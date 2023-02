Un agradecimiento que emociona a casi 10.000 metros de altura: el mensaje viral de un piloto a sus padres

El piloto Jordi Jacas emocionó con el mensaje de agradecimiento a sus padres en un vuelo que pilotaba desde Madrid a Málaga. (Crédito: Instagram de Jordi Dacas)

(CNN Español) -- En el habla popular, se dice "es de bien nacido ser agradecido". Y esa expresión encaja a la perfección con Jordi Jacas, un joven catalán de 24 años originario de Ullà, a poco más de 100 kilómetros de Barcelona, que supo aprovechar una ocasión única para llevarle un mensaje de gratitud a sus padres.

Jacas se desempeña como piloto de avión desde hace tres años, según relata a CNN. Desde entonces, trabaja en una compañía aérea española cubriendo rutas nacionales y europeas, teniendo como base de operaciones la ciudad de Madrid.

Ahora bien, uno de sus vuelos más especiales quedó registrado en video y tuvo lugar este 25 de enero, cuando cubría la ruta Madrid – Málaga.

“Voy a compartir una pequeña historia personal con ustedes” se escucha decir a Jacas cuando empieza el video.

“El vuelo de hoy es un vuelo muy especial para dos personas que van a bordo entre todos ustedes”, prosigue Jacas, dirigiéndose a la cabina de pasajeros mientras sus padres, sentados en primera fila, empiezan a emocionarse.

“Son mis padres, hoy es el primer día que vuelan conmigo como piloto, y para mí no hay palabras para describir la satisfacción e ilusión que eso me hace sentir”, se le escucha decir, con voz metálica, ya con el avión en pleno vuelo y a casi 10.000 metros de altura.

“Dos personas que me han apoyado en absolutamente todo para poder llegar a conseguir mi sueño desde que era pequeño, ser piloto”, añade, sin saber que en ese momento su madre se limpia una lágrima.

“No ha sido un camino fácil, ha sido intenso, con muchas emociones por medio. Pero sin duda, ha merecido la pena y no lo cambiaría por nada de este mundo. Sólo quería aprovechar esta ocasión para agradecérselo públicamente, delante de todos ustedes, ya que estoy seguro que sin ellos a mi lado esto no habría sido posible” confiesa Jacas entre aplausos. Y concluye: “Papá y mamá, us estimo” ["os quiero", en catalán].

El piloto Jordi Jacas ya tiene un nuevo objetivo en la mira

Un homenaje muy personal y emotivo que ya acumula más de 375.000 “me gusta” en la cuenta personal de Jacas en Instagram, @pilot_jordi, donde compartió las imágenes.

Tanto él como sus padres, nos cuenta el piloto, todavía se sorprenden del alcance que ha tenido el video. “Todo el mundo para por el pueblo a mis padres, los llaman y les escriben mensajes de WhatsApp continuamente”, indica a CNN.

Tras esta primera experiencia de vuelo juntos, el joven piloto nos cuenta que tiene un nuevo objetivo: poder realizar vuelos de largo alcance para llevar a sus padres, por ejemplo, a América del Sur.