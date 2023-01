Frío ártico 'peligroso' regresa a EE.UU. este fin de semana después de una pausa de un mes

(CNN) -- Lo que ha sido un templado comienzo de 2023 terminará este fin de semana cuando el invierno regrese con fuerza a través de las Llanuras del Norte y el medio oeste de Estados Unidos.

Los residentes de Minneapolis experimentaron hasta el momento un enero templado, al menos según sus estándares, con temperaturas que no cayeron por debajo de cero y que promediaron unos 7 grados Fahrenheit por encima de lo normal.

“Se pronostican temperaturas peligrosamente frías y viento helado en las llanuras del norte y el medio oeste superior hasta principios de la próxima semana”, dijo el Centro de Predicción del Clima. “Se esperan temperaturas muy por debajo de lo normal en las planicies del centro/norte hasta las partes interiores del noroeste del Pacífico durante el fin de semana y hasta principios de la próxima semana”.

Las altas temperaturas serán de un solo dígito o incluso bajo cero en gran parte del norte de Estados Unidos, entre 25 y 40 grados por debajo de lo normal. Los mínimos de la noche serán muy fríos, lo que dará como resultado que se emitan advertencias de sensación térmica en varias partes de Minnesota, Dakota del Norte, Colorado, Nebraska, Kansas y Montana.

“Este sería el clima más frío desde la Navidad para esta región, con lugares desde el este de Montana hasta el norte de Minnesota que probablemente permanecerán bajo cero para temperaturas máximas desde este sábado al lunes, y quizás hasta el martes”, dijo el centro de predicción.

Estas temperaturas pueden sorprender a muchos, ya que la mayor parte de enero ha sido muy templado. Chicago y Kansas City están teniendo más de 9 grados por encima de lo normal en el mes, y Minneapolis y Oklahoma City al menos 6 grados por encima de lo normal en enero.

