Amenaza de lluvias fuertes e inundaciones en EE.UU.: ¿dónde va a llover y cómo estar a salvo?

(CNN Español) -- El sur de Estados Unidos está en alerta por los pronósticos de lluvias fuertes y la amenaza de inundaciones. Aquí, una guía sobre las previsiones para las próximas jornadas y cómo mantenerte a salvo si las aguas entran a tu casa o te encuentran en el coche.

Lluvias fuertes y amenazas de inundación: el pronóstico para el sur

A partir de este lunes, y hasta el fin de semana, se espera un "evento prolongado de lluvia" los valles de los ríos Mississippi y Tennessee, informó el Centro de Predicciones Meteorológicas.

Junto a esta previsión llega la amenaza de inundación, "que comenzará a última hora del lunes hasta la madrugada del martes en las áreas al sur de la I-40, especialmente cerca de la frontera con Alabama”, dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Nashville, Tennessee. “La amenaza de inundación se expandirá hacia el norte a través (del centro de Tennessee) el martes y el miércoles”, indicó.

La amenaza de lluvias fuertes llevó al Centro de Predicción a emitir un nivel 2 de 4 de riesgo leve de lluvia excesiva este lunes para casi 10 millones de personas en partes de Mississippi, Tennessee, Alabama y Georgia, incluidos Atlanta en Georgia, Huntsville en Alabama y Chattanooga en Tennessee.

Además se pronostica que otro sistema que el que está impactando este lunes lleve aún más lluvia al sur y este de Estados Unidos más adelante en la semana también. Se prevén totales de lluvia generalizados de 76 a 127 mm hasta el viernes, con lugares aislados que podrían superar esa cifra.

Las lluvias persistentes podrían reducir la sequía en toda la región y también pueden ayudar a elevar los niveles de agua récord en el río Mississippi, al menos temporalmente. Como resultado, "pueden desarrollarse inundaciones, comenzando temprano en la semana para áreas bajas y propensas a inundaciones, y a lo largo de pequeños arroyos”, dijo el servicio meteorológico en Nashville. “Las subidas en los ríos más grandes se producirán a mediados o finales de la semana”.

¿Cómo permanecer a salvo?

Ante la amenaza de inundación, es importante saber qué hacer si sucede y te encuentras en tu hogar o en la vía pública.

A dónde ir si estás en tu casa

Si tu casa se comienza a inundar, no vayas al ático porque podrías quedar atrapado si no hay una salida al techo. Tampoco salgas y vayas muy lejos, porque las inundaciones pueden ser extremadamente peligrosas. El agua usualmente está contaminada con aguas residuales y sustancias químicas y puede esconder objetos como metales y vidrios. También puede esconder animales peligrosos, incluyendo serpientes venenosas o caimanes, según el área.

Es más seguro quedarse con un poco de agua dentro de tu casa que salir.

Si estás en un edificio alto y necesitas resguardarte, ve a los pasillos o habitaciones interiores de la primera o segunda planta, dice la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), pero no vayas a los pisos más altos. Es mejor estar en los pisos que están cubiertos de agua pues los pisos altos pueden ser afectados por vientos fuertes.

No conduzcas en una vía inundada por las lluvias

No intentes conducir si la vía está inundada. Incluso aguas poco profundas pueden hacer que los conductores pierdan el control de sus vehículos y siempre hay riesgo de que el nivel de las aguas crezca y rápido.

Si el nivel del agua aumenta alrededor de tu vehículo, pero el agua no se está moviendo, abandona el auto y muévete a una superficie elevada, según recomienda Ready.gov, el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional sobre preparación para desastres.

Si el agua se mueve, no dejes tu vehículo y llama al 911. Además ten cuidado con conducir sobre puentes donde el agua de las inundaciones se mueven rápidamente, pues el agua puede dañar las bases del puente y hacer que se vuelva inestable, dice Ready.gov.

Si tienes una emergencia médica o necesitas evacuar puedes llamar al 911. Recuerda que es importante hacerlo solo si necesitas una atención urgente y evita llamar si no es el caso, para no promover un colapso innecesario de las líneas. (Y no te preocupes si te contestan en inglés y no sabes el idioma. Pide ayuda en español, ya que el 911 está preparado para comprender diversas lenguas).

Con información de Haley Brink y Melissa Gray de CNN.