La saturada ciudad de Ámsterdam le habla a los turistas de sexo y drogas con la campaña "manténgase alejado"

Barrio De Wallen de Ámsterdam. (Crédito: Sylvain Sonnet/The Image Bank Unreleased/Getty Images)

Ámsterdam (CNN) -- Apenas anochece en una fría tarde de sábado a principios de diciembre. Pero el Barrio Rojo de Ámsterdam ya está empezando a calentarse.

Ráfagas de aplausos resuenan en los bares llenos de gente durante los partidos de fútbol de la Copa Mundial. De las cafeterías emanan bocanadas de marihuana. Hordas de turistas se arrastran por las calles estrechas, lo que dificulta, si no imposibilita, el paso de un automóvil o incluso una bicicleta.

Algunos hombres se detienen para preguntar a las trabajadoras sexuales en lencería que posan detrás de las ventanas de los burdeles sobre sus servicios. Pero la gran mayoría simplemente miran o se quedan boquiabiertos mientras pasean.

En un establecimiento a lo largo del canal Oudezijds Voorburgwal, un hombre de mediana edad vestido con jeans y una gorra de béisbol toma una foto de su amigo contra la ventana, a pesar de las señales que prohíben la fotografía. Cambian de lugar por otra foto, luego se van, riendo.

Es solo otro día en uno de los centros turísticos más infames del mundo. Pero si los funcionarios de la ciudad se salen con la suya, el vecindario de De Wallen, como se le conoce localmente, eventualmente atraerá a visitantes que vienen a apreciar su herencia, arquitectura y cultura únicas en lugar de sus vicios.

publicidad

En la última iniciativa de un intento en curso para mejorar la imagen de Ámsterdam, reducir el comportamiento ruidoso de los visitantes y mejorar la habitabilidad y la seguridad de los residentes, los funcionarios de la ciudad anunciaron recientemente propuestas de políticas "para limitar el crecimiento y las molestias del turismo" y combatir el hacinamiento.

Esta última ronda de medidas propuestas incluye iniciativas dirigidas al comportamiento problemático de los turistas, como limitar el número de cruceros fluviales; implementar horarios de cierre más tempranos para bares, clubes y burdeles de ventana; y la prohibición de fumar cannabis en ciertas partes de la ciudad.

Otra parte de la iniciativa se centra en "disuadir activamente a los visitantes internacionales con planes de 'volverse locos' en Ámsterdam", lo que se ha denominado como la campaña "mantenerse alejado".

"Algunas empresas abusan de la imagen de Ámsterdam para venderla como un lugar de 'posibilidades ilimitadas'", dijo el vicealcalde Sofyan Mbarki en un comunicado. “Por eso, algunos grupos de visitantes la conciben como una ciudad donde todo vale. Este tipo de turismo, así como las ofertas dirigidas específicamente a estos grupos, no son consideradas deseables por el Ejecutivo Municipal”.

Las propuestas de políticas, que se anunciaron el 30 de noviembre y forman parte de una iniciativa más amplia para abordar el turismo masivo, deben ser votadas por el concejo municipal el 21 de diciembre antes de que se promulguen. Pero algunos en el sector turístico de Ámsterdam ya están a bordo.

"Deberíamos deshacernos de la imagen del sexo, las drogas y el rock and roll", dice Remco Groenhuijzen, gerente general del Mövenpick Hotel Amsterdam City Center. "No está mal que tengamos una ciudad un poco al límite. Pero eso no es un [pase] gratis para venir aquí y portarse mal".

"El equilibrio correcto"

Groenhuijzen dice que la mayoría de los miembros de Luxury Hotels of Amsterdam, una asociación de 24 hoteles de cuatro y cinco estrellas de la que es presidente, en general aprueba el intento de la ciudad de pulir su reputación a través de varias medidas que intentan abordar (y prevenir) las desagradables consecuencias del mal comportamiento de los turistas.

"Como hoteleros, creemos que una ciudad debe ser habitable, porque es cuando es bueno venir aquí", dice Groenhuijzen. "Esa fue siempre la fuerza de Amsterdam, tener el equilibrio correcto".

Pero en los últimos años, especialmente a medida que el turismo posterior a la pandemia ha regresado con fuerza, el turismo excesivo ha desequilibrado ese equilibrio de manera alarmante, especialmente en vecindarios muy visitados como De Wallen.

En 2023, se prevé que Ámsterdam supere los 18 millones de visitantes durante la noche, una cifra que es casi 22 veces mayor que su población de aproximadamente 822.000. Para 2025, ese número podría llegar a 23 millones, además de otros 24 a 25 millones de visitas diarias. Cuando el número de visitantes que pernoctan alcanza los 18 millones, el ayuntamiento está "obligado a intervenir" en base a una ordenanza de 2021 llamada "Turismo de Ámsterdam en equilibrio".

Durante una entrevista en las alegres oficinas del centro de Amsterdam & Partners, la organización sin fines de lucro de marketing público-privado de la ciudad, el director Geerte Udo estima que entre el 10 y el 15% de la industria turística de Ámsterdam se encuentra en el Barrio Rojo. Pero combine los turistas disruptivos con un problema de hacinamiento, y los fines de semana "es realmente inhabitable en el centro antiguo de la ciudad durante estos días", dice Udo, y señala que ciertas calles son particularmente problemáticas.

Udo describió el reinicio del turismo de la ciudad como un enfoque de varias capas con campañas específicas diseñadas para dirigirse a grupos únicos de visitantes, al tiempo que renombra Ámsterdam como un destino cuyos atractivos van mucho más allá de los burdeles y los cafés de cannabis, además de hacer que la ciudad sea más segura y más habitable para residentes y más atractiva para los visitantes.

Una medida específica, por ejemplo, estaría dirigida a los visitantes de un día, muchos de los cuales conducen desde los Países Bajos, así como desde países vecinos, incluida Alemania, y duermen en sus automóviles en lugar de quedarse en un hotel.

Cuando habla de los planes, Udo a menudo evita usar el término "Distrito rojo". "Ahora se ha convertido en una especie de nombre de parque temático para un vecindario", explica. "Y si nosotros... queremos cambiar la percepción, no deberías seguir hablando del Barrio Rojo si prefieres que se apaguen las luces rojas".

El proyecto de un centro erótico sigue en espera

Esas luces infames, por ahora, siguen brillando. Pero, quizás en el aspecto más controvertido del reinicio del turismo en la ciudad, es posible que se atenúen el próximo año dependiendo del estado de un "centro erótico" propuesto que trasladaría los burdeles de ventana a un solo edificio ubicado en las afueras de la ciudad.

El proyecto fue concebido originalmente como un "hotel erótico" por la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, quien fue elegida en 2018 como la primera alcaldesa de la capital holandesa.

Ha obtenido la aprobación de algunos grupos, incluidos varios partidos políticos, y ha sido duramente criticado por otros, en particular, las trabajadoras sexuales.

Aseguran que quitar la visibilidad de las ventanas hace que su trabajo sea menos seguro, y que ubicar el centro en una zona remota de la ciudad, lejos de las zonas turísticas más conocidas, perjudicaría su negocio.

Jeroen de Jong, director de operaciones de Amsterdam Red Light District Tours, cuya aplicación ofrece recorridos autoguiados por el distrito (los recorridos en persona fueron prohibidos a principios de 2020), predijo que el centro erótico "fracasará y se convertirá en un negocio financiero catastrófico".

De Jong también señaló que hay un par de áreas más alrededor de Ámsterdam con burdeles de ventana. “Las trabajadoras sexuales ya tienen la opción de trabajar en diferentes lugares de la capital”, dijo por correo electrónico.

Es una incógnita cuándo se inaugurará oficialmente el centro de varios pisos de 1.394 metros cuadrados, que tiene un arquitecto comisionado ya a bordo del proyecto. Tras una feroz oposición a los primeros ocho sitios propuestos, la ciudad retrasó la decisión y podría ampliar la lista para incluir sitios adicionales, informó el periódico holandés Het Parool.

No obstante, Halsema sigue decidida. “Espero que se pueda crear un centro erótico que tenga algo de clase y distinción y que no sea un lugar donde solo se reúnan los delincuentes menores, las mujeres más vulnerables, sino también la gente que no se avergüence de ir”, dijo al medio DutchNews.NL este otoño.

"Déjalo ser"

El futuro del Barrio Rojo puede no estar claro, pero por ahora, el negocio marcha como de costumbre. Y para muchos de los trabajadores y clientes que frecuentan tiendas de novedades para adultos, cafés de cannabis, espectáculos pornográficos y otras empresas en el vecindario, así debería ser.

"[El gobierno] solo quiere hacer retroceder todo, mudarlo, devolver todas estas casas lujosas a la gente rica", dice Linda Nap, empleada de una tienda de accesorios sexuales en De Wallen, entre un flujo constante de clientes.

Según de Jong, en lugar de gastar dinero en campañas contra el turismo, la ciudad estaría mucho mejor si aumentara la presencia policial en el Barrio Rojo, una solicitud común entre los residentes y empresarios del vecindario. "Una queja que se escucha con frecuencia... es: 'No queremos más reglas, sino más policías y ejecutores'", dice.

Nap, quien dice que muchos de sus clientes son trabajadoras sexuales, dice que las continuas medidas de la ciudad despojarán al vecindario de su espíritu único que, al igual que la profesión en torno a la cual se ha construido, ha prosperado durante siglos. Y aunque comprende las frustraciones de los residentes por el hacinamiento y el ruido, sostiene que las realidades de vivir en el vecindario siempre han sido muy visibles.

"[La industria del sexo] ha estado aquí desde el siglo XVII: la gente no viene aquí solo por los canales y los tulipanes", dice Nap.

"Déjalo así. Si tienes un problema, muévete a otro lugar".

Blane Bachelor es una periodista nacida en Florida y residente en Ámsterdam que cubre viajes, aviación y aventuras al aire libre.