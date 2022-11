Twitter ya no hará cumplir su política de desinformación sobre el covid-19

Elon Musk: Apple amenaza con retirar Twitter de su tienda 0:57

Nueva York (CNN) -- Twitter dijo que ya no hará cumplir su antigua política de desinformación sobre el covid-19, otra señal más de cómo Elon Musk planea transformar la compañía de redes sociales que compró hace un mes.

En 2020, Twitter desarrolló un conjunto de reglas que buscaban prohibir la “información engañosa” sobre el virus y sus vacunas.

Entre enero de 2020 y septiembre de 2022, Twitter suspendió más de 11.000 cuentas por violar las reglas de desinformación sobre el covid-19 y eliminó casi 100.000 contenidos que violaban esas reglas, según estadísticas publicadas por Twitter. La política recibió elogios de los profesionales médicos: en una consultoría a las plataformas tecnológicas, el director general de Sanidad de EE.UU., el Dr. Vivek Murthy, citó las reglas de Twitter como un ejemplo de lo que las empresas debían hacer para combatir la desinformación.

Twitter no pareció anunciar formalmente el cambio de regla. En cambio, algunos usuarios de Twitter vieron el lunes por la noche una nota agregada a la página en el sitio web de Twitter que describe su política sobre el covid-19.

“A partir del 23 de noviembre de 2022, Twitter ya no hará cumplir la política de información engañosa sobre el covid-19”, dice la nota.

Musk ha prometido restaurar muchas cuentas de Twitter previamente suspendidas tan pronto como esta semana. Es posible que entre las cuentas restauradas estén algunas de las 11.000 suspendidas bajo las antiguas reglas de desinformación sobre el covid-19 de Twitter.

El CEO de Twitter, Tesla y SpaceX probó los límites de la política anterior de Twitter en los primeros días de la pandemia. En marzo y abril de 2020, Musk usó la red social para restar importancia a la magnitud de la crisis y expresar su frustración por cómo se había manejado la pandemia. En repetidas ocasiones instó al fin de las políticas de permanecer en casa, a pesar de la insistencia de los funcionarios de salud pública en ese momento de que el distanciamiento físico seguía siendo necesario para evitar una ola de infecciones que podría abrumar a los hospitales.

En una llamada sobre las ganancias de Tesla en donde estuvieron presentes analistas de Wall Street en abril de 2020, Musk se salió del guión para criticar las políticas sobre el covid-19.

"Lo llamaría 'encarcelar a la fuerza a las personas en sus hogares' en contra de todos sus derechos constitucionales, en mi opinión, y romper las libertades de las personas de maneras que son horribles e incorrectas y no forman parte del porqué la gente vino a Estados Unidos o construyó este país”, dijo Musk en la llamada. “Es un ultraje”.

Musk dice que ha tenido covid-19 dos veces. A pesar de su escepticismo sobre la política de salud pública, ha dicho que apoya la vacunación, incluso cuando no cree que las vacunas deban ser obligatorias. Aún así, dijo en una entrevista de podcast del New York Times con la periodista de tecnología Kara Swisher en septiembre de 2020 que no se vacunaría porque "no estoy en riesgo de contraer covid-19, ni mis hijos".

Cuando Swisher confrontó a Musk con la posibilidad de que muchas personas pudieran morir si no seguían las recomendaciones de salud pública, respondió sin rodeos: “Todo el mundo muere”.