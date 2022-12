Renuncia la vicecanciller de Uruguay tras escándalo en caso de entrega de pasaporte a narco

(Crédito: PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images)

(CNN Español) -- La hasta ahora vicecanciller uruguaya, Carolina Ache, renunció a su cargo este lunes en medio de un escándalo que sacude al gobierno desde agosto por la emisión de un pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marset, que le permitió ser liberado de su detención en Emiratos Árabes Unidos.

En una carta de dimisión dirigida al presidente Luis Lacalle Pou, Ache le comunicó su decisión de dejar el cargo por lo que calificó como una “polémica en torno a las conversaciones” mantenidas con el subsecretario del Ministerio Interior el 3 de noviembre de 2021, y cuyo contenido llegó a la prensa en los últimos días.

En esas conversaciones, el número dos del Ministerio que controla la Policía, Guillermo Maciel, le advertía que Marset, por entonces detenido en Emiratos Árabes Unidos por ingresar con documentación falsa, era un narco “muy pesado y peligroso”.

En una interpelación realizada el 22 de agosto, Ache había negado conocer los antecedentes de Marset cuando autorizó la emisión del pasaporte uruguayo al prófugo de la Justicia.

En su carta de renuncia, Carolina Ache asegura: “Hoy entiendo que quizás mi error fue ceñirme al deber ser y la legalidad —para otorgar ese pasaporte— confiando en la certeza de que en todo caso el Ministerio del Interior tenía en su poder toda la información como para actuar, si es que ello hubiera correspondido”.

La ahora exvicecanciller pertenece al sector Ciudadanos del Partido Colorado, uno de los cinco partidos que integran la coalición de gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. El Ministerio del Interior, en cambio, está en manos del oficialista Partido Nacional.

En tanto, el mandatario Lacalle Pou dijo, tras conocerse públicamente la noticia de la renuncia, que llamó a Ache “por teléfono” y agregó a los periodistas en rueda de prensa: “Aprovechen esto porque no voy a hablar más, porque ya he hablado suficiente de todos estos hechos”. Dijo mantener su respaldo a la exvicecanciller, pero que “hay otros temas que están en la Justicia y no me corresponde a mí”, opinar, agregó.

Desde la oposición, en cambio, el Frente Amplio consideró que “la renuncia de la vicecanciller confirma que se ocultó información”, según sostuvo el senador Mario Bergara. En tanto, el senador Alejandro Sánchez agregó en Twitter: “Este gobierno nos mintió a tod@s en la cara. La entrega del pasaporte a un narco preso es un hecho gravísimo, que nunca asumieron. Pese al respaldo del presidente, Ache renunció. Seguimos sin saber qué otros responsables están involucrados en este acto de corrupción”.