Trump critica a líderes evangélicos por no apoyar su aspiración presidencial para 2024

(CNN) -- Pocos días antes de que Donald Trump tenga su primer acto de campaña para las elecciones de 2024 en Carolina del Sur, un estado cuya población evangélica ha desempeñado durante mucho tiempo un papel fundamental en sus primarias presidenciales, el expresidente arremetió contra los conservadores religiosos que se han negado a respaldar su tercera aspiración presidencial.



Los comentarios de Trump al periodista conservador David Brody, durante una entrevista este lunes en la que criticó la "deslealtad" de los líderes evangélicos que han negado su apoyo público a su campaña, son los más recientes de una serie de afirmaciones desconcertantes que ha hecho sobre uno de los bloques de votantes más cruciales para las primarias republicanas.

"Nadie ha hecho más por el derecho a la vida que Donald Trump. Puse a tres jueces de la Corte Suprema, cuyos votos consiguieron algo por lo que han estado luchando durante 64 años, durante muchos, muchos, años", dijo Trump a Brody, en referencia al fallo de la Corte Suprema que anuló derecho federal al aborto en la decisión Dobbs contra Jackson Women's Health Organization el verano pasado.

"Hay una gran deslealtad en el mundo de la política y eso es un signo de deslealtad", continuó Trump, lamentándose de los líderes evangélicos que no han apoyado su campaña.

A principios de este mes, Trump también criticó a los que se oponen al aborto por haber perdido "un gran número de votantes" en las elecciones intermedias de 2022, "especialmente aquellos que insistieron firmemente en que no hubiera excepciones, ni siquiera en caso de violación, incesto o vida de la madre". Los comentarios de su plataforma Truth Social suscitaron duras réplicas de varios destacados conservadores religiosos y activistas antiabortistas, entre ellos la presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, quien, en una crítica poco velada a Trump, arremetió contra los republicanos que han abogado por una "estrategia del avestruz" sobre el aborto, prefiriendo ignorar el tema a elevarlo en elecciones críticas.

Trump reafirmó este sentimiento en su entrevista con Brody, admitiendo que aconsejó a los candidatos republicanos para gobernador de 2022, Doug Mastriano, de Pensilvania, y Tudor Dixon, de Michigan, que se enfrentarían a un camino más difícil hacia la victoria por negarse a apoyar excepciones a las restricciones del aborto, como cuando la vida de la madre está en peligro. Ambos candidatos perdieron finalmente sus respectivas contiendas.

Como informó previamente CNN, Trump pasó gran parte del ciclo de las elecciones intermedias quejándose en privado con sus asesores y aliados de que la anulación de Roe contra Wade perjudicó a los republicanos al elevar el tema y desviar la atención de asuntos más favorables como la inflación y la delincuencia.

Las recientes quejas de Trump sobre los evangélicos y los detractores del aborto han desconcertado a aliados y asesores que reconocen el papel crucial que ambos grupos desempeñan en el ecosistema conservador y su influencia en las primarias presidenciales, una dinámica de la que el expresidente parece ser muy consciente.

En 2016, la principal razón de Trump para elegir a Mike Pence, el autodenominado "devoto evangélico" y entonces gobernador de Indiana, como su compañero de fórmula fue apuntalar el apoyo entre los conservadores religiosos que seguían siendo profundamente escépticos con su propia marca política descarada.

Esa misma misión podría resultar más difícil en unas primarias tan concurridas como las de 2024, ya que Trump trabaja para convencer a los votantes de las primarias de que es el más elegible y el más comprometido con la promoción de sus causas en un segundo gobierno.

"No hay camino hacia la nominación sin ganar el voto evangélico. Nadie lo sabe mejor que el presidente Trump porque, para sorpresa de casi todo el mundo, se ganó su apoyo en 2016", dijo Ralph Reed, director ejecutivo de la Faith & Freedom Coalition, que desde hace tiempo es cercano al expresidente.

"Va a tener una audiencia muy justa entre los votantes de fe. Pero serán unas primarias muy reñidas, con muchos candidatos provida, y todos ellos tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos", añadió Reed. "Nadie debería asumir que el voto evangélico está dicho o cerrado para ellos".

Los evangélicos comienzan a apartarse de Trump

Algunos destacados líderes evangélicos ya han empezado a distanciarse públicamente de Trump, preocupados por que no sea tan elegible como otros republicanos frente al presidente Joe Biden.

"Es hora de pasar página. Estados Unidos debe seguir adelante. Salir del escenario con clase", tuiteó Bob Vander Plaats, presidente y director ejecutivo de Family Leader.

En un artículo de opinión de noviembre titulado "Es hora de que el Partido Republicano lo diga: Donald Trump nos está perjudicando, no ayudando", el Dr. Everett Piper, ex presidente de una universidad cristiana, escribió que Trump "obstaculizó en lugar de ayudar a la tan esperada 'ola roja'" en las elecciones de mitad de mandato de 2022.

Trump no solo ha contribuido a la disminución del apoyo a los republicanos entre grupos demográficos clave como las mujeres suburbanas, sino que su propio apoyo entre los votantes blancos evangélicos y católicos --dos grupos demográficos que ganó en 2016-- ya se estaba suavizando durante su campaña de 2020, mucho antes de que comenzara a insultar a los líderes evangélicos por su "deslealtad". Las encuestas a pie de urna de CNN de la contienda de Trump contra Biden en 2020 muestran que obtuvo el 56% de apoyo entre los votantes católicos blancos en todo el país, 4 puntos menos que en 2016, y también cayó 4 puntos hasta el 76% entre los votantes evangélicos blancos.

Un líder evangélico, que pidió el anonimato para hablar con libertad, restó importancia al apoyo público de los líderes religiosos y dijo que el destino de Trump lo determinarán los propios fieles y votantes.

"Los fieles evangélicos se movieron hacia Trump más rápido que los líderes evangélicos. No fueron los líderes los que guiaron a los laicos", dijo esta persona a CNN, al tiempo que señaló que los cristianos conservadores en su propia comunidad estaban divididos sobre si apoyar a Trump en 2024, con muchos buscando un nuevo candidato para avanzar la agenda del expresidente.

Algunos asesores del expresidente insisten en que no están preocupados por las repercusiones de sus recientes comentarios. Trump sigue en contacto regular con líderes evangélicos de alto perfil. Los asesores argumentan que los resultados que Trump ofreció a los conservadores religiosos —desde el avance de las políticas antiaborto y el nombramiento de cientos de jueces federales conservadores, hasta la reubicación de la embajada estadounidense en Jerusalén— proporcionarán un claro contraste una vez que el campo del Partido Republicano de 2024 tome forma y los oponentes comiencen a atacar la buena fe conservadora de Trump.

"El inigualable historial del presidente Trump habla por sí solo: nominar a jueces federales contrarios al aborto y a jueces de la Corte Suprema que anularon el caso Roe contra Wade, poner fin a los abortos financiados por los contribuyentes, restablecer la 'Política de Ciudad de México' que protege la vida de los no nacidos en el extranjero, y muchas otras acciones que defendieron la vida de los no nacidos. No ha habido mayor defensor del movimiento que el presidente Trump", dijo el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, en declaraciones a CNN.

Otras personas cercanas a Trump han especulado con que su decisión de culpar a los opositores al aborto del mal desempeño de los republicanos en 2022 tiene más que ver con su propia falta de voluntad para reconocer el impacto negativo que tuvo en las elecciones intermedias.

"Los evangélicos pusieron a Trump en la Casa Blanca y lo justificaron diciendo que nombraría jueces conservadores", dijo un exasesor a CNN. "Ahora se está echando atrás de su única victoria inatacable para ellos y los está destrozando en el proceso. Es contraproducente".

En los próximos meses, el expresidente seguirá haciendo hincapié en los logros de su primer mandato que le ganaron la simpatía de los conservadores religiosos, dijo una persona familiarizada con el asunto. También mantendrá su acercamiento a figuras prominentes dentro de la derecha religiosa, algunas de las cuales esperan con impaciencia ver qué otros republicanos se lanzan a las primarias de 2024. Mientras Trump trabaja para cortejar a los conservadores religiosos, su temprano anuncio puede ponerlo en desventaja frente a algunos de sus potenciales rivales.

Una ley federal que prohíbe a las iglesias participar en campañas políticas podría impedir a Trump hablar directamente a los evangélicos en las megaiglesias de todo el país, algo que el ex vicepresidente Mike Pence ha estado haciendo como parte de su reciente gira literaria.

No está claro si Trump participará en la "Marcha anual por la Vida" en Washington a finales de esta semana, cuando uno de sus posibles oponentes en las primarias, Pence, tiene previsto recibir a los participantes en la cercana oficina de su grupo político, Advancing American Freedom. Cheung no quiso hacer comentarios sobre los planes del expresidente.

Aun así, los logros pasados de Trump podrían no tener el mismo peso en unas primarias que el que espera su campaña. En los días posteriores a que anunciara su campaña desde el salón de baile de Mar-a-Lago, un acto al que asistieron pocos de sus aliados evangélicos más destacados, el expresidente fue instado por Dannenfelser a ofrecer "una sólida visión nacional provida" si él y otros quieren ser competitivos en las primarias.

Trump no había mencionado ninguno de sus logros en la esfera antiabortista durante su discurso de anuncio de campaña, algo de lo que Dannenfelser y otros se percataron.

Su reticencia hasta ahora a respaldar las peticiones de prohibición nacional del aborto por parte de grupos conservadores y activistas antiabortistas también podría resultar problemática en unas primarias contra Pence u otros que hayan apoyado tales esfuerzos.

"Doy la bienvenida a todos y cada uno de los esfuerzos para promover la causa de la vida en las capitales de los estados o en la capital de la nación", dijo Pence el pasado septiembre cuando se le preguntó sobre un proyecto de ley propuesto por el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, que promulgaría restricciones federales al aborto.