Texas despliega guardias en la frontera en medio de la vigencia temporal del Título 42

Las implicaciones para migrantes de la suspensión del Título 42 2:52

(CNN) -- El Gobierno de Biden sigue preparándose para el final de una restricción fronteriza de la era de Trump, incluso después de que el presidente de la Corte Suprema pausara temporalmente el final del programa.



El Gobierno de Biden dijo este martes a la Corte Suprema que los jueces deberían rechazar una oferta de emergencia de un grupo de estados liderados por el Partido Republicano para mantener en vigor la controvertida restricción fronteriza de la era Trump conocida como Título 42 mientras se resuelven los desafíos legales.



Pero también pidió a la corte que retrasara el fin del Título 42 hasta al menos el 27 de diciembre, citando los preparativos en curso para una afluencia de migrantes y el próximo fin de semana festivo.

La administración dijo que los estados, encabezados por Arizona, no tienen derecho legal a impugnar la opinión de un tribunal federal de distrito que había anulado el programa y ordenado su terminación este miércoles.

La Casa Blanca había pasado el lunes preparándose para el fin del programa en la medianoche del miércoles, de acuerdo con la orden de un tribunal inferior. Los funcionarios de fronteras estaban agradecidos por la breve pausa de la terminación del Título 42, pero estaban procediendo con la planificación de todos modos, dijeron dos altos funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) a CNN.

"Todo el mundo respira aliviado, aunque sea temporalmente", dijo un funcionario el lunes por la noche.

Funcionarios de la CBP a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México estuvieron en llamadas telefónicas regulares durante el fin de semana preparándose para el fin anticipado del Título 42 y han estado trabajando con el gobierno de México para tratar de detener el flujo de migrantes, agregó el funcionario.

En el sector de Del Río, por ejemplo, los funcionarios predijeron que el número de encuentros con migrantes podría duplicarse de 1.700 al día a 3.500 al día cuando finalice el Título 42, poniendo a prueba los recursos desbordados en una zona remota de la frontera.

A pesar de la decisión de este lunes, la administración sigue adelante con los planes.

"Seguimos como si nada hubiera cambiado", dijo uno de los funcionarios, añadiendo que las discusiones políticas están todavía en curso para proporcionar otras vías legales a los nicaragüenses, haitianos y cubanos que constituyen un gran número de encuentros con migrantes.

En cuanto a lo que suceda este miércoles si la expiración sigue en suspenso, un funcionario dijo que puede haber una "mini oleada".

"Creo que hay algunos que probablemente no han captado el mensaje y no lo harán hasta que crucen", dijo el funcionario. "Hay algunos ya comprometidos con cruzar".

Dentro de la Casa Blanca, la pausa en la terminación no tendrá ningún efecto en lo que han sido intensos preparativos tras bambalinas para el fin de la autoridad, según un funcionario de la Casa Blanca.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional es el organismo principal en esta cuestión, ha sido un tema central durante las últimas semanas dentro del Ala Oeste, con altos funcionarios de la Casa Blanca desempeñando un papel importante en los debates internos sobre las opciones políticas para hacer frente a un aumento previsto de migrantes en la frontera. No hay planes para desacelerar el esfuerzo en curso, dijo el funcionario, dada la posibilidad de que cualquier retraso sea solo de naturaleza breve.

"Siempre hemos sido conscientes del papel que desempeñan los tribunales en este proceso, pero no es algo que cambie el enfoque", dijo el funcionario.

Texas despliega guardias en la frontera

La situación humanitaria en el lado mexicano de la frontera se ha vuelto urgente: miles y miles de migrantes que llegan en espera del fin del Título 42.

Organizaciones sin fines de lucro de la zona han informado a CNN que los migrantes, en su mayoría procedentes de Venezuela y Haití, viven en las calles, en casas abandonadas y en las aceras, y describen una escena caótica en la que se puede ver a madres con niños hambrientos y enfermos.

En respuesta a la acumulación de migrantes en el lado mexicano de la frontera, la gobernación de Texas está tomando sus propias medidas para prepararse ante una posible oleada.

A primera hora de la mañana de este martes, CNN vio un despliegue de agentes de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur en El Paso, Texas. La movilización a lo largo de la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez parece formar parte de la Operación Lone Star del gobernador de Texas, Gregg Abbott, una misión de seguridad fronteriza implementada el año pasado.

Durante más de un año, Abbott ha desplegado recursos estatales en la frontera entre Estados Unidos y México, incluidos miembros de la Guardia Nacional. La medida supuso una afrenta para el gobierno de Biden y suscitó críticas generalizadas por militarizar la frontera. También alimentó las frustraciones entre los miembros de la Guardia.

El sargento Jason Archer, del Departamento de Asuntos Públicos Militares de Texas, dijo a CNN que "la alambrada que se ha colocado es temporal" y permanecerá "un tiempo indeterminado". Archer dijo que se colocó "para apoyar la aplicación de la ley" y no se hizo en conjunto con la Patrulla Fronteriza de EE.UU.

Por lo general, la Guardia Nacional desempeña una función de apoyo y notifica a la Patrulla Fronteriza de EE.UU. si encuentra migrantes, para que los agentes puedan recogerlos. El año pasado, en Del Río, se situaron vehículos militares Humvee a lo largo de la frontera en puntos de observación con soldados asignados a ellos para vigilar la actividad.

Durante la oleada de Haití del pasado mes de septiembre, Abbott colocó vehículos de forma similar para tratar de impedir los cruces.

En un comunicado de prensa el lunes, el Departamento Militar de Texas dijo que más de 400 efectivos de la Guardia Nacional de Texas "estarán listos para la misión" para ayudar con la situación de los migrantes cerca de la frontera de El Paso.

"Cuatro aviones de carga C-130J están acelerando el movimiento de soldados y equipo a El Paso como parte del esfuerzo de seguridad fronteriza mejorada del gobernador", dijo el comunicado. "La fuerza de más de 400 efectivos estará lista para la misión en El Paso el lunes por la tarde".

El Departamento Militar de Texas también dijo que el aumento de miembros de la Guardia Nacional en la frontera es "en respuesta a los altos niveles de cruces ilegales de la frontera durante la semana pasada y la expiración pendiente del Título 42".

Después de que la Guardia Nacional de Texas aumentara su presencia a lo largo de la frontera, el juez demócrata del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, lamentó que la guardia construyera vallas e instalara alambre de púas en la frontera.

"Esa no es su función y mis preocupaciones se están haciendo realidad. Estoy muy seguro de que no fue coordinado con la Patrulla Fronteriza. Siempre he insistido en que cualquier ayuda del Estado tiene que formar parte de nuestra estrategia general y estar en consonancia con nuestra propia estrategia de aplicación de la ley", dijo el juez del condado a CNN.

"Fui muy explícito desde el principio en que necesitábamos apoyo humanitario del Estado y que cualquier acción de aplicación de la ley como ésta se coordinara a través del jefe Jáquez", añadió Samaniego, en referencia al jefe del sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza estadounidense, Peter Jáquez. CNN se puso en contacto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. para obtener comentarios.

Incertidumbre y preocupación en todo el país mientras la Corte Suprema delibera

La sensación de urgencia en torno al fin del Título 42, y la incertidumbre inyectada en el proceso por la pausa temporal de Roberts, está causando consternación entre los funcionarios estatales y locales de todo el país.

El alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, dijo que su administración está supervisando la posible oleada a lo largo de la frontera sur en respuesta al fin del Título 42 y cómo la pausa temporal de Roberts puede afectar a la ciudad de Nueva York.

"Seguimos vigilando de cerca la situación relativa al Título 42 y esperaremos a saber más de la Corte Suprema", dijo Adams en un comunicado. "Pero independientemente del resultado, la ciudad de Nueva York ha recibido 800 solicitantes de asilo en tan solo los últimos cuatro días y es hora de que nuestros socios estatales y federales actúen.

Necesitamos recursos financieros para seguir atendiendo a las decenas de miles de personas de las que nos ocupamos actualmente y a todos los que siguen llegando día con día".

Se espera que la ciudad de Nueva York reciba una parte sustancial de una partida de US$ 800 millones de ayuda federal de nueva creación destinada a proporcionar alivio a las ciudades que se han visto desbordadas por los solicitantes de asilo, según dijo a CNN una fuente cercana al líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer. Se espera que la financiación adicional se incluya en el proyecto de ley general de gastos que el Congreso debe aprobar antes de fin de año.

El Programa Humanitario de Alimentos y Refugio de Emergencia (EFSH, por sus siglas en inglés) de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias reembolsa a las ciudades que proporcionan alimentos, refugio, transporte, atención sanitaria básica y otras necesidades a los solicitantes de asilo. Schumer negoció un aumento del fondo EFSH de US$ 150 millones originales a los US$ 800 millones actuales, a pesar de la oposición del Partido Republicano, según la fuente.

La ciudad de Nueva York podrá acceder a estos fondos, aunque se desconoce la cantidad exacta en dólares que recibirá, y seguirá siendo elegible para recibir financiación adicional de otras subvenciones, dijo la fuente. Los fondos también ayudarán a la CBP, permitiéndole procesar a los solicitantes de asilo con mayor rapidez, y apoyarán la construcción y ampliación de centros de acogida que deberían resolver los problemas de capacidad, especialmente en Nueva York, añadió la fuente.

La coalición de estados liderada por el Partido Republicano pidió a Roberts que anulara una decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito de DC de EE.UU. que se negó a bloquear el fin del Título 42, citando sus propias preocupaciones sobre un aumento del cruce ilegal en la frontera sur.

El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, que tomó la iniciativa en nombre de los estados, afirmó en un comunicado este lunes que "deshacerse del Título 42 pondrá en peligro de forma imprudente e innecesaria a más estadounidenses y migrantes al exacerbar la catástrofe que se está produciendo en nuestra frontera sur", y añadió: "Se calcula que los cruces ilegales aumentarán de 7.000 al día hasta 18.000".

Brnovich había dicho a los jueces en documentos judiciales que debían dejar en suspenso la sentencia del tribunal inferior. Como alternativa, dijo que los jueces deberían conceder una orden judicial temporal "inmediata" para mantener el statu quo y también considerar si pasar por encima del tribunal de apelaciones y aceptar escuchar ellos mismos los argumentos sobre el fondo de la cuestión.

"No conceder una suspensión aquí infligirá enormes daños irreparables a los estados, especialmente porque los estados soportan muchas de las consecuencias de la inmigración ilegal", argumentó Brnovich.

Es probable que Roberts remita el asunto al pleno del tribunal después de que el Gobierno presente su respuesta este martes. La breve orden del presidente de la Corte Suprema indicaba que quería actuar con rapidez.

-- Ariane de Vogue, Rosa Flores, David Culver, Gloria Pazmino, Phil Mattingly, Ed Lavandera, Ashley Killough, Rebekah Riess, Mark Morales y Kevin Liptak contribuyeron con este reportaje.