El Zoológico de San Antonio te permitirá ponerle el nombre de un ex a una cucaracha y dársela de comer a un animal

Zoológico en EE.UU. pone el nombre de tu "ex" en insectos 0:50

(CNN) -- El Zoológico de San Antonio ofrece una felicitación especial de San Valentín para los ex que no se quieren ir.

Por US$ 10, el zoológico bautizará a una cucaracha con el nombre de esa persona no tan especial y se la dará de comer a un animal, un mensaje frío pero directo de que ya no te interesa.

La recaudación de fondos anual 'Cry Me a Cockroach' ('Llórame una cucaracha') "apoyará la visión del zoológico de asegurar un futuro para la vida salvaje en Texas y en todo el mundo", dice el Zoológico de San Antonio en su página web.

A los que no les gusten los bichos pueden elegir un vegetal por US$ 5 o un roedor por US$ 25.

Todos los donadores recibirán una tarjeta digital de San Valentín que muestra su apoyo al zoológico. También pueden optar por enviar a su ex una tarjeta digital de San Valentín informándole de que una cucaracha, un roedor o una verdura lleva su nombre y se ha dado de comer a un animal.

publicidad

Los que tengan un ex especialmente testarudo pueden pagar US$ 150 más, lo que incluye un mensaje de video personalizado en el que se muestra al destinatario cómo su cucaracha, roedor o verdura es devorada por un animal.

Cyle Perez, director de Relaciones Públicas del zoológico, declaró a CNN que el evento anual es todo un éxito. El año pasado recibieron más de 8.000 donaciones de los 50 estados y más de 30 países diferentes.

"En este momento, estamos en camino de batir el récord del año pasado, con 'Zach', 'Ray' y 'Adam' como los nombres de ex más enviados hasta ahora", dijo Perez.

Para participar, tendrás que enviar el nombre de tu ex por internet antes del día de San Valentín.