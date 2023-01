Boris Johnson asegura que Putin lo amenazó con lanzar un misil contra el Reino Unido, pero el Kremlin dice que miente

¿Puede Boris Johnson volver a ser primer ministro? 3:29

(CNN Español) -- El ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo a la BBC que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo amenazó con un misil en una llamada telefónica antes de la invasión rusa de Ucrania.

El entonces primer ministro había advertido a Putin de que invadir Ucrania provocaría sanciones de Occidente y más tropas de la OTAN en las fronteras de Rusia durante una llamada telefónica en febrero de 2022, informó la BBC.

"[Putin] dijo: 'Boris, tú dices que Ucrania no va a entrar en la OTAN en un futuro próximo'. Lo dijo en inglés. Y yo le respondí: 'Bueno, no va a entrar en la OTAN en un futuro próximo. Lo sabes perfectamente'", dijo Johnson sobre la llamada.

"En un momento me amenazó y me dijo: 'Sabes, Boris, no quiero hacerte daño, pero con un misil solo tardaría un minuto. O algo así. Ya sabes... ", dijo el ex primer ministro.

"Creo que por el tono tan relajado que estaba adoptando, la especie de aire de distanciamiento que parecía tener, simplemente estaba siguiendo el juego a mis intentos de que negociara", añadió el ex primer ministro.

El intercambio se difundió como adelanto del documental de la BBC "Putin contra Occidente", que examina las interacciones de Putin con líderes mundiales y que se estrenará este lunes.

Rusia lo desmiente

El Kremlin aseguró este lunes que la afirmación de Boris Johnson"es mentira"

"Lo que dijo el señor Johnson no es cierto. Más precisamente, es mentira", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas durante una conferencia telefónica habitual.

Peskov dijo que está al tanto de lo que se habló durante esa conversación, pero subrayó que "no hubo amenazas de misiles".

Según Peskov, "al hablar de los retos de seguridad para la Federación Rusa, Putin señaló que en caso de que Ucrania se uniera a la OTAN, el posible despliegue de misiles de la OTAN o de Estados Unidos cerca de nuestras fronteras significaría que cualquier misil llegaría a Moscú en cuestión de minutos".

"Si este pasaje se entendió así, es una situación muy incómoda", añadió.

Johnson dijo a la BBC a primera hora de este lunes que Putin le amenazó con un misil que "solo tardaría un minuto". El intercambio se difundió como adelanto del documental "Putin contra Occidente", cuyo estreno está previsto para este lunes, en el que se examinan las interacciones de Putin con líderes mundiales.