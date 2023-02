Mundial de Clubes 2022: cuándo juega el Real Madrid, equipos y calendario

(CNN Español) -- El Mundial de Clubes de la FIFA ya está aquí y espera ofrecer un espectáculo futbolístico con "un abanico de talento global", según la FIFA, en una copa de corta duración que este año tendrá su cita en Marruecos.

La Copa Mundial de Clubes es un torneo celebrado desde hace 19 años en el que la FIFA convoca a los clubes campeones de cada confederación, además de un representante del país anfitrión para competir por el título.

Este año, siete equipos disputarán el torneo, entre ellos el Real Madrid español, que se ha quedado con cuatro títulos en la historia de esta competición, siendo el conjunto con más campeonatos desde que el torneo se creó en 2000.

El torneo se llevará a cabo del 1 al 11 de febrero, en Marruecos.

Siete equipos disputarán este trofeo:

