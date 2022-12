Exclusivo: Futbolista iraní está entre las docenas de personas que enfrentan pena de muerte, mientras Occidente está distraído por la Navidad

Arrestan a excapitán de fútbol por apoyar protestas en Irán 0:39

(CNN) -- La plaza Shahid Alikhani es una parte anodina de la histórica ciudad iraní de Isfahan. Su único rasgo de prominencia es la gran entrada a una de las principales estaciones de metro de la ciudad.

Pero ahora se ha convertido en un lugar de peregrinación para los seguidores del destacado futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, que temen que el joven pueda ser ejecutado en la plaza, donde se ha instalado una plataforma de ejecución, le dijo un testigo cercano a Nasr-Azadani a CNN.

Aterrorizadas, las familias iraníes creen que mientras el mundo occidental está preocupado por las celebraciones navideñas, es inminente una ola de ejecuciones tras las recientes protestas producidas tras la muerte –en septiembre– de Mahsa Amini, una joven detenida por la policía moral de Irán acusada de usar indebidamente su hiyab.

En colaboración con el grupo activista 1500Tasvir, CNN verificó documentos, videos, testimonios de testigos y declaraciones en el interior del país que sugieren que al menos 43 personas, incluido Nasr-Azadani, podrían enfrentar una ejecución inminente.

Las autoridades ya ejecutaron al menos a dos personas en relación con las protestas en Irán el mes pasado, una de las cuales fue ahorcada públicamente.

Testimonios de testigos y documentos oficiales, revisados por CNN y 1500Tasvir, proporcionan evidencia que sugiere que el proceso judicial ha sido apresurado en Irán; y que los cargos que podrían conllevar la pena de muerte, a menudo fueron dictados en una sola sesión.

Nasr-Azadani está acusado de participar en el asesinato de tres oficiales de seguridad, entre ellos dos miembros voluntarios de la milicia Basij, durante las protestas en Isfahan el 16 de noviembre, informó la semana pasada el medio estatal iraní IRNA.

Según los medios estatales, el presidente del Tribunal Supremo de la ciudad, Asadullah Jafari, dijo que Nasr-Azadani había sido acusado de baghi, o disturbios contra las autoridades. Según el Código Penal de Irán, la sentencia conlleva la pena de muerte.

Desde entonces, un testigo de su arresto dijo que esperaba que Nasr-Azadani fuera liberado, pero que, sin embargo, visitaba la plaza Shahid Alikhani todos los días para ver si las autoridades se presentaban con el futbolista y lo ejecutaban en el patíbulo. “Desde el día en que fue arrestado, las autoridades nos dijeron que sería liberado al final de la semana”, dijo ese testigo a CNN.

Desde entonces, no hubo más información. Semanas después, el testigo cercano a Nasr-Azadani, dijo que las autoridades les dijeron que el joven, de 26 años, podría ser ahorcado en la plaza Shahid Alikhani.

“La idea de que lo puedan ejecutar en cualquier momento es realmente muy dura para nosotros… y las noticias diarias que seguimos escuchando son preocupantes”.

La familia de Nasr-Azadani inicialmente desconocía el motivo de su arresto, le dijo el testigo a CNN, y los funcionarios no quisieron compartir información sobre su condición. A las personas cercanas a él también se les advirtió que “guardaran silencio” sobre su caso si querían verlo en libertad antes, dijo el testigo a CNN.

El tribunal dijo la semana pasada que obtuvo “un video y suficiente documentación que prueba que él [Nasr-Azadani] es parte de un grupo armado” y que el futbolista había confesado sus crímenes, informó el medio estatal IRNA.

“Realmente temo que ejecuten a Majid”

Investigaciones anteriores de CNN han encontrado que los prisioneros han sido sometidos a tortura y agresión sexual. Los grupos de derechos humanos dicen que se han utilizado "confesiones" contaminadas con tortura contra los acusados en juicios falsos.

No obstante, los funcionarios iraníes han defendido los juicios. En los últimos días, un parlamentario iraní dijo que cree que los involucrados en los disturbios actuales deben ser ejecutados dentro de los 5 a 10 días posteriores a su arresto. CNN no recibió una respuesta oficial de los funcionarios iraníes a su solicitud de comentarios.

Otro hombre, Majid Kazemi, también fue acusado de participar en el asesinato de tres miembros de las fuerzas de seguridad en Isfahan, según muestra el documento obtenido por CNN y 1500Tasvir. Kazemi les dijo a otros que lo obligaron a confesar su participación en actos delictivos durante su interrogatorio.

“Él no confesó haber hecho ninguna de las cosas de las que fue acusado, por lo que lo golpearon severamente”, le dijo a CNN una fuente cercana a Kazemi.

Un preso liberado de las instalaciones donde está recluido Majid le dijo a la fuente que le rompieron un brazo, una pierna y la nariz.

La sesión de la corte de Majid está programada para la temporada navideña, le dice la fuente a CNN.

“Esto coincidirá con un momento en el que la comunidad internacional está observando estos días sagrados, y el régimen de la República Islámica aprovechará para ser apartado de los ojos vigilantes del mundo".

“Realmente pienso que ejecutarán a Majid”

En una grabación desde el interior de una prisión de Teherán, el recluso Sahand Noor Mahammadzade habla sobre cómo fue obligado a confesar.

“El juez que estaba allí me dijo que dijera que no protesto (objeto] y me dio tres hojas que firmé, pero ni siquiera me permitieron leerlas", relató.

“La segunda vez que me llevaron a un interrogatorio, mis cargos habían cambiado por completo. Ese segundo cargo que se me impuso contenía el término 'moharabe'”, indicó. “Me dijeron que pasara a la fiscalía y al entrar me dijo: ‘Se nota por su cara. ¡Ejecútalo!’", agregó.

En un documento fotografiado apresuradamente desde el interior del tribunal regional de Isfahan (obtenido y verificado por 1500Tasvir y CNN), se revela que al menos 10 personas en Isfahan también fueron acusadas de moharabe (una guerra contra Dios), propagar la corrupción en la tierra y otros cargos, todos de los cuales conllevan la pena de muerte.

El cargo, introducido después de la revolución de 1979, se impone regularmente contra personas acusadas de cometer actos contra el Gobierno.

Varios otros testimonios de testigos y documentos oficiales enviados por familias, y autenticados conjuntamente por CNN y 1500Tasvir, revelan cómo el régimen iraní está acelerando el proceso judicial.

Las familias y los activistas dicen que solo los abogados designados por el tribunal pueden representar a los acusados, a quienes también se les niega el derecho a apelar.

Y si se dicta el cargo, el Código Penal iraní establece que podrían obtener la sentencia de muerte en una sola sesión, aunque esta no se lleva a cabo de inmediato y la mayoría de las sentencias se apelan.

Soheil Jahangiri es uno de los iraníes que recibió tal sentencia. Los miembros de su familia le dijeron a CNN que no han sabido nada de él en más de un mes. Dicen que los funcionarios no le permitieron a Jahangiri un abogado independiente.



“Los funcionarios judiciales han aludido a dos cargos: baghi y moharabe. Soheil podría enfrentar cualquiera de estos cargos que conllevan la pena de muerte”, dijo un familiar.

“Tenemos bastante miedo de que, con el inicio de las vacaciones de Navidad y la disminución de la presión política sobre el Gobierno, las ejecuciones comiencen de nuevo, y creo que la vida de Soheil y la vida de numerosos presos políticos está en peligro. No queremos ver a nuestros hijos ejecutados mientras los medios guardan silencio”, agregaron.

Un final amargo

CNN pudo comprobar que decenas de personas, algunas de ellas adolescentes, enfrentan cargos similares en relación con las protestas y corren el riesgo de ser ejecutadas.

En el tribunal regional de Khuzestan, al oeste de Isfahan, CNN confirmó —junto con 1500Tasvir—, a través de documentos judiciales, que 23 personas fueron acusadas de delitos punibles con la muerte.

En Karaj, cerca de Teherán, CNN y 1500Tasvir confirmaron que otros cinco iraníes se enfrentan a la ejecución. Entre ellos se encuentra el campeón de kárate iraní-kurdo, de 21 años, Mohammad Mehdi Karami, cuyos padres también hicieron un pedido público por su vida.

“Por favor, les ruego que levanten la orden de ejecución del expediente de mi hijo”, dice su padre en un video compartido en las redes sociales.

En mensajes compartidos con CNN, su familia dice que Karami no solo fue sentenciado a muerte, sino que fue torturado en prisión.

En otro mensaje compartido con CNN, dijeron que a pesar de los supuestos malos tratos, Karami estaba de buen humor, pero “físicamente dañado” por haber sufrido torturas.

Para quienes enfrentan la ejecución, la espera tras las rejas puede ser insoportable. Esta misma semana, el rapero iraní-kurdo, de 27 años, Saman Yasin intentó suicidarse mientras estaba detenido.

En su último video musical, Yasin rapeó sobre la desigualdad y la opresión en Irán, cantando “me cerraron la garganta violentamente. Prohibieron la belleza. Me invirtieron como un animal. No estoy satisfecho con el silencio”.

Hace solo dos días, Yasin trató de quitarse la vida, después de semanas de soportar las duras condiciones carcelarias en el norte de Irán, dijeron a CNN fuentes de la prisión.

CNN pudo verificar que al menos 43 detenidos se enfrentan a la ejecución. Las declaraciones tanto de los funcionarios iraníes como de los medios iraníes revisados por CNN y 1500Tasvir mencionan los nombres de los acusados y muestran que el número real podría llegar a 100. Sin embargo, muchas de las familias estaban demasiado asustadas como para confirmar CNN los nombres mencionados en los medios.

A medida que el año se acerca a su amargo final, muchos iraníes insisten con sus súplicas desesperadas.

En un video hecho público y compartido con CNN, la madre de los hermanos Farzad y Farhad Tahazade, de 23 y 24 años, envió este mensaje al mundo: “Por favor, escucha los gritos de auxilio de mis hijos. Mis hijos son jóvenes y tienen hijos esperando su liberación. Por favor, guárdalos. Por el amor de Dios, salva a mis hijos”.

En Irán, una mujer se está poniendo en grave peligro al denunciar públicamente a las autoridades en nombre de sus hijos. Pero es un riesgo que muchos padres sienten que no tienen otra opción que correr.