Si el “Tata” continúa vinculado a la selección de México podría llegar a ser el técnico durante el próximo ciclo mundialista: en 2026 México será sede del mundial junto con Estados Unidos y Canadá.

Las cifras generales de Martino con México antes de su primer partido en Qatar 2022:

63 partidos dirigidos

41 ganados

11 empates

11 derrotas

1 solo título (Copa de Oro 2019)

- Su debut se dio el 23 de marzo de 2019 en un partido amistoso contra Chile. México venció 3-1.

- Su primer torneo fue la Copa de Oro de la Concacaf 2019, en donde fue campeón tras vencer 1-0 a Estados Unidos en la final el 8 de julio de 2019.

- Ese mismo año, pocos meses después, el 11 de septiembre de 2019, Martino pierde su primer partido con el Tri: Argentina, una pesadilla histórica futbolera para México, goleó 4-0. Finalizó así una luna de miel de 11 fechas sin perder desde que asumió el banquillo.

- Fue subcampeón de la Liga de Naciones de la Concacaf tras perder 2-3 la final contra Estados Unidos el 7 de junio de 2021.

- Volvió a perder un título el 2 de agosto de 2021, esta vez la Copa de Oro de la Concacaf, otra vez contra Estados Unidos, por 1 a 0.

La radiografía más reciente

Pese a lograr un cupo directo en la más reciente eliminatoria mundialista y quedar segundo por debajo de Canadá, el conjunto de Martino no ha logrado convencer con su estilo de juego antes de Qatar.

Antes de su debut contra Polonia el 22 de noviembre en Doha, lo últimos cinco partidos de la selección mexicana arrojaron un saldo en rojo con tres derrotas y dos victorias ante equipos que no clasificaron al mundial, así:

México 0 – Paraguay 1 (septiembre 1)

México 1 – Perú 0 (25 de septiembre)

México 2 – Colombia 3 (28 de septiembre)

México 4 – Iraq 0 (9 de noviembre)

México 1 – Suecia 2 (16 de noviembre)

En Qatar 2022 la selección mexicana integra el Grupo C junto con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Si gana su grupo, se medirá en octavos de final contra el segundo del Grupo D, compuesto por Francia, Australia, Dinamarca y Túnez, pero si clasifica segundo del grupo, enfrentará al primero del Grupo D.

Está claro que México, de la mano de Martino y su tradicional esquema 4-3-3, no llega en la mejor forma a Qatar. Pero la Copa del Mundo se juega a otro precio.

Próximos partidos

México vs. Polonia

22 de noviembre

Doha

11:00 am ET

10:00 am México

México vs. Argentina

26 de noviembre

Lusail

2:00 pm ET

1:00 pm México

México vs. Arabia Saudita

30 de noviembre

Lusail

2:00 pm ET

1:00 pm México

