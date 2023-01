Nuevo salario mínimo en México 2023: ¿para qué alcanza?

Esto piensan los mexicanos sobre el alza del salario mínimo a US$ 10,8 1:05

(CNN Español) -- En México hay un nuevo aumento de salario mínimo para 2023. Tras un acuerdo entre el Gobierno, el sector laboral y el empresarial se acordó un incremento del 20% que beneficiará a 6,4 millones de trabajadores dentro del sector formal, según las autoridades.

De esta manera, el sueldo mínimo pasa de 260 pesos mexicanos (US$ 13,42) a 312 pesos mexicanos (US$ 16,10) en la zona libre de la frontera norte y en el resto del país pasa de 172 pesos mexicanos (US$ 9) a 207 pesos mexicanos (US$ 10,68) diarios.

Considerando que el mes laboral es de 30 días, una persona que gane el salario mínimo en México podría recibir hasta 6.210 pesos mexicanos (US$ 320,48) al mes. Las personas que trabajan en los municipios fronterizos recibirían hasta 9.360 pesos mexicanos (US$ 483,04). Esto representa un aumento de 1.052 pesos mexicanos (US$ 54,29) al mes con respecto del año 2022 (para la frontera norte el incremento es de 1.584 pesos mexicanos, unos US$ 81,74 al mes), según la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde.

Pero ¿para qué alcanza el nuevo salario mínimo de 2023?

El aumento del salario mínimo beneficiará a 6,4 millones de trabajadores formales, según Alcalde, al incrementar su poder adquisitivo.

En los estados del centro del país como la Ciudad de México, Querétaro, Puebla o Guanajuato el precio más alto de la canasta básica rondaba los 1.015,50 pesos mexicanos (US$ 52,40) en la semana del 19 al 23 de diciembre de 2022. Y el más bajo alrededor de 901,60 pesos mexicanos (US$ 46,52).

publicidad

Mientras que en los estados del norte del país como los fronterizos Tamaulipas, Baja California, Nuevo León o Chihuahua, el precio más alto de la canasta básica era de 1.041 pesos mexicanos (US$ 53,72). Y el más bajo rondaba los 938 pesos mexicanos (US$ 48,40).

La canasta básica consta de 24 productos entre los que se encuentran algunas frutas y verduras, huevo, pollo, arroz, frijoles, tortilla, jabón de tocador, papel higiénico, entre otros.

Con este nuevo aumento del salario mínimo para 2023, los trabajadores podrían comprar más productos: cinco kg de frijol en vez de tres, casi un kilogramo y medio más de huevo (de de 3,2 a 4,6 kg) y 10 kg en vez de 6,5, es decir, 3,5kg más, según la secretaria del Trabajo.

Subida en medio de altos niveles de inflación en México

La decisión del Gobierno mexicano de aumentar el salario mínimo llega en medio de altos niveles de inflación en el país, que en octubre de 2022 cedió un poco al alcanzar un 8,4%, una cifra menor con respecto del porcentaje de 8,7% registrado en septiembre de este año, el índice más alto desde el año 2000, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Ante el constante aumento de los precios de los alimentos, el Gobierno de López Obrador presentó a principios de octubre un plan contra la inflación que pretende reducir un 8% el precio máximo promedio de la canasta básica y pasar de 1.129 pesos mexicanos (US$ 58,26) a 1.039 pesos mexicanos (US$ 53,62).

El plan estará vigente hasta febrero de 2023, meses en los que las empresas se comprometen a no subir los precios de sus productos a cambio de menos cargas burocráticas para la importación, según informó el presidente de México al presentar el plan.

México, de los países más rezagados en cuanto a salarios mínimos

Esta es la quinta vez que el Gobierno de México aumenta el salario mínimo desde la llegada de López Obrador al poder en 2018. Sin embargo, el país está dentro de los cinco países con los salarios mínimos más bajos de los países de América Latina.

A continuación, se muestran los salarios mínimos más bajos de América Latina al tipo de cambio del 4 de enero de 2023:

Venezuela: US$ 7, 41 mensuales

Colombia: US$ 237 mensuales (2023)

Brasil: US$ 222,68 mensuales

Perú: US$ 268,68 mensuales

México: US$ 320,48 mensuales (2023)

Argentina: US$ 389,17 mensuales (2023)

Con información de Paulina Gómez y Mario González