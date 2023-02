Carnaval de Río de Janeiro 2023: qué días se celebra, cuál es su origen y lo que tienes que saber

(CNN Español) -- Los carnavales de Río de Janeiro prometen volver a brillar en todo su esplendor este año, luego de haber sido cancelado en 2021 y aplazado por meses en 2022 por cuenta del covid-19.

Este año, el famoso carnaval, uno de los eventos más grandes y esperados de Brasil, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, declarado por la Unesco, vuelve a las calles de Río de Janeiro con un espectáculo que espera recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Esta festividad es una de las fiestas más grandes del mundo. El gobierno de Brasil espera que este año alrededor de 46 millones de personas en los tradicionales destinos de carnaval del país, según cifras del Ministerio de Turismo.

¿Cuándo se celebra el Carnaval de Río?

El Carnaval de Río se celebra este año del 17 al 25 de febrero, rememorando los primeros desfiles que datan desde el siglo XIX, tras los cuales los carnavales se volvieron algo habitual en la ciudad.

Las fechas están ligadas al calendario de la Iglesia católica y se fijan en función de la Semana Santa, la Cuaresma y el Miércoles de Ceniza.

"El Carnaval de Río de Janeiro es el momento en que la ciudad estalla en una fiesta total de una semana de duración que no se puede describir con palabras y en este tiempo no escasean precisamente las fiestas callejeras. En cada esquina actúan los “blocos de rua” atrayendo a miles de visitantes con los hipnotizadores ritmos de la samba", dicen los organizadores.

Para São Paulo, durante los días del carnaval se estima una audiencia de 15 millones de personas. Río de Janeiro espera atraer a cinco millones de visitantes durante el Carnaval, tanto en las calles como en el Sambódromo. Y otros cinco millones de personas tanto en Salvador de Bahía como en Belo Horizonte. En Recife, otras de las ciudades turísticas, se esperan unos dos millones de personas entre residentes y turistas, según el Ministerio de Turismo de Brasil.

¿Cuál es el origen del Carnaval de Río?

Las raíces del Carnaval de Rio están en las tradiciones católicas de Brasil, cuando se celebraron primer baile del Carnaval de Río en 1840 y los participantes bailaban polcas y valses, unas tradiciones muy distintas a la popular samba, que fue introducida en 1917.

Algunas actividades clave del Carnaval

El Sambódromo

En el momento en que los visitantes llegan a Río, están completamente inmersos en las fiestas y la celebración, sin importar dónde se encuentren. Pero algunas de las mejores y más grandes fiestas tienen lugar en el Sambódromo. Diseñado por el mundialmente famoso arquitecto Oscar Niemeyer, fue construido en 1984 para hacer que Carnival fuera aún más grande y mejor. Misión cumplida.

El Desfile de Samba

Si has oído hablar del Carnaval, seguramente has oído hablar del Desfile de Samba. Y no, no estamos hablando solo de algunas carrozas aquí y allá. El Desfile de Samba atrae de 3.000 a 5.000 personas de las mejores escuelas de samba en el Sambódromo para competir en una competencia feroz. Es un evento único en la vida.

Blocos

En toda la ciudad durante el Carnaval, cada bar y restaurante en cada calle se convierte en una fiesta. (Las fiestas callejeras se llaman "blocos"). Ya sea en la playa o en un bar, la gente se reúne con exuberantes disfraces para celebrar.

Bailes de Carnaval

Si las fiestas en la calle no son lo tuyo, los lujosos bailes de Carnaval pueden ser más tu estilo.

Se celebran en toda la ciudad, incluido en el mítico Copacabana Palace Hotel y el baile Gala Gay en Scala (que también alberga un baile para solteros), estas fiestas glamorosas brindan la oportunidad de sacar sus mejores atuendos y celebrar con estilo. La Gala Gay es uno de los bailes gay más grandes del mundo con miles de personas que asisten cada año.