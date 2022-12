Regreso de la misión Artemis I a la Tierra: a qué hora es, cuándo y cómo ver

Mira las sorprendentes imágenes de la nave Orion, la Tierra y la Luna 0:48

(CNN Español) -- La histórica misión Artemis I —un viaje de prueba alrededor de la Luna y sin tripulación que utilizó el cohete operativo más potente del mundo— está por llegar a su fin.

Orion, como se llama la cápsula espacial de la NASA, atravesará el vacío de 384.400 kilómetros (238.900 millas) que separa a la Luna de la Tierra y se espera que vuelva a sumergirse en la atmósfera terrestre el 11 de diciembre.

Para el final de su recorrido, la cápsula Orion habrá recorrido más de 2,1 millones de kilómetros (1,3 millones de millas) en el espacio.

Pero, ¿cuándo y a qué hora regresará Artemis I a la Tierra?

El fin de la misión Artemis I

La entrada, descenso y el amerizaje de Artemis I en el océano Pacífico —en un sitio frente a la costa de Baja California, 555 kilómetros (300 millas náuticas) al sur de su sitio planeado originalmente frente a la costa de San Diego, California— comenzará a las 11 a.m. ET del 11 de diciembre, y se espera que su amerizaje ocurra a las las 12:40 p.m. ET.

La NASA dice que un frente frío pronosticado para el área de San Diego los obligó a trasladarse a un sitio alternativo de amerizaje, que está a unos 160 kilómetros (100 millas) al oeste de la isla Guadalupe, México.

La agencia compartirá vistas en vivo, así como cobertura en inglés y español antes, durante y después del amerizaje de Artemis I en su sitio web y en NASA TV. La transmisión comenzará a las 11 a.m. ET del 11 de diciembre.

La misión de Artemis I concluirá con al probar la capacidad de Orion para regresar a la Tierra a salvo, considerando que su regreso será el más rápido y caluroso que el de cualquier nave espacial en su camino de vuelta a la Tierra.

Orión entrará en la atmósfera de la Tierra viajando a unos 40.000 km/h (25.000 mph). Según NASA, la atmósfera de la Tierra reducirá la velocidad de la nave espacial a aproximadamente 480 km/h (300 mph), un proceso calentará su exterior a más de 2.800 °C (5.000 °F), poniendo a prueba el rendimiento del escudo térmico.

Tras finalizar la misión Artemis I, la agencia espacial elegirá una tripulación para la misión Artemis II, que podría despegar en 2024. El objetivo de Artemis II será enviar astronautas en una trayectoria similar a la de Artemis I, volando alrededor de la Luna, pero sin aterrizar en su superficie.

Esto podría allanar el camino para la misión Artemis III, cuyo lanzamiento está previsto para 2025, y en la que se espera que una mujer y una persona de color lleguen a la Luna por primera vez. También supondría la primera visita humana a la superficie lunar en medio siglo.

¿Cuál fue el objetivo de Artemis I?

La misión Artemis I despegó el 16 de noviembre, cuando el cohete SLS (Space Launch System) de la NASA lanzó la cápsula Orion al espacio, consolidando su estatus como el vehículo de lanzamiento operativo más potente jamás construido. Y se lanzó en una misión que fue más allá de la Luna viajando 2,1 millones de kilómetros en el transcurso de 15 días, 10 horas y 53 minutos.

La nave espacial Orión viajó más lejos de lo que jamás ha volado ninguna nave espacial construida para humanos, al alcanzar 64.000 kilómetros (40.000 millas) más allá de la cara más lejana de la Luna, según la NASA.

Y si bien no hay seres humanos a bordo, Orión llevó 54,4 kilogramos de recuerdos, incluyendo juguetes, artículos del Apolo 11 y tres maniquíes. Mientras que el asiento del comandante de Orión estuvo ocupado por el comandante Moonikin Campos, un maniquí trajeado que puede recoger datos sobre lo que las futuras tripulaciones humanas podrían experimentar en un viaje a la Luna. El maniquí vestía el nuevo traje Orion Crew Survival System, diseñado para que los astronautas lo usen durante el lanzamiento y la reentrada de las próximas misiones. El traje tiene dos sensores de radiación.

Esta misión puso en marcha el programa Artemis de la NASA, que apunta a devolver a los seres humanos a la Luna y llevar a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie lunar para 2025. También, con el tiempo, dar paso a la exploración humana de Marte. Además, también se realizaron una serie de experimentos científicos, algunos de los cuales se instalaron cuando el cohete y la nave llegaron a la plataforma de lanzamiento.

