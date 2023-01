Presidentes de Colombia y México rechazan el envío de armas y tanques a Ucrania

¿Marcarán los tanques enviados a Ucrania diferencia en la guerra? 3:09

(CNN Español) -- Los presidentes de Colombia y México han dejado clara su posición sobre la guerra de Rusia en Ucrania: no están de acuerdo con ella, se debe buscar la paz y no participarán de ninguna manera en el conflicto bélico. Y en su intento de mantenerse alejados de la guerra, e incluso rechazarla, Rusia terminó saludando, por separado, su no intromisión a favor de ninguno.

En un momento clave de la guerra de Rusia y Ucrania, en que Occidente ha anunciado que enviará tanques de guerra a Kyiv —Alemania dijo que enviará tanques Leopard 2 y EE.UU., tanques Abrams— Colombia y México han rechazado tal medida.

Lo que dijo Petro sobre las armas a Ucrania

La primera declaración en este sentido la dio el presidente de Colombia, Gustavo Petro, este martes en su intervención en la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Petro dijo que Colombia tiene armas de fabricación rusa adquiridas por gobiernos anteriores, y que en "alguna conversación" con representantes del Gobierno de Estados Unidos, le pidieron que entregara esas armas para enviárselas a Ucrania, a lo que él dijo no.

"Yo le dije que nuestra constitución tiene como orden, en el terreno internacional, la paz. Y así quedara eso como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas rusas para que se llevaran eso a Ucrania a seguir una guerra", dijo Petro esta semana en Buenos Aires.

"No significa que no estemos preocupados por una agresión", agregó Petro, asegurando que el camino a seguir debe ser una acusación ante la Corte Penal Internacional por la invasión de Rusia a Ucrania. "La agresión debe ser un delito internacional", dijo.

Y, apoyando una salida negociada al conflicto, y diciendo que su apoyo es a la paz, Petro aseguró que su gobierno no está alineado con ninguno de los dos países en guerra.

"No estamos con ninguno. Estamos con la paz. Por eso es que ningún arma rusa existente hoy inservible va a ser usada en ese conflicto", puntualizó.

En respuesta, la embajada de Rusia en Colombia "valoró" que el país no entregara armas que fueran destinadas a Ucrania. "Consideramos que tal postura es realista y corresponde plenamente a los intereses nacionales de Colombia", comentó la embajada rusa, en un tuit.

📢 Valoramos mucho las declaraciones del Presidente Gustavo Petro de que los equipamientos militares rusos utilizados por el Ejército Nacional🇨🇴 no serán entregados a Ucrania.

Consideramos que tal postura es realista y corresponde plenamente a los intereses nacionales de Colombia pic.twitter.com/SosF8dAMy5 — Rusia en Colombia (@RusiaColombia) January 25, 2023

Lo que dijo AMLO sobre los tanques alemanes

Entre tanto, un comentario similar hacía eco en México este miércoles, esta vez rechazando el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania por parte de Alemania.

Un breve comentario del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al principio de su habitual rueda de prensa matutina resonó en la embajada de Rusia en México. AMLO, que estaba hablando sobre "el poder" que tienen los medios de comunicación sobre los gobiernos, aseguró que fue por "presión" de estos que Alemania terminó enviando tanques de guerra a Ucrania.

"No quería, por ejemplo, Alemania involucrarse mucho en la guerra de Rusia y Ucrania, y en contra de la población de Alemania, o de la mayoría de los alemanes, decide el gobierno mandar más armas a Ucrania, por la presión de los medios de comunicación alemanes", dijo AMLO este miércoles.

Las palabras de AMLO le valieron un comentario de la embajada de Rusia en México en la que agradecía al mandatario su posición sobre el envío de armamento a Ucrania.

"Agradecemos a @lopezobrador_ por su posición abierta y clara sobre el suministro de tanques alemanes al territorio de Ucrania. Esperamos que nadie tenga dudas de que actualmente hay un choque directo entre el Occidente libre y Rusia. Usted sabe lo que va a pasar con estos tanques", tuiteó la embajada rusa.

👏Agradecemos a @lopezobrador_ por su posición abierta y clara sobre el suministro de tanques alemanes al territorio de Ucrania

Esperamos que nadie tenga dudas de que actualmente hay un choque directo entre el Occidente libre y Rusia

Usted sabe lo que va a pasar con estos tanques pic.twitter.com/PTfHhALdMd — Embajada de Rusia en México (@EmbRusiaMexico) January 25, 2023

Durante meses, López Obrador ha rechazado la guerra de Rusia en Ucrania y ha dicho que la postura de su gobierno es "rechazar, condenar cualquier invasión".

En septiembre de 2022, el canciller de México, Marcelo Ebrard, expuso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la iniciativa anunciada por López Obrador para encontrar una solución a la guerra de Rusia en Ucrania.

Ebrard habló de un "comité para el diálogo y la paz en Ucrania con la participación de otros jefes de Estado y de Gobierno", y dijo que el objetivo sería generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios de mediación "que fomenten la confianza, reduzcan las fricciones y abran el camino hacia una paz duradera".

Alemania y Estados Unidos anunciaron esta semana que empezarán a enviar tanques de guerra a Ucrania para su lucha contra Rusia.

Como escribió Nick Paton Walsh de CNN, la decisión es muy importante porque "a diferencia de los sistemas sistemas de defensa antiaérea o los misiles antitanque, no son armas defensivas", sino que están pensados para "golpear con fuerza" a las tropas rusas en una ofensiva terrestre, algo que hace un año era inimaginable y que ahora puede ser el escalamiento mucho mayor de una guerra en la que Occident eestá entrando poco a poco.