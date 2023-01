La primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, renunciará "a más tardar" el 7 de febrero

(CNN) –– La primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, anunció este jueves, hora local, que renunciará al cargo antes del 7 de febrero. La mandataria sostuvo que no cree que tenga la energía para intentar reelegirse en las votaciones de octubre.

"No renuncio porque (el trabajo) haya sido difícil, si ese fuera el caso probablemente me habría ido a los dos meses de empezar", dijo Ardern al mencionar la pandemia de covid-19, el ataque terrorista de Christchurch de 2019 y la erupción volcánica mortal en Waiheke Island como los principales desafíos que enfrentó su gobierno. Estuvo cinco años y medio en el cargo.

“Cuando se acercaba el final del año, pensé que realmente necesitaba tomarme el verano para considerar verdaderamente si tengo o no lo necesario para continuar”, dijo en una conferencia de prensa. “Una vez que me di cuenta de que no era el caso, supe que, lamentablemente, no había otra alternativa diferente a renunciar ahora”.

La mandataria dijo que el anuncio anticipado permitirá la planificación y preparación de agencias gubernamentales y partidos políticos.

En ese sentido agregó que espera que un nuevo primer ministro sea juramentado el 7 de febrero, aunque “dependiendo del proceso, eso podría ser antes. Así que eso es algo en lo que trabajaré con el nuevo líder”.

Noticia en desarrollo...