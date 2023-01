Acusan a Alec Baldwin de "homicidio involuntario" por el tiroteo fatal durante la filmación de la película "Rust"

Alec Baldwin habló con CNN sobre el incidente en "Rust" 4:25

(CNN) -- El actor y productor Alec Baldwin fue acusado este jueves de "homicidio involuntario" en el tiroteo fatal en el set de filmación de "Rust", informó la oficina del fiscal del distrito de Santa Fe.

“'El actor y productor de 'Rust' Alec Baldwin y la armera Hannah Gutiérrez-Reed serán acusados cada uno de dos cargos de homicidio involuntario por la muerte de Halyna Hutchins en el set de filmación de la película del 2021, en el condado de Santa Fe”, anunció Mary Carmack-Altwies, fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México este jueves por la mañana.

El asistente de dirección de la película, David Halls, firmó un acuerdo de culpabilidad "por el cargo de uso negligente de un arma mortal", anunció también la oficina del fiscal en su declaración, y agregó que los términos de ese acuerdo incluyen seis meses de libertad condicional en suspenso.

No se presentarán cargos contra el director Joel Souza, dice el comunicado.

En una declaración por escrito, la abogada de Baldwin, Chloe Melas, aseguró que la decisión "distorsiona la trágica muerte de Halyna Hutchins".

"El señor Baldwin no tenía motivos para creer que había una bala real en el arma, ni en ninguna parte del set de filmación. Se apoyó en los profesionales con los que trabajaba, quienes le aseguraron que el arma no tenía balas. Lucharemos contra estos cargos y ganaremos”, indicó.

Por su parte, el abogado de la armera Gutiérrez Reed, Jason Bowles, emitió una declaración en la que afirmó que "están absolutamente equivocados en cuanto a Hannah: esperamos que un jurado la declare no culpable y que concluya que no cometió homicidio involuntario. Ha estado conmocionada por la tragedia, pero no ha cometido ningún delito”.

En marzo de 2022, Gutiérrez Reed había que no la llamaron para inspeccionar el arma que finalmente disparó una bala real e hirió de muerte a Hutchins. Emitió la declaración en respuesta a una presentación legal en la que Baldwin dijo que Hutchins le dijo que amartillara el arma.

"El señor Baldwin sabía que no podría apuntar con un arma de fuego a los miembros de la tripulación bajo ninguna circunstancia y que tenía el deber de proteger a sus compañeros”, dijo Gutiérrez Reed.

“Sin embargo, apuntó con el arma a Halyna antes del incidente fatal contra todas las reglas y el sentido común”, agregó.

CNN se comunicó con el actor Alec Baldwin y la armera Hannah Gutierrez Reed para obtener comentarios, y se comunicará también con Halls y Souza.

La declaración de la fiscal Mary Carmack-Altwies

La fiscal Mary Carmack-Altwies habló este jueves con Josh Campbell de CNN sobre la decisión tomada con respecto a la presentación de cargos en el caso. Según ella, ubo una serie de factores que contribuyeron a la decisión, incluida "la falta de seguridad y estándares de seguridad en ese set, que hubo armas de fuego en el set que se mezclaron con armas ficticias".

"Nadie estaba controlando esto, o al menos no lo estaba haciendo de manera constante. Y luego, de alguna manera, un arma fue cargada con balas reales y entregada a Alec Baldwin; él no la revisó, no hizo ninguna de las cosas que se suponía que debía hacer para asegurarse estar a salvo él y el resto de la gente a su alrededor. Y luego apuntó con el arma a Halyna Hutchins y apretó el gatillo”, dijo.

"Este fue un set realmente relajado", dijo y añadió: "Nadie estaba haciendo su trabajo. Había tres personas que si hubieran hecho su trabajo ese día, podrían haber evitado esta tragedia, y esos son David Halls, Hannah Gutierrez Reed y Alec Baldwin. Si hubieran hecho sus deberes básicos, no estaríamos aquí".

Los hechos

Baldwin sostenía un arma en la mano mientras ensayaba una escena de la película en el Rancho Bonanza Creek de Nuevo México en octubre de 2021 cuando se disparó un tiro que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza.

Desde entonces, el episodio ha desatado un torbellino de acusaciones de negligencia por parte de los involucrados. Baldwin sostiene que no apretó el gatillo.

En el resumen de la investigación post mortem sobre la muerte de Hutchins, que fue firmado formalmente por el investigador médico en jefe de Nuevo México, la causa del deceso como "herida de bala en el pecho" y la forma figura como "accidente".

Noticia en desarrollo.