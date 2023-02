Paga US$ 900 por compartir habitación con cuatro personas en Miami Beach

El alto precio que pagan por compartir cuarto con cuatro personas en Miami Beach 3:46

(CNN Español) –– Esta es la historia de Matías Espinosa, un músico argentino de Santa Fe, que como otros tantos latinos comparten su vivienda en la ciudad del sol.

Mati, como le llaman los amigos, llegó a Estados Unidos en busca del sueño americano y después de un mes dando tumbos encontró alojamiento. Eso sí, a razón de US$ 900 por compartir una habitación con tres personas más: una argentina que tiene dos hijos en su país y trata de hacerse hueco en Miami para después traerlos, un venezolano en busca de trabajo y un colombiano que lucha por entrar en la universidad.

“El apartamento tiene dos habitaciones donde hay cuatro personas en cada una, el dueño gana mensualmente US$ 7.200 por rentar estas ocho camas”, dice un Matías sorprendido a CNN.

“Somos ocho personas repartidas, cuatro y cuatro, y bueno, la verdad es que el precio es elevado. Igual por más que seamos muchos, estoy pagando US$ 900 el mes y realmente se complica la convivencia. Uno tiene que adaptarse, pero es bastante complicado”.

Y es que los alquileres, al igual que los demás precios en el sur de Florida, han incrementado vertiginosamente.

Según datos de Realtor.com, el área metropolitana de Miami es la que más rápido se encareció en Estados Unidos en 2022, un 29,9% de aumento en la renta. En 2021 el precio de los alquileres en Miami ya había subido un 52,4% con respecto al año anterior.

A pesar de lo que para muchos sería una pesadilla, Matías Espinosa intenta sacar el lado positivo. “Desde el primer día saqué la guitarra, soy de los que piensa que la música une y lo cierto es que todos tenemos muy buena onda”. Sin embargo, este músico santafecino reconoce que no todo es color de rosa. “Los mayores conflictos surgen en los desayunos, un ecuatoriano que lo fríe todo, pues no hay horno en la casa, deja unos olores tremendos con su sazón”.

Más allá del olor, Espinosa también reconoce que su casa nunca duerme, siempre hay movimiento. “Algunos trabajan en discotecas y mientras dormimos ellos llegan con su ruido y olor nocturno a las 4 de la madrugada. La verdad que muchas veces me he despertado y me desvelo y ya no puedo dormir, luego te levantas y hay gente desde la mañana que hacen ejercicio o toman cerveza y escuchan música”.

Pero como buenos latinos, siempre hay lugar para compartir. “Hay comida comunitaria a la hora del almuerzo donde cada uno pone unos ingredientes y hacemos una gran olla para almorzar todos juntos”.

La situación inmobiliaria es clara: la tendencia para el costo de los alquileres es al alza. Christian Salgado, especialista en bienes raíces MDZ Realt, confirma que la renta va a continuar subiendo, “va a ir aumentando poco a poco, año tras año. Por eso pienso que todavía va a ser un mercado fuerte para compra aquí en el sur de la Florida”, asegura.