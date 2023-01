La extenista Jelena Dokic denuncia a los trolls por sus comentarios ofensivos sobre su cuerpo

Murray, optimista tras su participación en Australia 1:19

Brisbane, Australia (CNN) -- La exestrella del tenis australiano Jelena Dokic contraatacó a los trolls en línea que, según ella, la han bombardeado con comentarios negativos sobre su cuerpo en el Abierto de Australia.

En un post de Instagram este lunes, Dokic, que está trabajando como comentarista para el afiliado 9 de CNN en el evento, dijo que el "'body shaming' y 'fat shaming'" que había recibido en las últimas 24 horas era "repugnante."

"El comentario más común es '¿qué le ha pasado, es tan grande?". escribió Dokic. "Les diré lo que ha pasado, estoy encontrando un camino y sobreviviendo y luchando. Y realmente no importa lo que estoy haciendo y lo que pasó porque el tamaño no debería importar ".

Dokic se retiró en 2014, después de varios momentos álgidos en su carrera, como alcanzar los cuartos de final de Wimbledon en 1999, con solo 16 años. Un año después, llegó a semifinales en ese mismo torneo.

En 2000, representó a Australia en los Juegos Olímpicos de Sidney y también alcanzó las semifinales de Wimbledon. En 2002, alcanzó los cuartos de final del Abierto de Francia, lo que la situó en el cuarto puesto de la clasificación mundial.

Pero el éxito de Dokic en la cancha tuvo un costo tremendo, como reveló en su autobiografía, "Inquebrantable", publicada por primera vez en 2018.

En el libro, Dokic detalla el abuso físico, verbal y mental que dice haber sufrido a manos de su padre y exentrenador, Damar Dokic.

Dokic cortó los lazos con su padre en 2002 y se marchó "en mitad de la noche" con solo su bolsa de raqueta y una maleta, dijo.

Cuando se publicó el libro, el padre de Dokic no respondió a la petición de CNN de hacer comentarios. Dijo al diario serbio Blic en 2009 que "no hay niño que no haya sido golpeado por sus padres, lo mismo con Jelena".

En publicaciones recientes en Instagram, la extenista dice que no se dejará silenciar por los acosadores.

"Estoy aquí, luchando por todos los que están ahí fuera siendo maltratados, avergonzados por ser gordos", dijo. "No puedo cambiar el mundo, pero voy a seguir alzando la voz, denunciando este comportamiento, utilizando mi plataforma para algo bueno y para apoyar a otras personas y darles voz e intentar que se sientan menos solas y asustadas".

Dokic ya ha hablado en el pasado de sus problemas de salud mental. El pasado mes de junio, en un vídeo publicado en Instagram, reveló que había estado a punto de quitarse la vida y dijo que buscar ayuda profesional la había salvado.

Cómo conseguir ayuda: En Estados Unidos, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y Befrienders Worldwide también ofrecen información de contacto de centros de crisis de todo el mundo.