La Justicia española absuelve a Neymar Jr. y al resto de procesados por traspaso al Barcelona en 2013

(CNN Español) -- La Audiencia Provincial de Barcelona dictó una sentencia absolutoria a favor del delantero brasileño Neymar Jr. así como del resto de los acusados en el juicio conocido como “caso Neymar”.

En el fallo de este lunes, al que ha tenido acceso CNN, los magistrados absuelven al jugador, a sus padres, a los expresidentes del Fútbol Club Barcelona Josep María Bartomeu y Alexandre Rosell, al exdirigente del Santos Fútbol Club Odilio Rodrígues y a tres personas jurídicas: el Fútbol Club Barcelona, el Santos Fútbol Club y la consultoría esportiva N&N (sociedad de la familia de Neymar Jr.) de los cargos de corrupción entre particulares y estafa.

Originalmente, las nueve personas fueron procesadas a raíz de una querella presentada por DIS-Esportes, compañía brasileña especializada en fútbol que poseía el 40% de los derechos económicos sobre el delantero mientras estuvo en el Santos FC. La firma sostenía que el traspaso del jugador del Santos FC al FC Barcelona se había materializado de forma opaca, escondiendo el costo real de la operación para evitar que la empresa recibiera la parte que le correspondía.

No obstante, el tribunal consideró probado que en el traspaso del jugador no hubo “simulación contractual”, eso es, una operación para esconder el valor de su contratación y, por lo tanto, no hubo finalidad de perjudicar a la empresa.

El juicio contra Neymar Jr. y el resto de los acusados se desarrolló a lo largo de seis sesiones que se extendieron del 17 al 31 de octubre de este año. Los nueve acusados habían negado reiteradamente las imputaciones.