Prueba cuatro recetas populares del libro de cocina de Eva Longoria

(CNN) -- Eva Longoria ha desempeñado muchos roles, entre ellos los de intérprete, productora, activista, empresaria y, ahora, presentadora de televisión. Pero a lo largo de su exigente carrera, se ha mantenido fiel a una de sus pasiones originales: la cocina.



“Mi relación con la cocina comenzó hace mucho tiempo”, dijo Longoria en su libro de cocina de 2011, “Eva's Kitchen: Cooking with Love for Family and Friends”.

Descubrió su pasión cuando, siendo una niña hambrienta de seis años, acercó una silla a la estufa, cogió una sartén y se preparó un huevo ella sola.

“Por supuesto, la sartén estaba llena de cáscara de huevo. No usé mantequilla ni aceite, así que el huevo se pegó por todas partes. Ni siquiera puedo recordar ahora a qué sabía, pero puedo recordar la sensación de logro que tuve después de cocinar ese huevo. Fue empoderador y energizante”.

Longoria, nacida en Texas, dijo que fue una revelación, y a partir de ese momento aprendió todo lo que pudo sobre la cocina.

Longoria ha recorrido un largo camino desde entonces. Escribió su libro de cocina, inspirado por sus viajes por el mundo. También comparte con frecuencia sus platillos favoritos en Instagram con sus nueve millones de seguidores.

“¡No hay nada como una comida casera y compartir recuerdos en la cocina con tus seres queridos!” escribió en una publicación.

Muchos de sus platillos provienen de su herencia mexicana, como su salsa de tomatillo, tamales, huevos rotos (huevos fritos y papas) y pan de polvo (galleta de mantequilla mexicana).

Aquí hay cuatro platillos icónicos del libro de cocina de Longoria, junto con sus notas personales sobre cada receta.

Guacamole martajado con chiles serranos

Tengo algunos trucos que le dan a mi guacamole un gran sabor y textura. Primero, uso jugo de limón amarillo, no verde. El limón amarillo tiene un poco de dulzura que saca a relucir todos los demás sabores. Además, la clave es que nunca escatimo en el limón o la sal kosher. Básicamente hago una limonada salada en la que nade el aguacate y los demás ingredientes — créeme, ¡hace toda la diferencia! Y finalmente, nunca revuelvas mientras agrega cada ingrediente al tazón o el guacamole se volverá demasiado aguado.

Para 8 tazas

Ingredientes

6 aguacates maduros, cortados en cubos de ½ pulgada (1¼ centímetro)

4 tomates maduros medianos, cortados en cubos de ½ pulgada (1¼ centímetro)

1 cebolla blanca grande, finamente picada

1 chile serrano,

½ manojo de cilantro fresco picado, hojas y tallos tiernos

Jugo de 4 limones pequeños (aproximadamente ½ taza o 118 mililitros)

2 cucharaditas | 6 gramos de sal kosher o al gusto

Instrucciones

Sin revolver, coloca cada uno de los ingredientes en un tazón grande. A continuación, mezcla suavemente hasta que esté bien combinado. Usa un toque ligero para mantener la consistencia del guacamole. Transfiérelo a un tazón y sirve.

Empanadas de camote (batata)

Las empanadas son un ejemplo por excelencia de lo que está hecha la comida latina tradicional: técnicas sólidas que se pueden adaptar para hacer uso de lo que esté disponible a nivel regional, o en el caso de mi tía Elsa, en su despensa. Ella podía crear las combinaciones de ingredientes más deliciosas y luego rellenar y freír unas cuantas docenas de empanadillas en un instante. Cuando se acercaba Acción de Gracias, estas delicadas, hojaldradas y ligeramente dulces empanadas eran nuestra versión de la clásica tarta de calabaza estadounidense. Estas pequeñas "tartas de calabaza mexicanas" también son deliciosas como aperitivo.

30 empanadas

Ingredientes

Masa

4 tazas | 120 gramos de harina de todo uso y un poco más para la superficie

¼ taza | 50 gramos de azúcar

1 cucharadita | 6 gramos de sal de mesa

1¾ tazas | 359 gramos de manteca, a temperatura ambiente

1 huevo grande, ligeramente batido

Relleno

2 libras | ½ kilogramo de camote o batata, peladas y picadas gruesas (o 2 latas de batatas de 15½ onzas o 439 gramos)

2 ramas de canela de 3 pulgadas (7½ centímetros)

¼ a ½ taza de azúcar, o al gusto

Instrucciones

Para la masa: en un tazón grande, coloca 4 tazas (120 gramos) de harina, azúcar y sal y bate hasta que estén bien mezclados. Usa tus manos para amasar la manteca en la mezcla de harina. La textura será quebradiza y se verá como arena gruesa, y si aprietas un puñado se pegará, pero se desmoronará de nuevo al caer en el tazón. Añade el huevo y ½ taza de agua, luego mezcla bien con una cuchara de madera o con las manos. Forma la masa en un disco aplanado, envuélvela en plástico y refrigera durante una hora. Para el relleno, opción 1: si usas camote o batata fresca, colócalas en una cacerola grande con las ramas de canela y cúbrelas con agua fría. Cocina a fuego lento, sin tapar, hasta que los camotes se pinchen fácilmente con un tenedor, aproximadamente 15 minutos. Drena bien. Retira y desecha las ramas de canela. Deja reposar hasta que se enfríe.

Opción 2: si utilizas camote o batata enlatada, colócalas en una cacerola grande con el líquido de enlatado. Agrega las ramas de canela y calienta a fuego medio durante unos 10 minutos. Drena bien. Retira y desecha las ramas de canela. Deja reposar hasta que se enfríe. Coloca las batatas frías en el tazón de trabajo de un procesador de alimentos y pulsa en ráfagas de un segundo solo hasta que estén machacadas; no las hagas puré. Si utilizas batatas enlatadas, es posible que ya estén endulzadas, así que comprueba el nivel de dulzura y ajusta la cantidad de azúcar según sea necesario. Agrega el azúcar al gusto. Precalienta el horno a 350 grados Fahrenheit (177 °C). Prepara 1 o 2 charolas de hornear con papel de hornear. Forma la masa en 30 bolas del tamaño de una pelota de golf; mantén las bolas cubiertas con un paño húmedo. En una superficie ligeramente enharinada, usa un rodillo para aplanar cada bola en un círculo de 4 pulgadas (o 10 centímetros). Rellena cada uno con una cucharada escasa (o 14 gramos) de puré de camote o batata. Dobla la masa sobre el relleno para formar un medio círculo y junta los bordes. Transfiere a la bandeja para hornear preparada y cubre con un paño húmedo. Continúa hasta que se formen todas las empanadas. Retira el paño y presiona con un tenedor alrededor del borde de cada empanada para que queden cerradas. Hornea hasta que estén doradas, de 20 a 25 minutos. Deja enfriar ligeramente en la bandeja para hornear. Transfiere a un plato y sirve caliente.

Sopa de tortilla

Mis amigos solicitan esta receta más que cualquier otra. A menudo me preguntan si es una receta familiar. Lo tomo como un cumplido cuando la gente siempre se sorprende al escuchar que la encontré en una revista cuando tenía unos 12 años. La he preparado tantas veces desde entonces, y ha evolucionado hasta convertirse en lo que es hoy. Creo que es tan deliciosa — ¡y popular! — por su caldo claro, pero lleno de sabor. La sopa de tortilla suele ser pesada, pero esta es abundante sin volverse demasiado espesa. Busca chiles pasilla y ancho secos en el pasillo de especias de supermercados o tiendas de comestibles mexicanas o latinas.

4 a 6 porciones

Ingredientes

4 libras | 2 kilogramos pierna de pollo

4 libras | 2 kilogramos muslos de pollo

12 tazas | 3 litros caldo de pollo casero, caldo de pollo bajo en sodio comprado en la tienda o agua fría

4 chiles pasilla secos

4 chiles ancho secos

6 tomates, picados

1 cebolla blanca grande, en cubos

6 dientes de ajo grandes, pelados

2 cucharaditas | 6 gramos de sal kosher, o al gusto

2 racimos grandes de cilantro fresco, hojas y tallos tiernos picados

Para servir:

1 taza | ¼ litro de aceite vegetal, más si es necesario

36 tortillas de maíz blancas o amarillas, cortadas en tiras de 6 mm de espesor (¼ pulgada de espesor)

1 cabeza de lechuga iceberg sin corazón, rallada

6 aguacates grandes, sin hueso, pelado y picado

3 tazas | 366 gramos de queso fresco rallado o desmenuzado (aproximadamente 12 onzas)

Instrucciones

En una olla grande, hierve el pollo y el caldo a fuego medio-alto. Reduce el fuego y cocina a fuego lento hasta que el pollo esté opaco y tierno cuando al pincharlo con un tenedor, unos 30 minutos. Retira el pollo de la olla con una espumadera y déjalo a un lado para enfriar. Aparta la olla de caldo. Tan pronto como el pollo esté lo suficientemente frío como para manejarlo, deshebra la carne; desecha la piel y los huesos. Mientras tanto, coloca los chiles pasilla y ancho en una cacerola mediana y agrega agua fría para cubrir. Lleva a hervor a fuego medio. Reduce el fuego y cocina a fuego lento hasta que los chiles estén suaves, unos 10 minutos. Escurre los chiles y retira sus tallos y venas. Si quieres que sea más picante, guarda las semillas; si no, retira las semillas también. En el tazón de trabajo de un procesador de alimentos, coloca los chiles, los tomates, la cebolla, el ajo y 2 cucharaditas de sal. Procesa hasta que esté suave, agregando ½ de taza de caldo de pollo reservado para suavizar la mezcla si está demasiado espesa. Mezcla el puré de chile y la mitad del cilantro en el caldo. Hierve a fuego lento durante 20 a 30 minutos. Prueba y agrega sal si es necesario. Agrega el pollo reservado y el cilantro restante y retira la olla del fuego. Mientras el caldo está a fuego lento, prepara una bandeja para hornear o un plato grande con toallas de papel. En una sartén grande, calienta 1 taza de aceite a fuego medio-alto hasta que esté caliente, pero sin humear. Añade un puñado o dos de tiras de tortilla —pueden tocarse, pero no superponerse— y fríelas hasta que estén ligeramente doradas alrededor de los bordes, unos 45 segundos. Usa pinzas o un colador para transferir las tiras a la bandeja para hornear, lanzándolas y moviéndolas para que adquieran formas de garabato a medida que se enfrían y endurecen. Continúa friendo en lotes hasta que todas las tiras de tortilla estén fritas, agregando más aceite a la sartén si es necesario. Cuando esté listo para servir, coloca la lechuga, el aguacate y el queso fresco en tazones separados para facilitar el servicio. Para cada porción, coloca unas cuantas tiras de tortilla y una cucharada de lechuga en un tazón de sopa. Coloca la sopa en el recipiente. Cubre con una cucharada de aguacate, espolvorea un poco de queso fresco por encima y sirve.

Coctel de camarón

Longoria usa camarones extrapequeños sazonados con abundante pimienta de cayena que saltea durante seis minutos en mantequilla antes de tiempo, según su libro de cocina.

4 a 6 porciones

Ingredientes

1 taza | 240 gramos de ketchup

Jugo de 2 limones pequeños (aproximadamente ¼ taza o 59 mililitros)

1 cucharada |14 gramos de salsa picante

1 cucharada | 15 mililitros de vinagre blanco destilado

pimienta negra recién molida al gusto

1 libra | ½ kilogramo de camarón extra pequeño (61 a 70 por libra), pelado, desvenado, cocido y enfriado

4 aguacates, sin hueso, pelados y picados en cubos

Rebanadas de limón para servir

Instrucciones

En un tazón pequeño, coloca el ketchup, el jugo de limón, la salsa picante, el vinagre, sal y pimienta. Revuelve hasta que la salsa esté bien mezclada. En un tazón mediano, coloca los camarones cocidos y el aguacate. Vierte la salsa y mezcla suavemente con una cuchara de madera o espátula de silicón hasta que los camarones y el aguacate estén completamente cubiertos. Cubre y coloca en el refrigerador durante 30 minutos. Divide entre 4 a 6 vasos y sirve con rodajas de limón.

Adaptado del libro “Eva’s Kitchen: Cooking With Love for Family and Friends” por Eva Longoria y Marah Stets. Copyright © 2011 Eva Longoria. Food Photography © 2011 por Ben Fink. Portrait Photography © 2011 por Randall Slavin. Publicado por Clarkson Potter/Publishers, una impresión de Random House, una división de Penguin Random House LLC. Todos los derechos reservados.