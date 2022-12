El Departamento de Justicia de EE.UU. advierte sobre un aumento dramático en los casos de 'sextorsión' dirigidos a niños

Sextorsión, de los delitos que emergen en la era digital 1:49

(CNN) -- Al menos 3.000 menores, en su mayoría niños, fueron blanco de esquemas de sextorsión financiera este año. Se trata de un aumento dramático con respecto a años anteriores, anunció este lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una alerta de seguridad pública.

A través de las redes sociales, los depredadores usualmente comienzan a comunicarse sus objetivos antes de pasar la conversación a otra plataforma en la que usan principalmente mensajes directos, según el Departamento de Justicia. Así, engañan a las víctimas para que les proporcionen material explícito, y luego exigir dinero, a veces miles de dólares, y amenazan con entregar las imágenes a los familiares y amigos de la víctima.

“El FBI ha observado un aumento horrible en los informes de esquemas de sextorsión financiera dirigidos a niños menores de edad, y el hecho es que muchas de las víctimas que temen denunciar ni siquiera están incluidas entre esos números”, dijo el director del FBI, Christopher Wray, en un comunicado.

Al menos una docena de víctimas han muerto por suicidio como resultado de estos crímenes, según el departamento.

Los esquemas de sextorsión, dirigidos principalmente contra niños de 14 a 17 años —aunque hay también niños de 10 años—, surgieron en gran medida en países de África Occidental, incluidos Nigeria y Costa de Marfil, según el departamento. No está claro si estas células de perpetradores están conectadas.

Wray dijo que el FBI necesita que “los padres y los cuidadores trabajen con nosotros para prevenir este crimen antes de que sucedan y ayudar a los niños a denunciar en caso de que suceda”.

“Las víctimas pueden sentir que no hay salida; depende de todos nosotros asegurarles que no están en problemas, que hay esperanza y que no están solos”, dijo el director.