"Tú sabes por qué": Jürgen Klopp se niega a responder a la pregunta de un periodista

El Liverpool ha recibido más goles en la Premier League esta temporada que en toda la temporada pasada. (Crédito: Oli Scarff/AFP/Getty Images)

(CNN) -- Decir que esta ha sido una temporada decepcionante para el Liverpool sería quedarse corto. Solo por los resultados recientes, el club está en crisis.

La humillante derrota por 3-0 sufrida este sábado ante el Wolverhampton Wanderers, un equipo en riesgo de descenso, fue la tercera consecutiva del equipo como visitante en la liga.

Y después de esta derrota, que deja al Liverpool 10º en la liga -a 21 puntos del líder, el Arsenal-, el entrenador Jürgen Klopp se negó a responder a una pregunta de un periodista en la rueda de prensa posterior al partido.

Preguntado por el periodista sobre si el mal inicio de partidos del equipo era una "cuestión de mentalidad", Klopp respondió: "Es muy difícil hablar contigo si te soy 100% sincero. Preferiría no hacerlo. Tú sabes por qué, por todo lo que has escrito. Si alguien más quiere hacer esa pregunta, entonces la responderé".

Es la primera vez desde 2012 que el Liverpool pierde tres partidos seguidos fuera de casa en la Premier League.

publicidad

Pero los registros no deseados se han ido acumulando esta temporada para un equipo que está a 11 puntos del Newcastle, que actualmente ocupa la cuarta y última plaza de clasificación para la Champions League.

El Liverpool perdía por 2-0 en los primeros 12 minutos en Molineux, mientras que un gol de Rubén Neves en el minuto 71 selló una amplia victoria para un equipo que se sitúa 15º en la liga.

La derrota del Liverpool se suma a las sufridas en Brighton y Brentford. En los tres últimos partidos fuera de casa, el equipo ha recibido nueve goles y solo ha marcado uno.

En todas las competiciones de este año, el Liverpool ha ganado una vez, contra el Wolves en la FA Cup. De hecho, el Liverpool ha recibido más goles en la Premier League esta temporada -28 en 21 partidos- que en toda la temporada pasada.

"Nosotros provocamos la desgracia con los primeros 12 minutos", dijo Klopp a los periodistas. "En un partido como este no está permitido. Pueden criticarnos y juzgarnos y probablemente tengan razón porque esos 12 minutos no están permitidos".

"Eso es muy difícil de asumir, tengo que decirlo".

Klopp añadió: "El equipo no está lleno de confianza, se puede ver. Nosotros mismos causamos los problemas. No siempre puedo tapar las cosas... No pierdo la confianza en los chicos, pero veo dónde tenemos que mejorar. Para hoy, no fue suficiente lo que hice".