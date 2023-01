Oposición venezolana aclara que no ha incumplido el acuerdo social suscrito en México e invita a Maduro a seguir buscando soluciones

¿Qué pasó con el "Gobierno interino" de Juan Guaidó? 1:26

(CNN Español) -- El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, criticó que su contraparte oficialista en los diálogos entre el gobierno y la oposición venezolana en México condicionara las futuras reuniones al desembolso de US$ 3.200 millones, que forman parte de un acuerdo parcial suscrito el año pasado y busca atender la crisis humanitaria que vive el país sudamericano desde hace varios años.

En una conferencia de prensa celebrada este viernes en Caracas, Blyde desmintió que se haya incumplido con el trato, como lo sugirió Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y portavoz del Gobierno de Nicolás Maduro en las conversaciones. “Jamás se señaló que esos fondos iban a ser transferidos de un solo golpe; jamás se dijo en ese acuerdo firmado que el dinero iba a entrar a cualquier cuenta del gobierno de Maduro”.

El martes Rodríguez advirtió que si no se cumplía con la “devolución” de US$ 3.200 millones —que según su versión— forman parte del acuerdo de protección social no había ninguna razón para continuar dialogando con quienes acusó de ser “gente sin palabra”.

La versión de Blyde establece un monto inferior al reportado por Rodríguez —US$ 3.000 millones— y, según él, el documento establece que ambas partes deben participar en el proceso de identificación y desbloqueo de fondos en el extranjero, para así poder implementar el acuerdo a través de las Naciones Unidas.

Blyde destacó que solo el trabajo conjunto permitirá encontrar los mecanismos jurídicos y técnicos para desbloquearlos y poder iniciar su transferencia a un fondo fiduciario que manejará Naciones Unidas.

publicidad

“Tenemos que arremangarnos la camisa, dejar la camorra (la pelea), el discurso incendiario y volver a la mesa para encontrar soluciones” dijo Blyde.

CNN contactó a la delegación del gobierno de Maduro para conocer su reacción sin hasta ahora haber obtenido respuesta.

Según el acuerdo, los fondos serían invertidos en salud, educación, el sistema eléctrico y para ayudar a los afectados por las lluvias. La ejecución de los proyectos, que según se anunció se realizaría en varias fases, estaría a cargo de las Naciones Unidas.

El documento del acuerdo mencionado por Rodríguez se hizo público tras la firma en México; sin embargo en el texto no se establece un monto específico.

En su primer punto establece la constitución de una comisión de seguimiento y verificación con 5 representantes de cada una de las partes y un representante de Noruega como mediador. Hasta el momento esos nombramientos no han sido anunciados.