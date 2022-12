Marca el calendario: esta será la lluvia de meteoros más intensa del año

Un meteorito ilumina el cielo de Noruega 0:34

(CNN) -- La mejor oportunidad de ver la lluvia de meteoros más intensa del año será esta semana.



Las Gemínidas, conocidas por sus meteoros brillantes e intensamente coloreados, llevan surcando el cielo nocturno desde finales de noviembre, y la lluvia alcanzará su punto máximo la noche del 13 al 14 de diciembre, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

"Si tuviéramos que destacar una (lluvia de meteoros) como la mejor del año, año tras año, serían las Gemínidas", afirma Robert Lunsford, coordinador de informes de bólidos de la sociedad. "Normalmente, desde digamos la zona suburbana, en buenas condiciones, probablemente se podrían ver de 30 a 40 meteoros (por hora)".

Con cielos despejados y sin luces brillantes cercanas, las Gemínidas pueden aparecer a un ritmo de unos 120 meteoros visibles por hora, según la NASA. Sin embargo, no hay escapatoria del gran faro en el cielo que oscurecerá la mayoría de los meteoros más débiles este año: la Luna brillará al 72% de su plenitud, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

"Va a ser una buena lluvia, incluso con la Luna", dijo Bill Cooke, jefe de la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides de la NASA.

"Busque un cielo decentemente oscuro, encuentre algo que bloquee la luna, tal vez un edificio o un árbol, y mire al cielo lejos de la luna".

publicidad

El aumento de las Gemínidas

La lluvia de meteoros fue observada por primera vez a mediados del siglo XIX y en ese entonces solo producía 20 meteoros visibles por hora en su punto máximo. Desde entonces, las Gemínidas han reaparecido cada año, aumentando su número. En la década de 1960, superaron a las importantes Perseidas de agosto, que en su momento fueron la lluvia más potente, con tasas de 50 a 100 meteoros por hora.

Según Cooke, no está claro cómo cambiarán las Gemínidas en un futuro próximo. Algunos modelos indican que la lluvia aumentará de intensidad, mientras que otros estiman que disminuirá gradualmente en las próximas décadas.

Las Gemínidas tienen la particularidad de que su origen es el asteroide 3200 Phaethon, mientras que la mayoría de las demás lluvias de meteoros nacen de los restos de cometas helados. Por eso las lluvias de Gemínidas pueden ser impredecibles, porque es más difícil modelizar las rupturas de asteroides, explica Cooke.

El asteroide 3200 Phaethon es inusual por sí mismo, ya que se comporta como un cometa cuando se acerca al Sol. Además, su órbita, que completa cada 1,4 años aproximadamente, está más cerca del Sol que la de cualquier otro asteroide. Cuando 3200 Phaethon se acerca a la Tierra, el asteroide desprende sus restos polvorientos, de ahí el espectáculo de las Gemínidas.

Cómo ver los meteoros de las Gemínidas

Las Gemínidas se pueden ver desde el 19 de noviembre al 24 de diciembre, según EarthSky, pero su frecuencia no empieza a alcanzar los dos dígitos hasta el 10 de diciembre, explica Lunsford.

Esta lluvia es conocida por ser apta para toda la familia y buena para que la observen los jóvenes en Norteamérica, ya que es la única gran lluvia que presenta la mayor actividad antes de medianoche. Los meteoros parecen irradiar de la constelación de Géminis, que se elevará en el cielo alrededor de las 10 p.m. ET, dijo Lunsford.

"Se puede observar cuando el radiante está en su punto más alto, que es entre la 1 a.m. y 2 (a.m. ET) con la luz de la luna, o se puede tratar de ver más temprano en la noche cuando la luna está todavía por debajo del horizonte", dijo Lunsford. "Las tasas probablemente serán bastante similares en esos momentos, también".

Las Gemínidas se podrán ver desde todas las partes del mundo, pero para el hemisferio sur, lo mejor es ver hacia la mitad de la noche a las 2 a.m. hora local, ya que el radiante tendrá que estar en su punto más alto para ser visto. La posición del radiante será baja en el horizonte y también hará que los meteoros aparezcan a menor velocidad, dijo Lunsford.

Según los datos de la cámara de meteoros de la NASA, la lluvia de las Gemínidas es una de las mejores en cuanto a producción de bólidos, meteoros más brillantes que el planeta Venus, solo superada por las Perseidas, explicó Cooke. A menudo se dice que los meteoros más grandes y brillantes de las Gemínidas tienen un color verdoso.

La iluminación de la luna ha afectado a la observación de las Gemínidas durante los dos últimos años, pero se espera que la lluvia de meteoros se produzca en torno a una luna nueva en 2023, lo que creará unas condiciones de observación perfectas.

"Cuando un meteoro se quema en la atmósfera terrestre, estamos viendo algo que ha estado en el espacio durante mucho tiempo", explica Cooke. "Desde el punto de vista científico, su estudio nos permite aprender algo sobre la composición de los cometas. Para el observador casual, son unos bonitos fuegos artificiales: las lluvias de meteoros son los fuegos artificiales de la naturaleza".

La próxima y última gran lluvia de meteoros de 2022 será la de las Úrsidas, que alcanzará su máximo la noche del 22 de diciembre, según EarthSky.