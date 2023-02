Brandon Canesi nació sin manos y juega al golf a su manera

¿Qué es el golf adaptado? Para estos golfistas, la convicción es más fuerte que la compasión. 3:43

(CNN) -- Si te pidieran elegir un deporte para practicar sin usar las manos, ¿cuál sería?

Me viene a la cabeza el fútbol y el atletismo, pero es poco probable que el golf esté entre los primeros de la lista. Sin embargo, Brandon Canesi, el autoproclamado "mejor golfista sin manos del mundo", podría hacerte cambiar de opinión.



Nacido sin manos en Northfield, Nueva Jersey, Canesi ha sido una presencia pionera en línea para el golf adaptado desde que las imágenes de su primer hoyo en uno se hicieron virales en 2018.

La hazaña llegó pocos meses después de que Canesi comenzara Hole High, una fundación con una misión clara: inspirar a otros a superar las limitaciones de la vida y difundir el golf adaptado.

"Un tipo sin manos no tiene por qué ser realmente bueno jugando al golf", dijo a CNN. "Así que pensé que era algo único y que iba a convertirlo en mi vida solo por lo apasionante que me resultaba el juego".

Vida de club

Canesi, que vive en Miami, juega con palos extralargos. Según sus propios cálculos, cada uno de sus palos mide una media de 30 a 35 cm más que el tamaño estándar, alcanzando su punto máximo con su driver de 147 cm.

En 2020, el campeón del US Open, Bryson DeChambeau, fue noticia cuando se supo que estaba experimentando con un nuevo driver de 122 cm, la longitud máxima permitida para una varilla de golf según las reglas del deporte. El putter de Canesi, el palo más corto de la bolsa de un golfista, es 15 cm más largo que el driver de DeChambeau.

Las razones de su equipamiento sobredimensionado se remontan a su primera experiencia en el golf, cuando Canesi, de visita en Miami con su abuelo, se enfrentó a la tarea de manejar un palo de adulto demasiado grande para sus seis años.

Instintivamente, optó por el método más natural, metiendo la empuñadura del palo por debajo de la parte superior del brazo. Ahora, patrocinado por Cobra Puma Golf, los palos actuales de Canesi, hechos a medida, distan mucho de los primeros prototipos amontonados en el sótano de su abuelo, pero su técnica apenas ha cambiado.

No todo el mundo se adapta con tanta naturalidad a los palos alargados, ni siquiera los golfistas de élite. Cuando DeChambeau hizo el tee con los palos de Canesi durante un encuentro entre ambos en el Shriners Children's Open de 2018, lo hizo como vigente campeón del Long Drive del Campeonato de la PGA.

Si alguna vez hubo una garantía para un drive en auge, ese fue DeChambeau, apodado "el científico" por su voluntad de poner a prueba sus límites y las nuevas tecnologías.

"Tomó mi driver", recuerda Canesi. "Se puso justo debajo de él y la bola cayó directamente y solo golpeó el tee. Fue divertidísimo".

"Tienes que aceptar quien eres"

Pero según la experiencia de Canesi, los palos peculiares de su bolsa no son siempre lo primero en lo que se fija la gente. Tiene más que ver con el apodo cosido en la propia bolsa, "Nubz" (apodo para un novato).

Canesi explica que, cuando era niño y practicaba deporte en el colegio, la pregunta más frecuente, sobre todo por parte de los adultos, era: "¿Necesitas ayuda con esto?

"Me trataban como a un bebé, se preocupaban por mí... o no esperaban que fuera capaz de hacer algo", explica.

"Pero yo les decía: 'Oh, voy a hacerlo y lo voy a hacer mejor de lo que crees que podría hacerlo'. Eso aviva mi fuego. Eso me gusta".

Es una seguridad en sí mismo que ha ayudado a Canesi a sortear, e incluso a disfrutar, de algún que otro encuentro incómodo en el club.

"¿Qué pasa cuando conoces a alguien por primera vez? Cuando te presentan a alguien, tienes que darle la mano", explica.

"Lo único que puedo hacer es asomar la cabeza, y si me cogen la mano y me la aprietan con fuerza, entonces es que tienen confianza y no les importa. Pero muchos dudan. Me río, siempre es una situación graciosa... miran hacia abajo y no saben qué hacer, así que es como una mano abierta incómoda o un choque de puños".

"Tienes que ser dueño de quien eres", añade. "Algunos lo ven como una debilidad, pero yo lo he convertido en mi fuerza. Eres quien quieres ser, y eres quien haces de ti mismo; no importa lo que te toque".

Compitiendo, enseñando, haciendo de caddie y creando contenido para su cuenta de TikTok, Canesi ha sido una especie de golfista polifacético en los últimos años, pero su tarea favorita es enseñar a jóvenes golfistas, especialmente a aquellos con discapacidades.

Como parte de su trabajo en el Trump National Doral Golf Club, Canesi ayuda en un programa semanal de golf adaptado dirigido por la Academia de Golf Rick Smith en colaboración con un hospital cercano.

Su amor por el entrenamiento, incluso en medio de su frenética agenda, se ejemplificó en un tramo de dos días en octubre de 2022, cuando Canesi dirigió una clínica para 60 amputados de doble brazo en Houston antes de correr para tomar un vuelo y organizar otra clínica para niños con diversas discapacidades en el Shriners Open de Las Vegas al día siguiente.

"Me gusta ayudar a la gente por esa mirada en la cara de alguien cuando ves que tenían intenciones de hacer cualquier tiro a mano y lo lograron", dijo Canesi.

"Todo el que ha tenido esa sensación antes lo sabe, es la sensación más adictiva del mundo, la más satisfactoria... no puede haber nada mejor que eso".

Tendencia

La pasión de Canesi por la enseñanza solo tiene rival con su pasión por la competición.

El golf adaptado tiene diferentes categorías para las distintas discapacidades, y la de Canesi, deficiencia de doble brazo, es una de las más raras del juego. En la clasificación de febrero de la Alianza de Golf Adaptado de Estados Unidos (USAGA, por sus siglas en inglés), Canesi y Andreas Brandenberger son los dos únicos nombres en la tabla de clasificación de la categoría de doble discapacidad.

Canesi ocupa actualmente el puesto 208 en el Ranking Mundial de Golfistas con Discapacidad, aunque esta posición viene con la advertencia de que Canesi solo ha competido en un puñado de torneos clasificados desde que comenzó a jugar eventos adaptados en 2018.

Sin embargo, Canesi confía en ser el mejor del mundo en su categoría y ocupa el puesto número 1 en el ranking de Estados Unidos.

"Para mí, solo se trata de ser el mejor que puedo ser", dijo. "No me preocupa ser mejor que los demás. Pero cuando juego, siempre gano mi división".

En mayo de 2022, Canesi viajó a la ventosa Londres para ayudar a su equipo a triunfar en la edición inaugural de la Copa Cairns, el evento bianual de golf adaptado al estilo de la Ryder Cup entre Estados Unidos y Europa. Dos meses después, jugó en Pinehurst, Carolina del Norte, en el primer US Adaptive Open, organizado por la Asociación de Golf de Estados Unidos.

Uno de los principales objetivos de Canesi es liberar su ajetreada agenda para competir en más pruebas puntuables, con el fin de contribuir al floreciente crecimiento del golf adaptado. Para Canesi, el lanzamiento el año pasado del Golf for the Disabled (G4D) Tour, organizado junto con el DP World (European) Tour, fue un testimonio "increíble" de este auge.

Aunque cree que la Asociación Europea de Golf para Discapacitados (EDGA, por sus siglas en inglés) está "años por delante" de Estados Unidos en cuanto a torneos competitivos y sistemas de clasificación, la creciente profesionalización que ha visto en los torneos ha dado a Canesi una enorme confianza en que las cosas tienden a mejorar.

Y para Canesi, esto es un gran beneficio para todas las partes implicadas, desde los patrocinadores hasta los golfistas de todo el mundo.

"Cuanta más gente, más publicidad, más vidas podemos cambiar y más podemos inspirar y ayudar", afirma.

"Hay tanto que aprender del golf adaptado porque cada persona que viene y se registra aquí tiene cosas que tú no puedes ver y limitaciones de las que tiene que adaptarse.

"Viéndonos a nosotros y a los mejores de los mejores haciéndolo, no encontrarás una forma más pura de inspiración".