Muere la actriz Annie Wersching a los 45 años

:Annie Wersching fotografiada el 21 de enero de 2020 en Los Ángeles. Crédito: Frazer Harrison/Getty Images)

(CNN) -- La actriz Annie Wersching murió de cáncer la madrugada del domingo, dijo a CNN su publicista, Craig Schneider. Tenía 45 años.

Fue mejor conocida por interpretar a la agente del FBI Renee Walker en la serie "24".

El esposo de Wersching, Stephen Full, emitió un comunicado a CNN:

“Hay un enorme agujero en el alma de esta familia hoy. Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontró asombro en el momento más simple. Ella no necesitaba música para bailar. Ella nos enseñó a no esperar a que la aventura te encuentre. Ve a buscarla. Está en todas partes. Y la encontraremos”.

“Mientras conducía a nuestros hijos, los verdaderos amores de su vida, por el sinuoso camino de entrada y la calle, ella gritaba ¡ADIÓS! hasta que estuvimos fuera del alcance del oído y en el mundo. Todavía puedo oírla. Adiós, cariño. ‘Te amo pequeña familia…’“.

Wersching también proporcionó la voz de Tess en "The Last of Us". Neil Druckmann, el director creativo de The Last of Us tuiteó sobre el fallecimiento de Wesching:

“Acabo de enterarme de que mi querida amiga, Annie Wersching, falleció. Acabamos de perder a una hermosa artista y ser humano. Mi corazón está destrozado. Los pensamientos están con sus seres queridos”.

La actriz de "Handmaid's Tale" Ever Carradine creó un GoFundMe en apoyo de los hijos y el esposo de Annie "para que puedan continuar viviendo la vida de una manera que sepa que enorgullecerá a Annie".

Wersching apareció regularmente en dramas televisivos a lo largo de los años y en la década de 2010. En 2007, interpretó a Amelia Joffre en la producción de ABC "General Hospital". Su papel destacado llegó en 2008 cuando interpretó a la agente del FBI Renee Walker en el exitoso programa de Fox "24", protagonizando junto a Keifer Sutherland durante la séptima y octava temporada.

Algunos de los otros créditos televisivos notables de Werching incluyen su papel como el interés amoroso de Harry Bosch (Michael Connelly) en la serie "Bosch" de Amazon Prime de 2014 y un papel recurrente como la vampira villana Lillian Salvatore en "The Vampire Diaries" de CW en 2015.

Interpretando a la Reina Borg en “Star Trek Picard” en 2022, Wersching frecuentemente compartía fotos de sí misma desde el set con el traje completo acompañadas de mensajes de gratitud para los artistas de maquillaje y prótesis que la transformaron en la villana intergaláctica. El papel de Wersching en "Star Trek Picard", que se transmite por Paramount+, figura como uno de los últimos créditos profesionales de la actriz en IMDb.