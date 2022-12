Marruecos y Croacia se enfrentan en el único partido del Mundial que ningún equipo quiere jugar

¿Un mundial para Messi? Leyendas del fútbol dan sus favoritos para la final 2:04

(CNN) -- Tu equipo acaba de perder en la semifinal de un Mundial. Estás comprensiblemente desconsolado, pensando en lo que podría haber sido.

Después de que una estadía de un mes terminara en una derrota devastadora, estás deseando volver a casa para ver a familiares y amigos, pero, en cambio, tienes que quedarte y jugar en el desempate por el tercer puesto.

Para muchos, parece un ejercicio en gran medida sin sentido. ¿Realmente importa quién llega a tercero o cuarto? Sin embargo, hay algo de gloria que se puede tener.

Si quedar tercero en lugar de cuarto no es suficiente incentivo, el ganador del partido también obtendrá una medalla de bronce y un poco más de dinero en efectivo por sus esfuerzos: US$ 27 millones en lugar de US$ 25 millones.

Todos menos dos torneos de la Copa del Mundo en la historia, la primera edición en 1930 y luego nuevamente en 1950, han tenido eliminatorias por el tercer lugar y podría verse como una buena manera de terminar su torneo en lo alto después de una derrota decepcionante.

La importancia del juego por el tercer puesto en cada Copa del Mundo depende enteramente de los equipos que los disputan. Hace cuatro años en Rusia, Inglaterra jugó como si no le importara el partido, mientras que Uruguay se mostró considerablemente más ansioso por intentar ganar, aunque perdió ante Alemania en 2010 y Croacia en 1998.

Este año, en en el partido por el tercer lugar entre Marruecos y Croacia, hay dos equipos que aparentemente están ansiosos por intentar conseguir la medalla de bronce y US$ 2 millones extra para sus respectivas federaciones.

La sorprendente carrera de Marruecos hacia las semifinales, que vio a los leones del Atlas convertirse en el primer país africano y nación árabe en la historia en llegar a los cuartos de final de una Copa del Mundo, terminó con una derrota por 2-0 ante Francia el miércoles.

El equipo ha sido impresionante en Qatar, sorprendiendo a Bélgica, España y Portugal gracias a su organización defensiva y energía de ataque. Incluso en la segunda mitad de la derrota ante Francia, Marruecos fue en gran medida el mejor de los dos equipos y podría haber llevado el partido a la prórroga si no fuera por la falta de calidad en el área.

Después de hacer historia, Marruecos y el entrenador en jefe Walid Regragui querrán consolidarse aún más en los libros de récords al convertirse también en el primer equipo africano en terminar tercero.

Mientras tanto, Croacia se quedó a un juego de llegar a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo después de ser superado y dominado 3-0 por Argentina en las semifinales.

Después de jugar tiempos extras y penales en sus dos rondas anteriores, los jugadores de Croacia parecían comprensiblemente exhaustos contra los sudamericanos y fueron superados de principio a fin.

El capitán Luka Modric sin duda querrá terminar su carrera internacional en lo alto en el que será su último partido de la Copa del Mundo y este grupo querrá asegurar su lugar como el mejor equipo en la historia de Croacia con el segundo y tercer puesto consecutivo, un logro notable para un país con una población de menos de cuatro millones.

Estos dos equipos jugaron un tenso empate 0-0 en su primer partido de la fase de grupos hace tres semanas y el choque del sábado probablemente será igual de apretado.