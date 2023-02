Otorgan arresto domiciliario a la ex primera dama de Honduras Rosa Bonilla por motivos de salud

Ex primera dama de Honduras espera sentencia 1:48

(CNN Español) -- La Justicia de Honduras determinó este miércoles cambiar la medida de prisión preventiva de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo, y le otorgó el arresto domiciliario por motivos de salud.

Bonilla de Lobo dejó el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), donde estaba recluida desde 2022, y regresó a su casa en Tegucigalpa luego de la determinación de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, según un comunicado emitido por la institución judicial.

La resolución se fundamenta en problemas de salud de Bonilla, quien en septiembre de 2022 fue condenada a 14 años de prisión por los delitos de fraude continuado y apropiación indebida de fondos públicos, en un segundo juicio, ya que el primero, en el que recibió 58 años de cárcel, fue anulado en marzo de 2020.

Según el Poder Judicial, a Bonilla de Lobo “se le comprobó durante el juicio haber desviado fondos mediante falsas contrataciones en un proyecto que manejó entre 2010 y 2014”, denominado “Calzando y uniformando la niñez hondureña”.

Como condición para su detención domiciliaria, los magistrados señalaron que la ex primera dama debe cumplir con una serie de medidas, entre las que se incluye una fianza equivalente a US$ 541.000, así como la prohibición de salir del país y de no comunicarse con las personas vinculadas al proceso.

La resolución judicial ordena a la ex primera dama a someterse a un debido tratamiento médico, para curar o aliviar las diversas enfermedades que padece y estar bajo vigilancia policial permanente.

La Fiscalía del Estado, como ente acusador contra Bonilla de Lobo, posteó en sus redes sociales que presentó un recurso de reposición ante el fallo emitido por la sala de lo penal por no estar de acuerdo con que esté bajo arresto domiciliario.

El expresidente Lobo (2010-2014) dijo a los medios locales que su esposa “fue condenada injustamente, pero que se hizo justicia al permitirle continuar pagando su condena mediante arresto domiciliario”.

Por su parte, el apoderado legal de la ex primera dama, Juan Carlos Berganza, expresó en medios locales que está a la espera de que el Poder Judicial resuelva un recurso de casación, que presentaron contra la sentencia y confían en que será absuelta de los cargos que se imputan.